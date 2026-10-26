Олена Світлицька на "Голосі країни" 2026: як виступила акторка на сліпих прослуховуваннях (відео)

Акторка Олена Світлицька, яку глядачі знають за ролями в кіно та серіалах, несподівано постала в новому амплуа. На сцені " Голосу країни " вона виконала відомий хіт Гайтани, а її виступ супроводжували танці босоніж, емоції тренерів і поява коханого Тараса Цимбалюка.

Як пройшов виступ відомої акторки та чиє крісло вона розвернула, розповідає Styler.

Яку пісню заспівала Олена Світлицька

Для сліпих прослуховувань акторка обрала запальну композицію Гайтани "Самотня боса". Під час виконання Світлицька зняла підбори й продовжила співати та танцювати босоніж.

Енергія учасниці передалася й тренерам. Тіна Кароль також роззулася та почала танцювати на тренерському кріслі. Наталія Могилевська пританцьовувала поруч із MONATIK.

Зрештою червону кнопку натиснула саме Могилевська. Вона запросила Світлицьку до своєї команди, назвавши акторку світлом.

Чому спів був давньою мрією акторки

Світлицька зізналася, що музика супроводжує її з дитинства. Вона навчалася в музичній школі за класом скрипки, грала в ансамблі скрипалів, але водночас була солісткою-вокалісткою. Уже в дорослому віці акторка самостійно опанувала гітару.

"Це завжди було моїм головним хобі й моєю улюбленою розвагою в житті", - розповіла Олена.

За словами акторки, вона хоче співати не лише в межах своєї професії. Світлицька також замислюється над записом власного альбому й уже пробувала створювати авторські пісні.

Вона додала, що вони з Тарасом Цимбалюком багато слухають музику, яка стала однією з речей, що їх об'єднали. Водночас про вокальне захоплення Олени її коханий певний час не знав.

Олена Світлицька на сцені “Голос країни” (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Що Могилевська запитала про весілля

Після появи Цимбалюка на сцені тренери переключили увагу на особисте життя пари.

"Коли весілля?" - спитала Наталія Могилевська

"Починається… Починається рубрика наших улюблених питань. Ми обов’язково повідомимо", - відповів Тарас Цимбалюк з гумором.

Закохані пообіцяли запросити Могилевську на святкування, якщо воно відбудеться. Юрій Горбунов також долучився до розмови й запропонував свої послуги ведучого.

Сама Могилевська привітала пару та наголосила на важливості любові, творчості, музики й кіно під час війни.

А вже за лаштунками Цимбалюк пожартував, що за потреби готовий створити співоче тріо з Оленою та її наставницею.