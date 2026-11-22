Деякі українські родини можуть повернути кошти, витрачені на навчання дітей у коледжах та університетах. Для цього держава продовжила спеціальну програму підтримки сімей захисників і захисниць України на 2026/2027 навчальний рік.

Styler пояснить, хто може претендувати на компенсацію, скільки грошей відшкодовують і куди звертатися за допомогою.

Хто має право на компенсацію

За програмою Мінветеранів держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за один навчальний рік. Допомога поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності, які беруть участь у проєкті.

Як пояснюють у Міністерстві в справах ветеранів України, отримати допомогу можуть діти таких категорій осіб:

загиблих або померлих Захисників і Захисниць України, які мають відповідний статус члена сім'ї;

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранів, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин;

ветеранів, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії;

осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Зверніть увагу, що, згідно з постановою Кабміну №318 від 14 березня 2025 року з подальшими змінами, на момент підтвердження згоди на отримання допомоги студенту має бути менше ніж 23 роки. Крім того, програма не поширюється на тих, хто навчається за державним або регіональним замовленням.

Як оформити компенсацію

Для того, щоб отримати гроші, потрібно виконати кілька кроків:

Звернутися до університету або коледжу.

Спочатку з'ясуйте в адміністрації, чи долучився заклад до державного проєкту.

Подати документи.

Знадобляться свідоцтво про народження та документи, що підтверджують відповідний статус батька або матері (наприклад, посвідчення чи витяг з ЄДРВВ).

Дочекатися сертифіката в Дії.

Як пояснюють у Мінветерани у своїй інструкції для студентів, заклад освіти вносить необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На це відведено три робочі дні після отримання документів.

Підтвердити згоду.

Після отримання сертифіката в застосунку "Дія" потрібно підтвердити його протягом 20 календарних днів.

Після підтвердження сертифіката кошти перерахують безпосередньо закладу освіти.

Чи повернуть гроші, якщо навчання вже оплачене

Так. Якщо студент самостійно оплатив навчання повністю або частково, це не позбавляє його права на державну допомогу.

Відповідно до пункту 39 порядку, затвердженого постановою Кабміну №318, після надходження бюджетних коштів заклад освіти повинен повернути студенту вже сплачену суму. На це відведено до шести місяців із моменту отримання коштів від держави.

Зверніть увагу, що допомогу можна отримати лише один раз за один із трьох навчальних років - 2024/2025, 2025/2026 або 2026/2027. Тобто це не щорічна виплата на весь період навчання.

Про продовження програми на 2026/2027 навчальний рік повідомив Кабінет Міністрів України. На її реалізацію уряд передбачив понад 320 млн гривень.