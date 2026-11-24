Стоимость привычных продуктов в супермаркетах Украины заметно отличается. Даже за одинаковое количество продуктов покупатели могут заплатить на десятки гривен больше в зависимости от магазина.

Styler проверил цены в онлайн-каталогах АТБ, Сильпо, Ашан и NOVUS по состоянию на 24 ноября 2026 года.

Сколько стоит хлеб

Для сравнения выбрали хлебобулочные изделия весом 350 г. В каждом супермаркете проверили стоимость одного товара из доступного ассортимента.

Цены на хлеб 24 ноября:

АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн .

"Сильпо" - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн .

"Ашан" - хлеб "Царь Хлеб" "Ржаные традиции", нарезанный, 350 г - 29,00 грн вместо 36,30 грн.

NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 24 ноября (коллаж: Styler)

Цены на молоко

В этой категории сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

В супермаркетах представлены следующие предложения:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн .

"Сильпо" - молоко "Премия", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 37,99 грн вместо 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Лукавиця", пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,50 грн .

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Сколько стоят яйца

Для анализа выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 24 ноября цены следующие:

АТБ - яйца куриные "Своя лінія", категория С1, 10 шт. - 59,90 грн вместо 63,90 грн.

"Сильпо" - яйца "Від доброї курки" "Свіжість", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн .

"Ашан" - яйца куриные Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн .

NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Стоимость гречки

Для сравнения выбрали гречневую крупу в упаковках по 1 кг.

Цены распределились следующим образом:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн .

"Сильпо" - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн вместо 64,99 грн.

"Ашан" - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн .

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Подсолнечное масло

В последней категории сравнили рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.

Стоимость в магазинах составляет:

АТБ - масло "Своя лінія" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн .

"Сильпо" - масло "Премия" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн .

"Ашан" - масло Auchan подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн .

NOVUS - масло "Щедрий Дар" подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

Сколько стоит набор из пяти продуктов

Мы подсчитали общую стоимость выбранных товаров в каждом супермаркете.

В набор вошли одна упаковка хлеба весом 350 г, 900 г молока, десяток куриных яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По ценам на 24 ноября общая сумма составляет:

АТБ - 282,33 грн .

"Сильпо" - 207,17 грн .

"Ашан" - 268,50 грн .

NOVUS - 280,58 грн.

Наименьшая сумма за выбранный набор продуктов получилась в "Сильпо" - 207,17 грн. Самой дорогой оказалась корзина в АТБ, где за аналогичное количество товаров придется заплатить 282,33 грн.

При этом результаты не означают, что одна сеть в целом дешевле других. Для сравнения выбрали конкретные товары разных производителей, а не самые дешевые позиции из всего ассортимента.

Цены могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товаров и акционных предложений.

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, "Сильпо" и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и "Ашана".