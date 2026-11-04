Наталка Денисенко відповіла, чи не забагато чоловіка в її житті: разом удома й на роботі

Наталка Денисенко відверто заговорила про стосунки з чоловіком Юрієм Ярошенком (Савранським), який супроводжує її не лише в особистому житті, а й у професійній діяльності. Пара разом працює, займається бізнесом, а чоловік акторки також ставить для неї вистави.

Детальнше про це Styler розповість з посиланням на нове інтерв'ю знаменитості у програмі "Ранкова кава".

Денисенко зізналася, якими завжди хотіла бачити стосунки

Під час розмови ведуча поцікавилася, чи не виникає у Наталки відчуття, що Ярошенка в її житті "стало забагато". Акторка не стала приховувати: такі моменти справді були, хоча близькість і турбота чоловіка - саме те, про що вона колись мріяла.

Для знаменитості важливо, щоб чоловік був не лише коханим, а й другом, з яким можна говорити про все, ділитися переживаннями та разом вирішувати повсякденні питання. Саме таку модель сім'ї вона вважає ідеальною.

"Я завжди мріяла про такі стосунки. Мені хотілося, щоб чоловік не просто піклувався про мене, любив і балував, а щоб він був моїм другом. Щоб між нами був зв'язок не лише на фізичному чи сексуальному рівні, а й на ментальному - аби нам було про що поговорити і ми відкривали душу одне одному", - пояснила вона.

Наталка додала, що для неї родина - команда, яка повинна бути "на одній хвилі" в усіх сферах життя.



"І, звісно, щоб були побутові речі, аби ми все робили разом, як друзі. Мені здається, що сім'я - це команда. Тобто має бути "метч" на всіх рівнях: фізичному, інтелектуальному, духовному та побутовому", - поділилася акторка.

Сім'я на першому місці - що Денисенко розповіла про чоловіка

Наталка також пояснила, що Юрій дуже любить проявляти ніжність і не приховує своєї прив'язаності до близьких. За словами акторки, вона свого часу ретельно придивлялася до обранця, щоб зрозуміти його справжні цінності.

"Юра дуже тактильний, для нього сім'я на першому місці. Я ж його перевіряла через усі свої канали! Виявилося, що для нього жінка на ментальному рівні та в його свідомості завжди буде на першому місці", - зазначила Денисенко.

Як акторка звикала до постійної уваги

Водночас постійна присутність чоловіка поруч спочатку здавалася Наталці незвичною. Вона пояснила, що після кількох років самостійного життя їй було складно одразу прийняти таку кількість турботи. Навіть звичайне бажання підвезти її кудись викликало певне здивування.

"Я за останні роки звикла жити сама, тому на початку думала: "Щось не те. А чого це він завжди поряд? Ні, це не нормально. А чого він хоче мене підвезти? Може, він якийсь маніяк?" - згадала знаменитість.

Однак згодом акторка зрозуміла, що звикла до уваги чоловіка настільки, що її реакція змінюється залежно від того, чи пропонує він допомогу.

"Коли він каже: "Добре, їдь сама, роби сама", я думаю: "Так мені це теж не подобається", - з гумором розповіла Денисенко.

Що ще відомо про стосунки пари

Історія Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка розвивалася досить стрімко. Після кількох місяців стосунків акторка отримала від коханого пропозицію руки та серця під час спільної подорожі до Туреччини.

Свої стосунки пара офіційно узаконила 8 серпня 2026 року в Києві. Цей день закохані обрали не випадково: цифра вісім має для них особливе значення. Весільні урочистості тривали три дні, а серед гостей були найближчі люди подружжя. Після одруження Наталка також змінила прізвище.

Для обох це вже не перший шлюб. Раніше Денисенко була дружиною актора Андрія Федінчика. Їхній союз тривав вісім років, у колишнього подружжя є син Андрій. Юрій Ярошенко також має дітей від попереднього шлюбу - сина та доньку.

Особливим символом кохання пара зробила три вісімки. Цей знак закохані увічнили у парних татуюваннях, а також використали для гравіювання на обручках. Для них він уособлює нескінченність почуттів і міцний зв'язок між двома людьми.