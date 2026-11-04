Навіщо на махрових рушниках роблять пласкі смужки: що таке доббі-бордюр

На махрових рушниках часто можна помітити одну або кілька пласких смужок біля коротких країв. Багато хто сприймає їх як звичайний декоративний елемент, однак ця деталь має власну назву та пов'язана з технологією виготовлення текстилю.

Для чого смужки на рушниках та яку практичну роль вони виконують, розповідає Styler.

Що означають смужки на махровому рушнику

Пласку смугу біля краю рушника називають доббі-бордюром (dobby border). Її легко впізнати за іншою фактурою: замість об'ємних петель, якими вкрита основна частина виробу, тут щільніше та рівніше переплетення ниток.

Як пояснює Good Housekeeping , такі смуги зазвичай розташовані біля коротких країв рушника. Вони можуть бути вузькими або широкими, складатися з однієї чи кількох ліній.

Назва походить від техніки ткацтва dobby. Вона дає змогу створювати безпосередньо під час виготовлення тканини невеликі геометричні орнаменти, рельєфні лінії та інші візерунки. Тобто малюнок не просто наносять на готовий рушник, а формують завдяки особливому переплетенню ниток.

Чому ці смужки розташовані саме біля країв

Доббі-бордюр має не лише декоративне призначення. Він створює ділянку з іншою структурою переплетення, яка відрізняється від основного махрового полотна. За поясненням Good Housekeeping, така конструкція додає виробу структури, допомагає зберігати форму та зменшує ризик розпускання країв.

Водночас ця особливість не завжди позитивно впливає на довговічність. У науковій статті Evaluation of performance properties in woven Terry towel by multi response optimization, дослідники розглянули проблему нерівномірного усадження різних ділянок махрових рушників. Зокрема, бордюр може давати іншу усадку, ніж основне полотно. Через це краї виробу іноді стягуються, а сам рушник втрачає початкову форму.

Є в цієї деталі й інша особливість: вона гірше поглинає воду. Основна частина махрового рушника складається з петель, які збільшують площу поверхні та допомагають утримувати вологу. У пласкій смузі таких петель значно менше або немає зовсім.

Чи можна користуватися рушником без цих смужок

Доббі-бордюр не є обов'язковою умовою для якісного рушника. Вироби без нього також можуть добре поглинати вологу, бути м'якими та витримувати тривале використання.

Сама наявність декоративної смуги не гарантує довговічності. Під час вибору текстилю важливіші склад волокон, щільність тканини, якість ниток і швів, а також те, як рушник поводиться після багаторазового прання.