Чому рушники стають жорсткими після прання: як на них впливають жорстка вода та сушіння

Навіть якісні махрові рушники з часом можуть стати жорсткими та неприємними на дотик. Причина не завжди криється у пральному порошку - на стан тканини впливають жорсткість води, кількість мийного засобу та спосіб сушіння.

Як жорстка вода впливає на рушники

Під час прання мінерали, які містяться у жорсткій воді, можуть залишатися на волокнах тканини. З часом через накопичення такого осаду рушники стають жорсткішими, тьмянішими та менш приємними на дотик.

Крім того, у жорсткій воді мийні засоби можуть працювати менш ефективно та гірше вимиватися. У результаті на тканині здатні накопичуватися одночасно мінерали, залишки засобу для прання та забруднення.

Однією з ознак жорсткої води може бути білий вапняний наліт на кранах і душовій лійці. Якщо він регулярно з'являється у ванній кімнаті, проблема з рушниками також може бути пов'язана з якістю води.

Чому важливо не використовувати забагато мийного засобу

Більше порошку або гелю не означає краще прання. Надлишок засобу може не повністю виполіскуватися з щільної махрової тканини та поступово накопичуватися на волокнах.

Тому варто дотримуватися рекомендованого дозування. Якщо рушники вже стали жорсткими, виробники побутової техніки також радять спробувати трохи зменшити кількість мийного засобу.

Водночас кондиціонер для білизни не завжди розв'язує проблему. Він залишає на волокнах покриття, через яке рушники можуть гірше вбирати воду.

Як сушіння впливає на м'якість

Ще одна причина жорсткості - неправильне сушіння. Занадто тривале перебування рушників у сушильній машині та надмірно висока температура можуть пошкоджувати тканину й робити її грубішою.

Перед сушінням рушник можна добре струсити, щоб розправити волокна. У сушильній машині варто вибирати температуру, дозволену виробником на етикетці, та діставати речі після висихання, не залишаючи їх надовго під дією високої температури.

Як зберегти рушники м'якими

Насамперед перевіряйте рекомендації виробника на етикетці, оскільки склад тканини може відрізнятися. Не перевантажуйте барабан - рушникам потрібен простір, щоб добре виполоскатися.

Якщо у вас жорстка вода, можна використовувати мийний засіб, розрахований на такі умови, а за потреби вмикати додаткове полоскання. Consumer Reports також радить уникати надмірного використання кондиціонерів, оскільки вони знижують здатність рушників вбирати вологу.