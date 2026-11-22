Владимир Дантес поделился неожиданной историей своего знакомства с Аленой Омаргалиевой. Оказалось, что их первая встреча состоялась задолго до дружеского общения и сопровождалась конфликтом в ночном клубе.

Как Владимир Дантес познакомился с Аленой Омаргалиевой, певец рассказал в новом выпуске шоу "Де брехня?" , пишет Styler

Как Дантес познакомился с Аленой Омаргалиевой

В новом выпуске шоу "Де брехня?" Владимир Дантес рассказал неожиданную историю знакомства с Аленой Омаргалиевой. Как позже узнал певец, их первая встреча произошла много лет назад в харьковском ночном клубе и закончилась конфликтом.

История произошла примерно в 2010 или 2011 году в Харькове. Тогда певец приехал в родной город, чтобы выступить на большом концерте по случаю Дня Конституции, который совпал с его днем рождения.

После концерта певец отпраздновал день рождения с семьей и друзьями, а позже компания отправилась в ночной клуб. Дантес признался, что в тот вечер выпил слишком много алкоголя, а внимание окружающих и ощущение популярности повлияли на его поведение.

В заведении артист начал искать свою тогдашнюю девушку и увидел, что она разговаривает с незнакомой блондинкой. Он подошел к ним и начал эмоционально выяснять отношения.

Незнакомка заступилась за девушку и попросила дать им закончить разговор. Дантеса это возмутило, и он сказал ей оскорбительные слова, которые даже сейчас не захотел повторять.

В ответ незнакомка схватила певца за волосы, после чего ссора переросла в физический конфликт. Дантес рассказал, что ударил мужчину, который подошел к ним, а позже в ситуацию вмешалась охрана заведения.

Сейчас певец осуждает свое тогдашнее поведение и не пытается его оправдывать.

Как певец узнал, что это была Алена Омаргалиева

Самое неожиданное выяснилось примерно через год после инцидента. Дантеса вместе с его тогдашней девушкой пригласили в гости к супружеской паре артистов Алене Омаргалиевой и Тамерлану.

По словам певца, встреча проходила в теплой атмосфере. Они общались, ужинали и вспоминали разные истории. В какой-то момент Алена неожиданно спросила его:

"Вова, ты помнишь, как мы с тобой познакомились?"

Дантес ответил, что не помнит. Тогда Омаргалиева рассказала ему о конфликте в харьковском ночном клубе. Только после ее слов артист понял, что той незнакомкой, с которой он поссорился во время празднования дня рождения, была именно Алена.

Певец признался, что ему стало стыдно за свое поведение. Он подчеркнул, что с годами изменился и больше не ассоциирует себя с человеком, которым был тогда.

"И мне так стыдно", - признался Дантес, вспоминая тот вечер.