Допомога малозабезпеченим сім'ям у 2026 році: хто може отримати гроші та які доходи враховують

У 2026 році в Україні продовжує діяти державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Її розмір залежить від складу родини, сукупного доходу та встановлених державою показників. При цьому навіть невелика зарплата не гарантує отримання виплат , адже враховують також інші доходи та майно.

Хто має право на допомогу, як її розраховують та що може стати причиною відмови, розповідає Styler.

Хто має право на допомогу малозабезпеченим сім'ям

Відповідно до роз'яснення порталу Дія, державна соціальна допомога призначена сім'ям, які постійно проживають в Україні та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий за встановлений для них рівень прожиткового мінімуму.

Під час визначення права на виплату враховують не лише загальну суму доходів, а й склад сім'ї, зайнятість працездатних осіб та майновий стан.

Наприклад, право на допомогу можуть мати:

сім'ї з дітьми, у яких сукупний дохід є недостатнім;

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

родини, у складі яких є особи з інвалідністю;

сім'ї, у яких працездатні члени мають низькі доходи або не можуть працювати з передбачених законодавством причин.

Але належність до однієї з цих категорій сама по собі не гарантує виплату. Остаточне рішення ухвалюють після перевірки всіх установлених умов. Допомогу зазвичай призначають на шість місяців, починаючи з місяця звернення.

Які доходи враховують під час призначення допомоги

Одне з найважливіших питань для заявників - які саме надходження впливають на право отримувати гроші від держави.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, середньомісячний сукупний дохід визначають на підставі доходів членів сім'ї за шестимісячний період.

До розрахунку можуть включати:

Заробітну плату. Враховують офіційні доходи від роботи.

Враховують офіційні доходи від роботи. Пенсії. Пенсійні виплати членів сім'ї також можуть впливати на загальний дохід.

Пенсійні виплати членів сім'ї також можуть впливати на загальний дохід. Стипендії. Враховують більшість стипендій, крім передбачених законодавством винятків.

Враховують більшість стипендій, крім передбачених законодавством винятків. Допомогу по безробіттю. Виплати зареєстрованим безробітним включають до сукупного доходу.

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Кошти, отримані за здавання житла або землі, можуть вплинути на розрахунок. Дивіденди та інші доходи. До уваги беруть і певні надходження від майна та фінансових активів.

До уваги беруть і певні надходження від майна та фінансових активів. Грошові перекази з-за кордону. Вони також можуть входити до сукупного доходу сім'ї.

Отже, якщо один із членів родини офіційно не працює, але регулярно отримує кошти з інших джерел, ці надходження можуть вплинути на призначення допомоги.

Чи враховують гроші, які надсилають родичі з-за кордону

Це питання особливо актуальне для українських родин, частина членів яких працює або проживає за межами країни.

У роз'ясненні ПФУ від 2 квітня 2026 року зазначено, що грошові перекази, отримані з-за кордону, включають до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Тому кошти, які надходять із Польщі, Німеччини чи іншої країни, не варто автоматично вважати такими, що не впливають на соціальну допомогу.

При цьому потрібно розрізняти сам факт переказу та його призначення. Якщо виникають питання щодо конкретного надходження, варто надати Пенсійному фонду документи або пояснення, які допоможуть правильно визначити його характер.

Які виплати не включають до доходу

Не всі кошти, які отримує сім'я, обов'язково враховують під час призначення допомоги.

Наприклад, Пенсійний фонд у вересні 2026 року пояснив, що одноразова допомога "Пакунок школяра" не включається до сукупного доходу сім'ї під час визначення права на державні соціальні виплати.

Це означає, що отримання такої допомоги саме по собі не повинно зменшувати розмір виплати малозабезпеченій сім'ї.

Інші винятки визначаються законодавством залежно від виду доходу. Тому під час оформлення допомоги важливо уточнювати правила для конкретної виплати, а не орієнтуватися лише на загальну суму надходжень на банківську картку.

