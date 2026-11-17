Ціни на базові продукти в українських супермаркетах залежать від торговельної мережі, виробника та акційних пропозицій. Станом на 17 листопада вартість набору з п'яти популярних товарів у різних магазинах відрізняється більш ніж на 50 гривень.

Про це пише Styler на основі цін, представлених в онлайн-каталогах АТБ, Сільпо, Auchan та Novus.

Скільки коштує хліб

Станом на 17 листопада ціни на вибрані види хліба вагою від 350 до 380 г становлять:

АТБ - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

Novus - хліб "Кулиничі" "Геркулес" тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн.

Сільпо - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Auchan - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 15 листопада (колаж: Styler)

Молоко

Вартість молока залежить від виробника, жирності та способу обробки. Для порівняння взяли упаковки по 900 г із жирністю від 2,5% до 2,6%.

Ціни у магазинах:

Novus - молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

АТБ - молоко "Галичина" "З чистих Карпат" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

Сільпо - молоко "Галичина" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 42,90 грн за акцією.

Auchan - молоко пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Яйця

Для порівняння використали упаковки по 10 штук, переважно категорії С1.

Станом на 17 листопада ціни такі:

Novus - яйця "Це-яйце!" "Полтавське" категорії С1, 10 шт. - 64,90 грн.

АТБ - яйця "Пашот" столові С1, 10 шт. - 59,31 грн.

Сільпо - яйця Auchan категорії С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Auchan - яйця Marka Promo категорії С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка

Для порівняння взяли упаковки вагою 1 кг.

Вартість гречки:

Novus - крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

АТБ - крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією.

Сільпо - крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

Auchan - крупа гречана Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Соняшникова олія

Для порівняння соняшникової олії взяли пляшки об'ємом 500 мл. Усі представлені товари є рафінованими, але відрізняються виробниками та торговельними марками.

Ціни на олію:

Novus - соняшникова рафінована олія "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн.

АТБ - соняшникова рафінована олія "Премія", 500 мл - 56,99 грн.

Сільпо - соняшникова рафінована олія Auchan, 500 мл - 49,40 грн.

Auchan - соняшникова рафінована дезодорована олія "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн.

Скільки доведеться заплатити за базовий набір продуктів

Щоб порівняти витрати на базові покупки, ми сформували умовний продуктовий набір із п'яти товарів. До нього увійшли хліб вагою 350-380 г, молоко 900 г, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За актуальними цінами на 17 листопада загальна вартість такого набору становить:

АТБ - 229,29 грн

Сільпо - 266,70 грн

NOVUS - 286,03 грн

Ашан - 275,58 грн

Найменше за вибрані продукти доведеться заплатити в АТБ - 229,29 грн. Найдорожчим серед порівняних виявився набір у NOVUS, де його вартість сягає 286,03 грн.

У кошики увійшли продукти різних виробників, а окремі позиції продаються за акційними цінами. Тому підсумкова сума показує вартість саме вибраного набору, а не загальний рівень цін у торговельних мережах.

Що потрібно врахувати під час порівняння

Для підготовки огляду використали інформацію з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та сервісу Zakaz.ua, де можна переглянути асортимент NOVUS і "Ашану".

Ціни актуальні станом на 17 листопада 2026 року. Фактична вартість покупок може змінюватися залежно від населеного пункту, обраного магазину, доступності продукції та завершення акційних пропозицій.