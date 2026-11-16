Повернення "Танцюють всі" з Дорофєєвою та Квітковою: названо дату прем’єри нового сезону

Новий сезон " Танцюють всі " стартує вже у грудні. Надя Дорофєєва стане однією із суддів, а переможець отримає 500 тисяч гривень.

Хто оцінюватиме танцівників і які випробування підготували для учасників, розповідає Styler.

Коли й де дивитися "Танцюють всі"

Прем’єра нового сезону відбудеться 18 грудня на SWEET.TV . На глядачів чекають кастинги, знайомство з учасниками та виступи в різних танцювальних стилях.

За словами керівника SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, повернення проєкту має дати можливість новому поколінню українських танцівників заявити про себе.

"Танцюють всі" - це ціла епоха в історії українського телебачення та танцювальної культури. Проєкт відкрив Україні неймовірну кількість талановитих танцівників, подарував справжніх танцювальних зірок і допоміг популяризувати танець серед молоді", - зазначив він.

Завадюк додав, що команда прагне створити платформу, де молоді виконавці зможуть розкрити свій талант і бути побаченими.

Судді шоу "Танцюють всі" (фото: пресслужба)

Хто стане ведучими та суддями

Вестимуть новий сезон інфлюенсерка Даша Квіткова та ведучий і автор YouTube-каналу "Точка збору" Роман Міщеряков.

Виступи учасників оцінюватимуть четверо суддів:

Надя Дорофєєва - співачка,

Максим Оробець - танцівник,

Руслан Махов - хореограф-постановник, режисер і кліпмейкер, який створював шоу для Макса Барських, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana та TVORCHI,

Марина Кущова - хореографиня-постановниця, яка співпрацює із зірками світового рівня.

Як змагатимуться учасники

Танцівники пройдуть кілька етапів відбору. Після масштабних кастингів на них чекає інтенсивний тренувальний етап boot camp, а далі - серія прямих ефірів.

Окремою складовою сезону стане співпраця із Superhumans Center. За задумом організаторів, проєкт має нагадати, що танець не має обмежень, а можливість проявити себе та вийти на велику сцену має кожен.

Судді шоу та ведучі (фото: пресслужба)

Що відомо про формат "Танцюють всі"

"Танцюють всі" - українська адаптація міжнародного шоу So You Think You Can Dance, створеного продюсером Найджелом Літгоу та компанією 19 Entertainment.

За інформацією SWEET.TV , формат адаптували більш ніж у 30 країнах, зокрема у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Польщі, Австралії та Китаї. Оригінальне шоу здобувало нагороди й номінації Primetime Emmy Awards, зокрема за хореографію.

Учасники проєкту згодом працювали в кіно, на Бродвеї, у світових турне та з відомими музичними артистами.