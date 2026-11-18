За звичайним набором продуктів українці можуть заплатити різні суми навіть у магазинах одного міста. Ми перевірили актуальні пропозиції чотирьох торговельних мереж і підрахували, наскільки відрізняється вартість п'яти товарів, які регулярно потрапляють до покупок.

Styler порівняв пропозиції АТБ, Сільпо, NOVUS та Ашану станом на 18 листопада 2026 року, щоб з'ясувати, скільки коштують хліб, молоко, яйця, соняшникова олія та гречка.

Хліб

У цій категорії розглянули фасований хліб вагою 350 г. Для кожної торговельної мережі обрали одну позицію з доступного асортименту.

Вартість хліба 18 листопада:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський", столичний, 350 г - 18,01 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ашан - хліб "Формула смаку", білий пшеничний нарізаний, 350 г - 15,10 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 18 листопада (колаж: Styler)

Молоко

Для порівняння молочної продукції використали товари жирністю 2,5-2,6%. Об'єм або маса упаковок становить від 900 до 950 мл чи г.

У каталогах магазинів представлені такі ціни:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Ашан - молоко "Селянське", мікрофільтроване, 2,5%, 950 г - 52,90 грн.

Найнижча ціна за упаковку серед наведених товарів - у Сільпо. Молоко "Галичина" коштує 39,99 грн замість 63,49 грн.

В Ашані молоко "Селянське" продається зі знижкою 25% за 52,90 грн. Без акції його вартість становить 70,50 грн.

При цьому в Ашані упаковка містить 950 г продукту, а в інших мережах - 900 г.

Курячі яйця

У цій категорії перевірили ціни на яйця категорії С1. Усі обрані упаковки містять по 10 штук.

Скільки коштує десяток яєць:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 63,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

NOVUS - яйця курячі Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Ашан - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Гречана крупа

Гречку порівнювали в упаковках по 1 кг. До огляду увійшли товари різних торговельних марок.

У Сільпо та інших мережах зафіксували такі пропозиції:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Ашан - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

Соняшникова олія

Для цієї категорії обрали рафіновану соняшникову олію в пляшках по 500 мл.

Ціни в супермаркетах:

АТБ - олія "Своя лінія", соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

Сільпо - олія "Премія", соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн.

NOVUS - олія "Щедрий Дар", соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Ашан - олія Auchan, соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

Скільки потрібно заплатити за набір продуктів

Щоб визначити загальні витрати, ми підрахували вартість умовного продуктового кошика для кожної мережі.

До нього включили одну упаковку хліба вагою 350 г, молоко, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За цінами 18 листопада вийшли такі суми:

АТБ - 285,03 грн.

Сільпо - 209,17 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Ашан - 266,00 грн.

Найменша сума за сформований набір товарів вийшла в Сільпо - 209,17 грн.

На підсумкові суми вплинули акційні пропозиції. Тому після завершення акцій вартість такого набору може змінитися.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Дані актуальні станом на 18 листопада 2026 року. Ціни можуть залежати від регіону, конкретного магазину, наявності товарів та чинних знижок.