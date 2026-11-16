"Сутінки", "Бетмен" і не тільки: фільми з Робертом Паттінсоном, який став новим Джеймсом Бондом

Актор Роберт Паттінсон отримав роль Джеймса Бонда. До цього він устиг зіграти Сальвадора Далі, вампіра Едварда Каллена, доглядача маяка та Брюса Вейна. У його фільмографії є цікаві й романтичні історії, кримінальні трилери й навіть фантастика, у якій герой зустрічається зі своєю копією.

Styler зібрав вісім фільмів із Паттінсоном, які можна подивитися, поки готується його дебют у ролі агента 007.

Що відомо про нового Джеймса Бонда

16 листопада Amazon MGM Studios оголосила, що Роберт Паттінсон стане наступним Джеймсом Бондом. Він погодився на роль у Деніела Крейґа та стане сьомим виконавцем агента 007 в основній кіносерії.

Новий фільм зніме Дені Вільнев, режисер "Дюни" та "Прибуття", а сценарій написав творець "Гострих картузів" Стівен Найт. Як зазначає Associated Press, проєкт отримав назву "Бонд 26".

І поки всі чекають на нову стрічку - пропонуємо згадати, де ж ви могли бачити Роберта.

"Відлуння минулого" (2008)

Паттінсон грає молодого Сальвадора Далі, який у 1920-х приїжджає навчатися до Мадрида. Там він знайомиться з поетом Федеріко Гарсіа Лоркою та майбутнім режисером Луїсом Бунюелем. Їх об’єднують мистецькі амбіції та бажання порушувати усталені правила, але стосунки Далі й Лорки поступово виходять за межі дружби. Біографічна драма зосереджується на періоді, коли вони ще шукають себе, сперечаються про творчість і намагаються розібратися з власними почуттями.

"Гаррі Поттер і Келих вогню" (2005)

У четвертому фільмі про Гаррі Поттера актор зіграв Седріка Діґорі, учня Гафелпафу, якого обирають представляти Гоґвортс на Турнірі трьох чаклунів. Коли серед учасників несподівано опиняється й Гаррі, хлопці стають суперниками у випробуваннях із драконами, підводними пошуками та зачарованим лабіринтом. Седрік намагається змагатися чесно й допомагає Гаррі, хоча перемога потрібна їм обом. Ця роль познайомила з Паттінсоном широку аудиторію ще до "Сутінків".

"Сутінки" (2008)

Едвард Каллен - відомий мільйонам глядачів школяр-вампір, який живе з родиною у похмурому Форксі. Екранізація роману Стефені Маєр починається як історія шкільного кохання, але поступово знайомить Беллу зі світом, у якому її життя опиняється під загрозою. Паттінсон повертався до ролі Едварда в усіх п’яти фільмах саги.

"Маяк" (2019)

У чорно-білому фільмі Роберта Еґґерса Паттінсон приміряв образ Ефраїма Вінслоу, який прибуває працювати на віддалений маяк наприкінці XIX століття. Його єдиний напарник це старший доглядач Томас Вейк, який роздає доручення й не дозволяє новачкові підійматися до ліхтаря. І потім негода затримує їх на острові, а побутові конфлікти загострюються. Втім, головне не це. Дивні видіння змушують сумніватися в тому, що насправді відбувається навколо.

"Гарні часи" (2017)

Конні Нікас, якого грає Паттінсон, втягує свого брата Ніка в пограбування банку. План провалюється, і Ніка кидають до в`язниці. Протягом ночі Конні намагається знайти гроші та витягнути брата, але кожне наступне рішення створює нові проблеми. У трилері братів Сафді герой постійно бреше, імпровізує й використовує людей, яких зустрічає, переконуючи себе, що робить усе заради родини.

"Тенет" (2020)

У шпигунському бойовику Крістофера Нолана Паттінсон зіграв Ніла - напарника головного героя, який допомагає розслідувати походження зброї та предметів, які ніби подорожують у часі. Їхня місія пов’язана з торговцем зброєю Андрієм Сатором і загрозою, яка надходить із майбутнього. Ніл орієнтується в небезпечних операціях значно впевненіше, ніж його новий союзник, але не поспішає пояснювати все, що знає.

"Міккі 17" (2025)

А це незвичайна комедія, в якій Роберт грає Міккі Барнса. Його герой погоджується стати "витратним" працівником космічної експедиції. Міккі доручають смертельно небезпечні завдання, а після загибелі друкують його нове тіло й відновлюють пам’ять. Система дає збій, коли сімнадцята версія Міккі виживає та повертається на базу, де вже працює вісімнадцята. Тепер двом версіям однієї людини доводиться співіснувати, але хіба це реально?

"Бетмен" (2022)

Паттінсон зіграв Брюса Вейна, який виходить на вулиці Ґотема в костюмі Бетмена. Серійний убивця Загадник розправляється з впливовими містянами та залишає послання, адресовані саме йому. Разом із Джеймсом Ґордоном герой розслідує злочини й поступово знаходить зв’язки між корупцією в місті та історією власної родини. У версії Метта Рівза Бетмен багато часу проводить на місцях злочинів та стає таким собі детективом.