Кінь у сновидіннях часто викликає доволі неоднозначні відчуття: від радості та захоплення до страху, а іноді навіть тривоги. Що ж стосується стародавніх трактатів і популярних сонників, то вони цю тварину пов'язували з добробутом, стосунками, владою та життєвими обставинами.
Styler розповість про це більш детально.
Що означає кінь уві сні за Артемідором
Давньогрецький автор Артемідор Далдіанський, який жив у II столітті нашої ери, присвятив тлумаченню сновидінь п'ять книг Oneirocritica.
У його праці кінь мав кілька символічних значень. Зокрема, він міг уособлювати дружину, кохану жінку, господаря, роботодавця, друга або корабель. Тлумачення залежало від того, як саме тварина поводилася з людиною.
Якщо сновидець добре керував конем, який слухався повідця та вершника, це вважалося сприятливим знаком. А те, як кінь ніс людину, мало вказувати на те, як із нею поводитимуться близькі, господар чи друг.
До чого сняться коні за сонником Міллера
Американський автор Густавус Гіндман Міллер у книжці Ten Thousand Dreams Interpreted (1901) приділяв особливу увагу масті та поведінці тварини.
За його тлумаченнями:
- Білий кінь - сприятливий знак, який пов'язували з добробутом і приємним спілкуванням із друзями;
- Чорний кінь - обіцяв успіх у справах, але водночас автор пов'язував його з обманом і невірністю;
- Гнідий кінь - символізував покращення матеріального становища та задоволення бажань;
- Табун коней - може привертати увагу до змін у житті та стосунках із людьми.
- Кінь, який утік - за Міллером, віщував неприємності через необачні вчинки друга або роботодавця;
- Поранений кінь - означав можливі проблеми у друзів;
- Мертвий кінь - тлумачився як передвісник різноманітних розчарувань.
Як Фрейд пояснював появу коня уві сні
Зигмунд Фрейд не створював універсального словника, у якому кожна тварина мала б одне незмінне значення. У своїй праці "Тлумачення сновидінь" він показував, як образи уві сні можуть бути пов'язані з особистими спогадами, переживаннями та асоціаціями людини.
Зокрема, Фрейд описував власне сновидіння, у якому їхав на сірому коні. Під час аналізу він пов'язав колір тварини з одягом свого колеги, а сам образ коня - з історією стосунків із пацієнткою.
Тобто в цьому випадку кінь став особистим символом, пов'язаним із конкретними подіями з життя автора. Це цікавий приклад того, чому Фрейд радив розглядати не лише сюжет сну, а й те, що за ним стоїть у реальному житті.
До чого сниться їхати верхи на коні
Окреме значення має сюжет, у якому людина не просто бачить тварину, а сідає на неї верхи.
- Спокійно їхати верхи - у символічних тлумаченнях може означати впевненість у власних силах і контроль над обставинами;
- Кінь слухається вершника - асоціюється з умінням керувати ситуацією та знаходити спільну мову з іншими;
- Кінь скидає з себе - може символізувати втрату контролю, страх невдачі або несподівані перешкоди;
- Їхати на дикому коні - образ сильних емоцій, прагнення незалежності або складнощів із контролем над власними бажаннями;
- Їхати на коні через воду - сюжет, який можна пов'язати з переходом до нового життєвого етапу.
До чого сняться коні жінці та чоловікові
Жінці
Кінь може символічно нагадувати про стосунки, довіру та особисту незалежність. У трактуванні Артемідора ця тварина могла уособлювати дружину або кохану жінку.
Чоловікові
Такий сон можна пов'язати з роботою, відповідальністю, дружбою та прагненням контролювати власне життя. В Артемідора кінь також символізував господаря, роботодавця або друга. Що не менш важливо - його поведінка мала значення для тлумачення особистих взаємин.
Нагадаємо, що означає, якщо уві сні ви бачите церкву, храм або ікону - цікаві тлумачення.