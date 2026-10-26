Відомий звукорежисер Сергій Тягнирядно розвернув усі чотири крісла на "Голосі країни"

У першому випуску 14-го сезону "Голосу країни", на сцену вийшов звукорежисер Сергій Тягнирядно. Його виступ настільки вразив зіркових тренерів, що до учасника розвернулися всі чотири крісла.

Чим музикант підкорив наставників та до чиєї команди вирішив приєднатися, розповідає Styler.

Як виступив Сергій Тягнирядно на "Голосі країни"

45-річний Сергій Тягнирядно з Києва добре знайомий із музичною індустрією, проте раніше переважно працював за лаштунками. Він має власну студію звукозапису та співпрацював із такими артистами, як Олег Скрипка, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко.

Цього разу музикант вирішив спробувати себе в іншій ролі та вийшов на сцену вокального шоу.

Для сліпих прослуховувань Сергій обрав знамениту оперну арію Nessun dorma з опери Джакомо Пуччіні "Турандот". Однак виконав її у власній інтерпретації, поєднавши академічний спів з елементами рок-вокалу.

Особливістю номера стало й те, що учасник не лише співав, а й самостійно акомпанував собі на фортепіано.

Незвичне виконання привернуло увагу всіх чотирьох наставників - Тіни Кароль, Наталії Могилевської, MONATIK та Артема Пивоварова. Після завершення виступу глядачі аплодували музиканту стоячи.

Кого обрав Сергій Тягнирядно

Після виступу між тренерами розгорнулася боротьба за учасника. Кожен намагався переконати Сергія приєднатися саме до своєї команди.

Артем Пивоваров зацікавився авторською творчістю звукорежисера та запропонував йому музичну співпрацю навіть за межами шоу.

Наталія Могилевська також звернула увагу на талант учасника та запросила його долучитися до свого творчого проєкту, пов'язаного з оркестром.

Попри пропозиції наставників, Сергій зробив інший вибір. Він вирішив продовжити участь у "Голосі країни" в команді Тіни Кароль.

Тіна Кароль та Сергій Тягнирядно (скриншот)

Що відомо про Сергія Тягнирядна

Музикант багато років займається звукозаписом, створює власні композиції та працює з українськими виконавцями.

Після початку повномасштабного вторгнення він разом зі знайомими заснував рок-гурт, а згодом вирішив більше уваги приділяти власному вокалу.

Сергій зізнався, що раніше не брав участі в подібних музичних проєктах. Він також не був упевнений, що всі четверо тренерів розвернуться до нього, адже обрав досить незвичну манеру виконання.

За словами учасника, сумніви стосувалися не його вокальних можливостей, а того, як наставники сприймуть поєднання опери та року.

Тягнирядно зазначив, що задоволений результатом виступу. А від участі в шоу насамперед очікує нових творчих можливостей і співпраці з іншими музикантами.