Як вивести плісняву зі штор: способи очищення та поради EPA, CDC

Темні плями та затхлий запах на шторах можуть свідчити про появу плісняви. Найчастіше проблема виникає поблизу вікон, де накопичується конденсат , а тканина тривалий час залишається вологою.

Styler розповідає, як правильно очистити штори від грибка, яких помилок уникати та що робити, аби пліснява не з'явилася знову.

Чому на шторах з'являється пліснява

Основна причина - надмірна вологість. Коли тепле повітря в кімнаті контактує з холодним віконним склом, утворюється конденсат. Якщо штори торкаються вологої поверхні або погано провітрюються, створюються сприятливі умови для розвитку грибка.

За інформацією EPA, конденсат на вікнах може свідчити про підвищену вологість у приміщенні. За таких умов пліснява здатна розвиватися не лише на шторах, а й на меблях, одязі та інших текстильних виробах.

Як правильно очистити штори від плісняви

Насамперед потрібно перевірити етикетку виробу. Не всі тканини витримують машинне прання, а шовк, оксамит та матеріали зі спеціальним покриттям можуть потребувати професійного очищення.

Перед роботою важливо подбати про власну безпеку. За рекомендаціями CDC, під час прибирання плісняви слід використовувати захисні рукавички, щільні окуляри та респіратор не нижче класу N95.

Людям з астмою, хронічними захворюваннями легень, алергією на плісняву або ослабленим імунітетом не рекомендують самостійно виконувати таке очищення.

Підготовка та прання

Фахівець із боротьби із сирістю та пліснявою Деміан Волліс у коментарі Homebuilding & Renovating рекомендує обережно поводитися з ураженою тканиною, щоб уникнути поширення спор грибка.

Очищення варто проводити в такій послідовності:

Обережно зніміть штори. Не струшуйте їх і не очищайте сухою щіткою. Перед перенесенням до місця прання покладіть тканину в пакет. Обробіть плями. Якщо етикетка дозволяє, використайте засіб для попередньої обробки або плямовивідник на основі активного кисню, придатний для цього матеріалу. Спочатку перевірте його на непомітній ділянці. Виперіть штори. Оберіть найвищу температуру води, дозволену виробником, і відповідний мийний засіб. Повністю висушіть тканину. Розмістіть її в добре провітрюваному місці. Не вішайте вологі штори назад на карниз.

Не встановлюйте температуру 60 градусів без перевірки етикетки - це може пошкодити делікатні матеріали.

Чи допоможе оцет від плісняви

Оцет іноді використовують для попередньої обробки тканини з незначними слідами плісняви. Однак такий спосіб не гарантує повного видалення грибка, особливо якщо він проник глибоко у волокна.

За рекомендаціями Wecasa, для локального очищення штор можна використати такий спосіб:

Змішайте білий столовий оцет із водою у пропорції 1:4. Перевірте розчин на непомітній ділянці тканини. Розпиліть суміш на уражені місця, якщо матеріал допускає таку обробку. Залиште приблизно на 20 хвилин. Обережно промокніть оброблені ділянки чистою тканиною, не розтираючи плями.

Після очищення дайте шторам повністю висохнути. Якщо матеріал допускає прання, його можна додатково випрати відповідно до рекомендацій виробника.

Важливо: оцет не можна змішувати з хлорними відбілювачами. Таке поєднання може призвести до виділення токсичного газу.

Коли штори краще замінити

Не всі тканини вдається повністю очистити. Якщо після прання залишаються ознаки плісняви або стійкий затхлий запах, варто звернутися до професійної хімчистки.

Грибок може проникати глибоко в пористі матеріали, тому іноді його складно або неможливо повністю видалити.

Якщо ураження значне, а тканина пошкоджена, безпечніше замінити штори. Крім того, навіть після успішного очищення плями можуть залишитися.

Як запобігти повторній появі плісняви

Щоб грибок не повернувся, необхідно усунути причину надмірної вологості.

Для цього варто:

регулярно витирати конденсат із вікон;

провітрювати приміщення та забезпечувати циркуляцію повітря;

не допускати тривалого контакту штор із вологими поверхнями;

перевірити стан вікон і вентиляції;

за потреби використовувати осушувач повітря.

Оптимально підтримувати відносну вологість у приміщенні на рівні 30-50%, а також не допускати її тривалого підвищення понад 60%.

Якщо конденсат постійно накопичується навіть після провітрювання, варто перевірити можливі джерела надходження вологи. Без усунення цієї проблеми пліснява може з'явитися повторно.