Ціни на базові продукти в українських супермаркетах залежать від торговельної мережі, виробника та акційних пропозицій. Станом на 17 листопада вартість набору з п'яти популярних товарів у різних магазинах відрізняється більш ніж на 50 гривень.
Про це пише Styler на основі цін, представлених в онлайн-каталогах АТБ, Сільпо, Auchan та Novus.
Скільки коштує хліб
Станом на 17 листопада ціни на вибрані види хліба вагою від 350 до 380 г становлять:
-
АТБ - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.
-
Novus - хліб "Кулиничі" "Геркулес" тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн.
-
Сільпо - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.
-
Auchan - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний, 350 г - 28,49 грн.
Молоко
Вартість молока залежить від виробника, жирності та способу обробки. Для порівняння взяли упаковки по 900 г із жирністю від 2,5% до 2,6%.
Ціни у магазинах:
-
Novus - молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
-
АТБ - молоко "Галичина" "З чистих Карпат" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 39,99 грн.
-
Сільпо - молоко "Галичина" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 42,90 грн за акцією.
-
Auchan - молоко пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
Яйця
Для порівняння використали упаковки по 10 штук, переважно категорії С1.
Станом на 17 листопада ціни такі:
-
Novus - яйця "Це-яйце!" "Полтавське" категорії С1, 10 шт. - 64,90 грн.
-
АТБ - яйця "Пашот" столові С1, 10 шт. - 59,31 грн.
-
Сільпо - яйця Auchan категорії С1, 10 шт. - 62,70 грн.
-
Auchan - яйця Marka Promo категорії С1, 10 шт. - 58,99 грн.
Гречка
Для порівняння взяли упаковки вагою 1 кг.
Вартість гречки:
-
Novus - крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.
-
АТБ - крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією.
-
Сільпо - крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.
-
Auchan - крупа гречана Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
Соняшникова олія
Для порівняння соняшникової олії взяли пляшки об'ємом 500 мл. Усі представлені товари є рафінованими, але відрізняються виробниками та торговельними марками.
Ціни на олію:
-
Novus - соняшникова рафінована олія "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн.
-
АТБ - соняшникова рафінована олія "Премія", 500 мл - 56,99 грн.
-
Сільпо - соняшникова рафінована олія Auchan, 500 мл - 49,40 грн.
-
Auchan - соняшникова рафінована дезодорована олія "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн.
Скільки доведеться заплатити за базовий набір продуктів
Щоб порівняти витрати на базові покупки, ми сформували умовний продуктовий набір із п'яти товарів. До нього увійшли хліб вагою 350-380 г, молоко 900 г, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.
За актуальними цінами на 17 листопада загальна вартість такого набору становить:
-
АТБ - 229,29 грн
-
Сільпо - 266,70 грн
-
NOVUS - 286,03 грн
-
Ашан - 275,58 грн
Найменше за вибрані продукти доведеться заплатити в АТБ - 229,29 грн. Найдорожчим серед порівняних виявився набір у NOVUS, де його вартість сягає 286,03 грн.
У кошики увійшли продукти різних виробників, а окремі позиції продаються за акційними цінами. Тому підсумкова сума показує вартість саме вибраного набору, а не загальний рівень цін у торговельних мережах.
Що потрібно врахувати під час порівняння
Для підготовки огляду використали інформацію з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та сервісу Zakaz.ua, де можна переглянути асортимент NOVUS і "Ашану".
Ціни актуальні станом на 17 листопада 2026 року. Фактична вартість покупок може змінюватися залежно від населеного пункту, обраного магазину, доступності продукції та завершення акційних пропозицій.
Раніше Styler розповідав, як відрізнити справжні знижки від маркетингових хитрощів під час Чорної п'ятниці 2026 року.