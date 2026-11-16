Євген Єфремов про родину, впізнаваність і нові ролі: бліц із зіркою "Жіночого лікаря"

Після одного з масштабних обстрілів Києва до Євгена Єфремова на вулиці підходили люди й просили обійнятися. Актор зізнається, що ці зустрічі зворушили його майже до сліз.

У бліці для Styler зірка "Жіночого лікаря. Нове життя" розповів, чому родина іноді називає його нудним, на кому він ніколи не економитиме та якої ролі нарешті дочекався. А ще назвав уміння, яким міг би заробляти, якби не став актором.

– Чим ваш персонаж у новому сезоні може здивувати навіть постійних глядачів "Жіночий лікар. Нове життя"?

– Мій персонаж чудова, добра і прекрасна людина. У нього є мрія - зробити цей медцентр найкращим у Європі. На мою думку, мій персонаж здивує постійного глядача "Жіночий лікар. Нове життя" шляхом, який він обере для цієї мрії.

– Який випадок зі зйомок ви згадуєте зі сміхом?

– Це достатньо складне питання, тому що смішних моментів багато. Вони такі незначні. Я взагалі дуже позитивна людина і завжди налаштовуюсь на те, щоб нести позитив на майданчику й отримувати його навзаєм.

– Вас частіше впізнають за ім’ям чи називають іменами персонажів?

– По-різному. Якщо серіал чи кіно зі мною йде на телебаченні - тоді частіше звертаються як до персонажа. І ставлення таке ж як до персонажа. Коли немає на телебаченні проєктів зі мною - то звертаються за ім’ям.

У цьому році була ще одна історія: після чергового масштабного обстрілу Києва я йшов на майданчик і люди, підходячи на вулиці, просили обійнятися. Вони впізнавали мене, знали, що я актор, і казали: "Можна я вас обійму?" Це було так щемливо, що я фактично плакав. Буває і таке у нашій реальності.

– Якої ролі ви зараз чекаєте, але поки не отримували такої пропозиції?

– Я дочекався такої ролі. У цьому році мені запропонували дуже глибоку, драматичну роль. Залишилось тільки податися на пітчинг і отримати гроші на це кіно.

– Наскільки для актора сьогодні важливо вести соцмережі? Вам доводилося робити це через вимоги роботи?

– Так, для актора дуже важливо вести соцмережі. Я це робив активно до 24 лютого 2022 року. Зараз я це роблю тільки для популяризації творчих проєктів. На все інше у мене просто не вистачає моральних сил.

– Яку вашу звичку близькі критикують чи висміюють?

– Якщо мене захоплює якась ідея, тема чи думка - то я можу про це говорити годинами, днями, тижнями по колу. Тому родина називає мене нудним.

– На чому ви готові економити, а на чому - ніколи?

– Точно можу економити на собі. Можу спробувати зекономити на дружині, але це небезпечно (сміється). Ніколи не буду економити на своїх дітях – це син та кіт.

– Що ви вмієте робити настільки добре, що могли б цим заробляти, якби не стали актором?

– Я дуже добре вмію косити траву. Мені здається, міг би цим заробляти на життя, якби не був актором.

Що відомо про новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя"

Четвертий сезон медичної драми, зйомки якого розпочали СТБ та FILM.UA Group, вийде у 2027 році. Цього разу серіал змінює телеканал - прем’єра відбудеться на СТБ.

У житті Михайла Гончара, якого грає Андрій Ісаєнко з’являться нові люди. Відділення очолить Марина Яворська - жінка з його минулого. А військовий хірург Олесь Захарчук стане суперником Гончара не лише в роботі, а й в особистому житті.

У сезоні також знімуться Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта та інші актори. Режисер-постановник - Андрій Колесник.