Спільні вечері та кулінарні конфлікти: Маріанна Буданова розкрила секрети сімейного життя з чоловіком

Дружина керівника Офісу президента Кирила Буданова Маріанна розповіла про їхнє сімейне життя , спільне дозвілля та побутові звички. Вона зізналася, хто в родині частіше готує, як подружжя знаходить час одне для одного та що допомагає їм уникати серйозних конфліктів.

Styler з посиланням на програму "Тур із зірками" розповість, що Буданова розкрила про стосунки з чоловіком.

Як Буданови знаходять час одне для одного

Маріанна пригадала початок їхніх стосунків і зазначила, що за роки спільного життя вони разом пройшли чималий професійний шлях. За її словами, підтримка одне одного залишається важливою частиною їхнього шлюбу.

"Я завжди згадую, коли ми познайомилися, він був тоді у званні капітана. Пройшло дуже багато часу по нашому професійному зростанню - ми крокуємо по життю разом, підтримуючи одне одного і знаходячи час", - поділилася дружина Буданова.

Вона додала, що навіть за щільного графіка вони намагаються залишати місце для спільного відпочинку. Це не обов'язково якісь особливі події чи поїздки.

Подружжя може разом повечеряти або подивитися фільм - саме такі звичайні моменти допомагають їм підтримувати близькість.

Хто готує вдома у родині Буданових

Як з'ясувалося, Кирило Буданов любить проводити час на кухні та самостійно готувати. Втім, його дружина теж захоплюється кулінарією і не завжди готова поступатися чоловікові цією можливістю.

"Кирило Олексійович дуже любить готувати. Я не завжди даю йому цю можливість, тому що я сама люблю, це такий вид рефлексії і терапії після тяжкого робочого дня", - розповіла Маріанна.

Водночас вона уточнила, що домашні обов'язки не закріплені виключно за кимось одним: чоловік також готує.

Через що виникають непорозуміння між подружжям

Маріанна Буданова не стала вдаватися в подробиці конкретних сімейних суперечок, однак пояснила, як їм із чоловіком вдається знаходити спільну мову.

За фахом вона психолог, тому, за її словами, розуміє, як обходити гострі кути у стосунках. Водночас важливу роль відіграє і те, що за роки шлюбу Кирило добре вивчив її характер і темперамент.

"Я - психолог і розумію, як можна обходити ось ці гострі кути. І за всі ці роки спільного життя мій чоловік також розуміє мене, мій тип темпераменту, мій характер", - зазначила вона.

Подружжя намагається враховувати потреби одне одного, поступатися та шукати компроміси. Маріанна переконана, що саме взаємне бажання зробити коханій людині приємно допомагає зберігати гармонію у стосунках.

"Якщо ти кохаєш людину, ти намагаєшся зробити їй приємно, іти назустріч у тому ключі, який буде зрозумілий саме тій людині", - підсумувала дружина Кирила Буданова.

Історія кохання Буданових: знайомство у потязі та кілька відмов на освідчення

Кирило та Маріанна познайомилися 17 серпня 2013 року в потязі "Одеса-Київ".

Тоді майбутній керівник ГУР мав звання капітана, а Маріанна ще не знала, що його робота пов'язана з військовою справою. На першому побаченні Кирило прийшов не лише з квітами, а й із книгою Стефана Цвейга та вагами - він запам'ятав, що дівчина цікавилася творчістю письменника і займалася спортом.

Стосунки швидко стали серйозними, і невдовзі пара почала жити разом. Однак із пропозицією одружитися Буданову довелося бути наполегливим: Маріанна кілька разів йому відмовляла.

"Я знала, що це буде назавжди, але тримала марку", - згодом жартувала вона.

Зрештою закохані одружилися 25 жовтня 2014 року. При цьому сам Кирило вважає початком їхньої спільної історії саме день знайомства.