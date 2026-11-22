З настанням холодів водії дедалі частіше стикаються з такою проблемою : сідають у машину, заводять двигун, а лобове скло вкривається вологою плівкою. Іноді вона зникає за кілька хвилин, однак у деяких випадках "сльози" на склі буквально не дають нормально розгледіти проїзну частину навіть під час руху транспортного засобу.

Styler пояснить, чому вікна в автомобілі "плачуть" та що допоможе швидко повернути хорошу видимість на дорозі, уникнувши можливих вкрай неприємних наслідків.

Чому скло пітніє зсередини

Основна причина - надмірна вологість у салоні. Як пояснюють пояснюють фахівці RAC, коли тепле вологе повітря контактує з холодним склом, водяна пара перетворюється на дрібні краплі. Саме вони утворюють "сльози" на склі.

Найчастіше зайва волога потрапляє в салон через ряд причин. А саме:

мокре взуття, одяг, парасолі та килимки;

сніг і воду, які накопичуються на підлозі;

волога оббивка сидінь і багажника;

несправні ущільнювачі дверей або вікон;

забиті дренажні отвори, через які вода не може нормально стікати.

Не менш вагома причина, яка здатна посилювати проблему - забруднений салонний фільтр. До всього, зазначають у TÜV NORD, й погано очищена вентиляція, а також тривале використання режиму рециркуляції також здатні провокувати появу надмірної вологості всередині транспортного засобу.

Як швидко прибрати запотівання

Якщо скло вже вкрилося вологою, спробуйте порядок дій, який рекомендують у Kia:

Увімкніть режим обдування лобового скла - Defrost або піктограму з напрямком повітря на скло;

Вимкніть рециркуляцію, щоб у салон надходило свіже повітря ззовні;

Увімкніть обігрів і направте теплий потік на скло;

Якщо автомобіль обладнаний кондиціонером, увімкніть його - він допомагає осушувати повітря;

Для заднього скла скористайтеся електрообігрівом.

Зверніть також увагу, що тривала робота рециркуляції має здатність підвищувати вологість у салоні та спричиняти запотівання.

Варто також наголосити, що починати рух авто, доки скло не очиститься повністю, категорично заборонено. У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) підкреслюють, що запотівання суттєво погіршує огляд і створює небезпеку на дорозі.

Як запобігти запотіванню

Для того, щоб волога не накопичувалася в машині, регулярно просушуйте килимки й салон, не залишайте мокрі речі всередині та очищайте скло зсередини. Забруднення на його поверхні здатні посилювати помітність запотівання.

Також варто перевірити салонний фільтр, дренажні отвори та ущільнювачі. Якщо в салоні постійно сиро, є затхлий запах або під килимками накопичується вода, краще звернутися на СТО й знайти реальне джерело вологи.

Не варто обмежуватися лише протиранням скла: проблема може повертатися, доки не усунути її причину.