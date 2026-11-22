Неделя с 23 по 29 ноября обещает быть благоприятной для финансовых решений и новых возможностей для трех знаков Зодиака . Астролог Кейт Роуз утверждает, что Полнолуние в Близнецах 24 ноября и переход Марса в Деву 25 ноября создадут условия для укрепления материального положения.

Рак

Для Раков начинается период, когда особое внимание следует уделить жилью и семейному благополучию. Успех может быть связан с решениями по недвижимости, ремонту или улучшению домашних условий. 28 ноября, когда Венера создаст благоприятный аспект с Юпитером, может появиться дополнительная мотивация позаботиться о материальном будущем. Астролог советует оценить, куда вы направляете деньги, и отдавать предпочтение решениям, которые принесут пользу в перспективе.

Лев

Львам стоит немного замедлиться и пересмотреть свои финансовые привычки. Переход Марса в Деву 25 ноября подтолкнет к более практичному подходу: пора проанализировать затраты, определить приоритеты и составить план накоплений. Не стоит пытаться добиться всех целей одновременно или тратить деньги под влиянием эмоций. То, что вы начнете приводить в порядок на этой неделе, может стать основой для финансового роста в 2027 году.

Телец

Для Тельцов неделя с 23 по 29 ноября может принести осознание того, насколько оправданными были предыдущие финансовые решения. Полнолуние в Близнецах 24 ноября подсветит результаты усилий, которые вы прилагали с июня, и поможет оценить дальнейшие перспективы. Астролог советует не ограничиваться привычными способами заработка, а присмотреться к дополнительным источникам дохода и возможностям приумножения сбережений. В то же время важно тщательно оценивать риски и не рассчитывать на скорую прибыль.