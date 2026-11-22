С наступлением холодов водители все чаще сталкиваются с такой проблемой : садятся в машину, заводят двигатель, а лобовое стекло покрывается влажной пленкой. Иногда она исчезает через несколько минут, однако в некоторых случаях "слезы" на стекле буквально не дают нормально разглядеть проезжую часть даже во время движения транспортного средства.

Styler объяснит, почему окна в автомобиле "плачут" и что поможет быстро вернуть хорошую видимость на дороге, избежав возможных крайне неприятных последствий.

Почему стекло потеет изнутри

Основная причина - чрезмерная влажность в салоне. Как объясняют специалисты RAC, когда теплый влажный воздух контактирует с холодным стеклом, водяной пар превращается в мелкие капли. Именно они образуют "слезы" на стекле.

Чаще лишняя влага попадает в салон по ряду причин. А именно:

мокрая обувь, одежда, зонты и коврики;

снег и воду, которые скапливаются на полу;

влажная обивка сидений и багажника;

неисправные уплотнители дверей или окон;

забиты дренажные отверстия, через которые вода не может нормально стекать.

Не менее веская причина, которая способна усугублять проблему - загрязненный салонный фильтр. Ко всему, отмечают в TÜV NORD, и плохо очищенная вентиляция, а также длительное использование режима рециркуляции способны провоцировать появление чрезмерной влажности внутри транспортного средства.

Как быстро убрать запотевание

Если стекло уже покрылось влагой, попробуйте порядок действий, рекомендуемых в Kia:

Включите режим обдува лобового стекла - Defrost или значок с направлением воздуха на стекло;

Выключите рециркуляцию, чтобы в салон поступал свежий воздух извне;

Включите обогрев и направьте теплый поток на стекло;

Если автомобиль оборудован кондиционером, включите его - он помогает осушать воздух;

Для заднего стекла воспользуйтесь электрообогревом.

Обратите также внимание, что длительная работа рециркуляции способна повышать влажность в салоне и вызывать запотевание.

Следует также отметить, что начинать движение авто, пока стекло не очистится полностью, категорически запрещено. В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) подчеркивают, что запотевания существенно ухудшает обзор и создает опасность на дороге.

Как предотвратить запотевание

Для того чтобы влага не накапливалась в машине, регулярно просушивайте коврики и салон, не оставляйте мокрые вещи внутри и очищайте стекло изнутри. Загрязнения на его поверхности способны лишь усиливать запотевание.

Также следует проверить салонный фильтр, дренажные отверстия и уплотнители. Если в салоне постоянно сыро, затхлый запах или под ковриками накапливается вода, лучше обратиться на СТО и найти реальный источник влаги.

Не стоит ограничиваться только протиранием стекла: проблема может возвращаться, пока не устранит ее причину.