18 листопада, в Україні починається період, який у народі називають "від Романа до Йордана". Це сім тижнів свят, вечорниць і колядок, і головні з них, зокрема Святвечір, тепер мають нові дати.
Styler розповідає, які свята входять у зимовий цикл 2026-2027 років, на які дні вони припадають і чим кожне з них цікаве.
Від Романа до Йордана: коли починається зимовий цикл свят
Сьогодні, 18 листопада, українці відзначають день святого Романа. Саме з нього за народною традицією починається великий зимовий святковий цикл, який завершується 6 січня, на Водохреще.
Звідси й походить відомий вислів "Від Романа до Йордана". Упродовж цього періоду українці святкували Катерини, Андрія, Миколая, Різдво, Маланку та Василя. Молодь збиралася на вечорниці, родини готували святкові страви, а вулицями ходили колядники та щедрувальники.
Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар більшість звичних дат змістилася на 13 днів. Тепер Романа відзначають не 1 грудня, а 18 листопада, Різдво - 25 грудня, а Йордан - 6 січня.
Водночас Різдвяний піст, який у народі називають Пилипівкою, розпочався ще 15 листопада.
Що відомо про святого Романа і традиції цього дня
18 листопада церква вшановує пам'ять мучеників Платона та Романа. Святий Роман Кесарійський був дияконом із Палестини, який жив на початку IV століття.
За даними Релігійно-інформаційної служби України, під час переслідувань християн Роман перебував в Антіохії, де продовжував проповідувати та підтримувати вірян. За відданість своїй вірі він зазнав переслідувань і загинув.
В українському народному календарі Романа вважали провісником зими. Наші предки уважно придивлялися до погоди цього дня, намагаючись передбачити, якими будуть наступні місяці.
Існувала навіть приказка: "Святий Роман покаже зиму вам".
Також у народі вірили, що молитви до святого Романа допомагають у господарських справах і приносять добробут. Тому день починали з відвідування церкви, а вже потім бралися до повсякденних турбот.
Проте найбільше значення Романа мав як початок очікування зимових свят. Уже за кілька днів настає Введення, за ним - Катерини, Андрія та ціла низка грудневих свят.
Календар зимових свят 2026-2027: усі головні дати та традиції
21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)
Одне з найбільших богородичних свят, присвячене події, коли, за церковним переказом, трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. У народі Введення вважали остаточним переходом від осені до зими. Особливу увагу звертали на першого гостя в оселі, адже вірили, що він може визначити добробут родини на наступний рік.
24 листопада - День святої Катерини
Це свято особливо любили незаміжні дівчата. Вони збиралися на вечорниці, ворожили на майбутню долю та зрізали гілочки вишні, які ставили у воду. Якщо гілочка розквітала до Різдва, це вважали доброю прикметою щодо майбутнього заміжжя.
30 листопада - День святого Андрія Первозванного
Одне з найвеселіших молодіжних свят, відоме своїми Андріївськими вечорницями. Головною забавою було кусання калити - круглого обрядового коржа, який підвішували до стелі. Парубки намагалися відкусити шматок, а решта учасників їх смішила та відволікала. Дівчата тим часом ворожили на суджених.
1 грудня - День пророка Наума
У народі святого Наума вважали покровителем навчання та розуму. Колись саме цього дня дітей нерідко віддавали до школи, вірячи, що навчання буде успішним. Звідси й відома приказка: "Пророк Наум наведе на ум".
4 грудня - День святої Варвари
Великомученицю Варвару в народній традиції особливо шанували жінки. Цього дня в окремих регіонах уникали важкої домашньої роботи, хоча дозволялося займатися рукоділлям. Також придивлялися до погоди, адже Варвару вважали передвісницею зимових морозів.
5 грудня - День святого Сави
Наступне свято після Варвари, присвячене преподобному Саві Освяченому. У народному календарі Варвара, Сава та Миколай утворювали своєрідну трійцю зимових свят. Із ними пов'язували прихід снігу, морозів та справжньої зими.
