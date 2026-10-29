Олена Світлицька відреагувала на запитання Могилевської про весілля з Цимбалюком

Акторка Олена Світлицька прокоментувала цікавість публіки до її стосунків із Тарасом Цимбалюком. Приводом стало пряме запитання Наталії Могилевської, яке пролунало під час першого випуску "Голосу країни" .

Styler з посиланням на бліц-інтерв’ю акторки розповідає, що вона відповіла на запитання про весілля.

Що Світлицька сказала про весілля з Цимбалюком

Під час розмови артистку запитали про момент, коли Наталія Могилевська прямо поцікавилася можливим весіллям з Тарасом. Тоді актор, за спостереженням співрозмовниці, ніби засоромився.

Світлицька запевнила, що сприйняла запитання спокійно. Вона розуміє, що публіці цікаво, що відбувається в особистому житті артистів поза сценою, тому не вважає таку цікавість чимось незвичайним.

"Я розумію, що людям цікаве наше особисте життя, і сприйняла це запитання абсолютно нормально. Усім цікаво знати, що відбувається за межами сцени. Але мені здається, що весілля на цьому етапі є більше темою для соціуму, ніж тим, про що мені самій хочеться багато говорити. Наразі я не готова детально обговорювати це питання, тому залишу його трохи особистим", - пояснила артистка.

Світлицька та Цимбалюк на "Голосі країни" (фото: пресслужба)

Як Цимбалюк підтримував Світлицьку на "Голосі країни"

За словами Світлицької, перед виступом на "Голосі країни" Тарас Цимбалюк постійно писав їй повідомлення, намагався підбадьорити та допомогти впоратися з хвилюванням. Він нагадував акторці, що вона найкраща, і радив зосередитися на диханні.

Олена зізналася, що така підтримка була для неї особливо цінною в напружений момент.

"Тарас постійно писав мені повідомлення, нагадував, що я найкраща, і просив дихати. Насправді це один із найпростіших, але водночас найпотужніших інструментів, щоб зняти напругу й хвилювання. Просто дихати, дозволяти собі жити, відчувати момент і проживати його на повну", - поділилася артистка.

Світлицька зазначила, що в такі моменти навіть кілька слів від близької людини можуть стати важливою емоційною опорою. Підтримка допомагає відчути впевненість і не дозволити хвилюванню взяти гору перед відповідальним виступом.

"Його підтримка була для мене дуже важливою. Коли хвилюєшся перед таким відповідальним виступом, іноді достатньо кількох простих слів від близької людини, щоб повернутися до себе й відчути опору", - розповіла Олена.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк на "Голосі країни" (фото: пресслужба)

Що відомо про роман Світлицької та Цимбалюка

На початку 2025 року Олена розлучилася з чоловіком Миколою Світлицьким після десяти років шлюбу та народження двох доньок.

Уже навесні того ж року почали ширитися чутки про її роман із Тарасом Цимбалюком. Тоді акторка запевняла, що їх пов'язують дружні стосунки, хоча вони часто проводили час разом і ділилися спільними моментами в соцмережах.

На початку 2026 року інтерес до особистого життя артистів посилився після фіналу "Холостяка-14". Шанувальники звертали увагу на спільні появи Світлицької та Цимбалюка, а їхні відео й дописи лише підігрівали припущення про роман.

У травні 2026 року в інтерв'ю РБК-Україна Олена розповіла, що знає чимало таємниць Тараса, і назвала їх "близькими друзями".

Однак у серпні 2026 року Цимбалюк привернув увагу до їхніх стосунків особливо романтичним дописом. Актор опублікував відеонарізку зі спільними моментами, у якій показав не офіційні виходи на публіку, а особисті епізоди їхнього життя.

На кадрах Олена й Тарас відпочивають біля басейну на тлі засніжених гір, цілуються в автомобілі, обіймаються біля замерзлого озера та проводять час у літаку. Також вони жартують перед дзеркалом у гримерці, стрибають на ліжку й насолоджуються товариством одне одного.

Відео актор підписав коротко, але промовисто: "Люблю тебе".