Як розраховують розмір допомоги

Розмір державної соціальної допомоги не є однаковим для всіх родин. За загальним правилом, його визначають як різницю між установленим для конкретної сім'ї рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та її середньомісячним сукупним доходом.

При цьому розрахунок залежить від кількості членів сім'ї та їхнього статусу. Для працездатних осіб, дітей і людей, які втратили працездатність, застосовують відповідні нормативні показники.

Тому дві родини з однаковим загальним доходом можуть отримувати різні суми допомоги, якщо відрізняється їхній склад.

Приклад: якщо розрахунковий рівень забезпечення прожиткового мінімуму для певної сім'ї становить 10 000 гривень, а її середньомісячний сукупний дохід - 7 000 гривень, різниця становитиме 3 000 гривень.

Це лише умовний приклад механізму розрахунку, а не встановлений розмір допомоги для конкретної категорії сімей.

Через що можуть відмовити у виплатах

Низький дохід не завжди означає, що сім'я відповідає всім умовам державної програми.

За інформацією Гіда державних послуг Дія, підставами для відмови можуть бути певні майнові обставини або невиконання вимог щодо зайнятості.

Серед них:

Великі покупки. Окремі операції на суму понад 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням можуть стати підставою для відмови. Законодавство передбачає винятки.

Окремі операції на суму понад 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням можуть стати підставою для відмови. Законодавство передбачає винятки. Значні заощадження. Наявність депозитів або облігацій внутрішньої державної позики понад установлену межу в 100 тисяч гривень може вплинути на право отримувати допомогу.

Наявність депозитів або облігацій внутрішньої державної позики понад установлену межу в 100 тисяч гривень може вплинути на право отримувати допомогу. Додаткова нерухомість. Наявність другого житла може бути підставою для відмови, але передбачені винятки, зокрема для окремих об'єктів на територіях бойових дій та пошкодженого житла.

Наявність другого житла може бути підставою для відмови, але передбачені винятки, зокрема для окремих об'єктів на територіях бойових дій та пошкодженого житла. Кілька автомобілів. Враховують наявність транспортних засобів, які відповідають установленим критеріям щодо кількості та віку.

Враховують наявність транспортних засобів, які відповідають установленим критеріям щодо кількості та віку. Відсутність зайнятості. Якщо працездатні члени сім'ї не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості та не мають передбачених законодавством підстав для цього, у призначенні допомоги можуть відмовити.

Окремо враховують, чи отримує член сім'ї базову соціальну допомогу. Поєднання цих двох видів підтримки обмежене чинними правилами.

Як оформити допомогу малозабезпеченій сім'ї

Звернутися за призначенням державної допомоги можна через:

сервісний центр Пенсійного фонду України;

центр надання адміністративних послуг;

уповноважений виконавчий орган місцевої ради.

Для оформлення зазвичай потрібні заява та декларація про доходи й майновий стан сім'ї.

Також можуть знадобитися:

документ, що посвідчує особу заявника;

довідки про доходи, якщо відповідної інформації немає в державних реєстрах;

документи, які підтверджують обставини, що впливають на право отримувати допомогу;

додаткові підтвердження щодо навчання дітей, догляду за членами сім'ї або інших передбачених законодавством ситуацій.

Якщо певні доходи неможливо підтвердити довідкою, у встановлених випадках заявник може подати письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру.

Послуга є безоплатною. За інформацією Дії, звичайний строк її надання становить 10 календарних днів.

Що робити, якщо у допомозі відмовили

Якщо сім'я отримала відмову, насамперед потрібно з'ясувати її конкретну причину.

Варто перевірити, чи правильно врахували доходи, склад сім'ї, інформацію про майно та документи, які підтверджують право на винятки.

Якщо проблема полягає в помилці або відсутності необхідних відомостей, її можна виправити у визначений строк. У разі незгоди з рішенням заявник має право оскаржити його в установленому порядку.

Перед зверненням варто ознайомитися з чинним порядком призначення допомоги, затвердженим Кабінетом Міністрів України, оскільки саме він визначає умови, обмеження та винятки для різних життєвих ситуацій.