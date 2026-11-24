Стоимость привычных продуктов в супермаркетах Украины заметно отличается. Даже за одинаковое количество продуктов покупатели могут заплатить на десятки гривен больше в зависимости от магазина.
Styler проверил цены в онлайн-каталогах АТБ, Сильпо, Ашан и NOVUS по состоянию на 24 ноября 2026 года.
Сколько стоит хлеб
Для сравнения выбрали хлебобулочные изделия весом 350 г. В каждом супермаркете проверили стоимость одного товара из доступного ассортимента.
Цены на хлеб 24 ноября:
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АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн.
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"Сильпо" - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.
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"Ашан" - хлеб "Царь Хлеб" "Ржаные традиции", нарезанный, 350 г - 29,00 грн вместо 36,30 грн.
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NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезанный, 350 г - 28,49 грн.
Цены на молоко
В этой категории сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.
В супермаркетах представлены следующие предложения:
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АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
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"Сильпо" - молоко "Премия", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 37,99 грн вместо 55,99 грн.
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"Ашан" - молоко "Лукавиця", пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.
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NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
Сколько стоят яйца
Для анализа выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.
По состоянию на 24 ноября цены следующие:
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АТБ - яйца куриные "Своя лінія", категория С1, 10 шт. - 59,90 грн вместо 63,90 грн.
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"Сильпо" - яйца "Від доброї курки" "Свіжість", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн.
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"Ашан" - яйца куриные Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.
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NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 63,99 грн.
Стоимость гречки
Для сравнения выбрали гречневую крупу в упаковках по 1 кг.
Цены распределились следующим образом:
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АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.
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"Сильпо" - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн вместо 64,99 грн.
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"Ашан" - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.
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NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
Подсолнечное масло
В последней категории сравнили рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.
Стоимость в магазинах составляет:
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АТБ - масло "Своя лінія" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.
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"Сильпо" - масло "Премия" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн.
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"Ашан" - масло Auchan подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.
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NOVUS - масло "Щедрий Дар" подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.
Сколько стоит набор из пяти продуктов
Мы подсчитали общую стоимость выбранных товаров в каждом супермаркете.
В набор вошли одна упаковка хлеба весом 350 г, 900 г молока, десяток куриных яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.
По ценам на 24 ноября общая сумма составляет:
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АТБ - 282,33 грн.
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"Сильпо" - 207,17 грн.
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"Ашан" - 268,50 грн.
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NOVUS - 280,58 грн.
Наименьшая сумма за выбранный набор продуктов получилась в "Сильпо" - 207,17 грн. Самой дорогой оказалась корзина в АТБ, где за аналогичное количество товаров придется заплатить 282,33 грн.
При этом результаты не означают, что одна сеть в целом дешевле других. Для сравнения выбрали конкретные товары разных производителей, а не самые дешевые позиции из всего ассортимента.
Цены могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товаров и акционных предложений.
Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, "Сильпо" и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и "Ашана".
Ранее Styler сравнивал цены на гречку и хлеб в украинских супермаркетах по состоянию на 23 ноября.