6 грудня - День святого Миколая Чудотворця
Одне з найулюбленіших дитячих свят. За традицією, вночі святий Миколай залишає дітям подарунки під подушками або в спеціально підготовлених черевичках. Його образ пов'язують із милосердям, допомогою нужденним та добрими справами. У деяких родинах до свята також випікають медові пряники - миколайчики.
9 грудня - День святої Анни
Церква відзначає Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною, матір'ю Діви Марії. У народі цей день називали Анною Зимовою або Холодною Анною. За погодою намагалися визначити, якою буде решта зими, а до святої зверталися з молитвами про родину та дітей.
12 грудня - День святого Спиридона
Свято відоме під народною назвою Спиридон Сонцеворот. У традиційних віруваннях його пов'язували з поворотом сонця до літа та майбутнім збільшенням світлового дня. Ця символіка походить зі старого календаря. Астрономічне зимове сонцестояння насправді відбувається пізніше, 21-22 грудня.
24 грудня - Святвечір
Вечір напередодні Різдва, коли вся родина збирається за святковим столом. За українською традицією готують кутю, узвар та інші пісні страви, часто дванадцять. У хаті встановлюють дідух, а вечерю за звичаєм починають із появою першої зірки. У багатьох місцевостях саме цього вечора починають колядувати.
25 грудня - Різдво Христове
Одне з найважливіших християнських свят, присвячене народженню Ісуса Христа. Українське Різдво неможливо уявити без колядок, вертепів, родинних гостин та святкових богослужінь. У різних регіонах збереглися власні традиції різдвяних обходів, приготування куті та прикрашання оселі.
26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці
Наступного дня після Різдва церква особливо вшановує Діву Марію, яка народила Ісуса Христа. У церковній традиції також згадують святого Йосипа Обручника, царя Давида та апостола Якова. У народі продовжувалися різдвяні гостини, колядування та зустрічі з родичами.
27 грудня - День святого Стефана (Степана)
Церква вшановує первомученика й архідиякона Стефана, одного з перших християнських мучеників. У народній традиції це ще один день різдвяних гостин. У деяких місцевостях продовжували колядувати, а родини відвідували близьких і знайомих.
31 грудня - Маланка, або Щедрий вечір
Одне з найяскравіших українських народних свят. Увечері люди переодягаються в обрядових персонажів, серед яких Маланка, Василь, Коза та інші, ходять від хати до хати, співають щедрівки й розігрують жартівливі сценки. За церковним календарем цього дня вшановують преподобну Меланію.
1 січня 2027 року - День святого Василія Великого та Новий рік
Першого дня року церква вшановує Василія Великого та відзначає Обрізання Господнє. У народі це свято пов'язане з посіванням. Зранку посівальники заходять до осель, символічно засівають їх зерном і бажають господарям достатку, здоров'я та щасливого року.
5 січня - Другий Святвечір, або Голодна кутя
Напередодні Водохреща родини знову збираються за пісною вечерею, однак вона зазвичай скромніша за різдвяну. Головною стравою залишається кутя. У церковному календарі цей день називають Навечір'ям Богоявлення. У храмах відбуваються особливі богослужіння та освячення води.
6 січня - Водохреще, Богоявлення, або Йордан
Останнє свято традиційного циклу "Від Романа до Йордана". Воно присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Головна церковна традиція - велике освячення води. Віряни набирають освячену воду додому, а в деяких місцевостях священики освячують також річки та інші водойми.
Чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік
Під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні не застосовуються, так визначає Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Наприкінці жовтня 2026 року воєнний стан продовжили до 29 січня 2027 року, тож 25 грудня буде звичайним робочим днем.
Скороченого робочого дня напередодні свят теж не буде: той самий закон зупиняє дію статті 53 КЗпП. Тож 24 і 31 грудня працюватимуть за звичайним графіком.
Усі наведені дати відповідають новому церковному календарю. В окремих громадах, які продовжують користуватися юліанським календарем, нерухомі церковні свята відзначають на 13 днів пізніше. Народні звичаї також можуть відрізнятися залежно від регіону України.
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