Стоимость повседневных продуктов в супермаркетах Украины заметно разнится. Мы сравнили цены на хлеб, молоко, яйца, гречку и подсолнечное масло в четырех торговых сетях, чтобы выяснить, где выгоднее покупать продукты и сколько стоит базовый набор.

Сколько украинцам придется заплатить за основные продукты 23 ноября, и в каком супермаркете покупки обойдутся дешевле, рассказывает Styler.

Сколько стоит хлеб

Цена хлеба зависит от производителя, рецептуры и магазина. Для сравнения мы выбрали упаковки весом 350 г.

По состоянию на 23 ноября стоимость следующая:

АТБ - хлеб «Кулиничи» «Геркулес» тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн.

Сильпо - хлеб «Царь-хлеб» «Президентский» столичный, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - хлеб «Царь Хлеб» «Ржаные традиции», 350 г - 29,00 грн.

Novus - хлеб «Царь Хлеб» «Паланга» нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 23 ноября (коллаж: Styler)

Цены на молоко

В этой категории мы сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко «Щоденний збір» пастеризованное 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

Сильпо - молоко «Премия» ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 37,99 грн.

Ашан - молоко «Лукавица» пастеризованное 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Novus - молоко пастеризованное 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Куриные яйца

Для сравнения взяли упаковки по 10 яиц первой категории.

АТБ - яйца куриные «Своя лінія» первой категории, 10 шт. - 63,90 грн.

Сильпо - яйца куриные «Пашот» С1, 10 шт. - 59,31 грн.

Ашан - яйца куриные Auchan С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Novus - яйца куриные Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Гречка

Гречневая крупа остается одним из популярных продуктов для ежедневного питания. Мы проверили цены на упаковки весом 1 кг.

АТБ - гречневая крупа «Розумний вибір» - 89,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа «Премия», ядрица быстроразваривающаяся - 54,99 грн.

Ашан - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся - 85,90 грн.

Novus - гречневая крупа Marka Promo - 81,49 грн.

Самой выгодной среди представленных позиций оказалась гречка в Сильпо за 54,99 грн. В АТБ килограмм крупы стоит 89,90 грн.

Разница между самым дешевым и самым дорогим предложениями достигает 34,91 грн. Это наибольший ценовой разрыв среди пяти категорий, которые мы проверили.

Цены на подсолнечное масло

Для анализа выбрали рафинированное подсолнечное масло в бутылках объемом 500 мл.

АТБ - подсолнечное масло «Своя лінія», 0,5 л - 53,13 грн.

Сильпо - подсолнечное масло «Премия», 0,5 л - 56,99 грн.

Ашан - подсолнечное масло Auchan, 0,5 л - 49,40 грн.

Novus - масло «Щедрый Дар», 500 мл - 64,62 грн.

Где дешевле всего купить основные продукты

Чтобы определить общую стоимость покупок, мы составили продуктовый набор из пяти позиций: хлеб весом 350 г, упаковка молока 900 г, десяток яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По результатам подсчетов:

АТБ - 286,33 грн.

Сильпо - 227,29 грн.

Ашан - 268,50 грн.

Novus - 280,58 грн.

Среди сравниваемых товаров меньше всего за продуктовую корзину придется заплатить в Сильпо - 227,29 грн. Самым дорогим оказался набор в АТБ за 286,33 грн.

Таким образом, разница между самой низкой и самой высокой общей стоимостью составляет 59,04 грн.

В то же время результаты касаются конкретных товаров, а не всего ассортимента супермаркетов. В разных магазинах могут быть более дешевые альтернативы, а цены зависят от акций и города.

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.