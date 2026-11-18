Запах цвілі та темні плями на одязі можуть з'явитися навіть після кількох днів зберігання у вологому місці. Частину речей вдається очистити звичайним пранням, проте іноді грибок пошкоджує тканину настільки, що відіпрати її неможливо.

Як правильно вивести плісняву з одягу, чим обробити різні тканини та коли речі вже краще позбутися, розповідає Styler.

Чому на одязі з'являється пліснява

Основна причина: надмірна вологість. Пліснява може з'явитися на речах, які довго лежать у сирій шафі, залишаються мокрими у пральній машині або зберігаються в кошику без достатньої циркуляції повітря.

Як пояснюють фахівці Good Housekeeping, пліснява здатна розвиватися на тканинах та інших матеріалах у приміщеннях із підвищеною вологістю.

На можливе ураження вказують:

чорні, сірі або зеленуваті плями;

затхлий запах;

помітний наліт на поверхні;

повторна поява плям після зберігання в сирому місці.

Однак не кожна темна пляма є пліснявою. За кольором неможливо достовірно визначити вид грибка.

Як вивести плісняву з одягу

Якщо ураження невелике, а тканину дозволено прати, річ можна спробувати очистити вдома.

У матеріалі Martha Stewart, фахівці з догляду за одягом рекомендують спочатку обробити забруднені ділянки, а потім випрати виріб із відповідним мийним засобом.

Дотримуйтеся такої послідовності:

Відокремте забруднений одяг. Не змішуйте його із чистими речами, щоб не переносити спори грибка. Приберіть поверхневий наліт. За невеликого ураження обережно очистіть його м'якою щіткою на відкритому повітрі. Не струшуйте запліснявілий одяг у кімнаті. Обробіть плями. Нанесіть рідкий пральний засіб, придатний для тканини. Обережно розподіліть його та залиште приблизно на 10 хвилин, якщо це допускає інструкція виробника. Виперіть річ. Оберіть найвищу температуру, дозволену на етикетці. Для деяких бавовняних виробів підходять 60 градусів, проте не всі тканини витримують такий режим. Огляньте одяг після прання. Якщо плями або затхлий запах залишилися, за потреби повторіть очищення. Повністю висушіть виріб. Найкраще - у добре провітрюваному місці. Якщо погода та особливості тканини дозволяють, можна сушити річ надворі.

Не поспішайте користуватися сушильною машиною, якщо плями ще помітні. Висока температура може закріпити залишкові забруднення.

Подбайте про власну безпеку. Під час видалення плісняви використовуйте захисні рукавички та респіратор. За потреби скористайтеся захисними окулярами.

У рекомендаціях CDC зазначено, що під час очищення уражених грибком матеріалів потрібно захищати органи дихання, очі та шкіру. Людям з астмою, алергією на плісняву або ослабленим імунітетом краще не проводити таке очищення самостійно.

Чим відіпрати плісняву з білого та кольорового одягу

За рекомендаціями фахівців, відбілювач потрібно обирати відповідно до складу тканини та вказівок виробника.

Білий одяг. Можна використовувати хлорний відбілювач, якщо це дозволено етикеткою. Він не підходить для вовни, шовку та деяких синтетичних тканин.

Можна використовувати хлорний відбілювач, якщо це дозволено етикеткою. Він не підходить для вовни, шовку та деяких синтетичних тканин. Кольорові речі. Підійде кисневий відбілювач, призначений для кольорових тканин. Спочатку перевірте його на непомітній ділянці. Такий засіб допомагає видаляти плями, але не гарантує знезараження.

Підійде кисневий відбілювач, призначений для кольорових тканин. Спочатку перевірте його на непомітній ділянці. Такий засіб допомагає видаляти плями, але не гарантує знезараження. Делікатні тканини. Якщо дозволена лише хімчистка, краще звернутися до фахівців.

Ніколи не змішуйте хлорний відбілювач з оцтом, нашатирним спиртом або іншими очищувачами. Це може призвести до виділення токсичних газів.

Чи допомагають оцет та сода

Оцет іноді використовують для очищення тканин, проте він не гарантує повного усунення плісняви. Сода може послабити неприємний запах, але не замінює прання.

У рекомендаціях Університету Джорджії для очищення одягу від плісняви насамперед радять видалити поверхневий наліт та випрати тканину з мийним засобом.

Якщо плями залишилися, можна скористатися додатковими засобами, сумісними з матеріалом. Не варто експериментувати з домашніми сумішами на делікатному одязі.

Коли одяг із пліснявою краще викинути

Невеликі плями ще не означають, що річ безнадійно зіпсована. Однак іноді грибок наскрізно пошкоджує самі волокна тканини.

Від одягу доцільно відмовитися, якщо:

пліснява охопила значну частину виробу, а очистити його не вдається;

після повторного прання та висихання залишається сильний затхлий запах;

тканина стала крихкою, легко рветься або розповзається;

після очищення знову з'являється характерний наліт;

матеріал неможливо випрати, а професійне очищення не допомогло.

За поясненнями EPA, пліснява може проникати в пористі матеріали настільки глибоко, що повністю очистити їх складно або неможливо. Проте це не означає, що кожну запліснявілу річ потрібно викидати.

Темна пляма після прання також не завжди свідчить про активний грибок. Іноді це лише стійка зміна кольору волокон, хоча за зовнішнім виглядом підтвердити повне очищення неможливо.

Особливо обережно слід ставитися до речей, які контактували із забрудненою водою після затоплення.

Як запобігти повторній появі плісняви

Щоб проблема не поверталася, підтримуйте вологість повітря нижче 60%, а за можливості - у межах 30-50%.

Також варто:

складати у шафу лише сухий одяг;

не залишати мокрі речі у пральній машині;

забезпечувати циркуляцію повітря між речами;

перевіряти стіни за меблями на наявність вологи;

провітрювати приміщення або використовувати осушувач.

Якщо пліснява регулярно повертається, перевірте стан шафи, стін поблизу та пральної машини. Без усунення джерела вологи навіть очищений одяг може знову запліснявіти.