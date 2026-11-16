Молочний, графітовий і шоколадний: Андре Тан радить носити ці кольори зимою 2027

Український дизайнер Андре Тан пояснив, як урізноманітнити зимові образи та відійти від звичної чорної палітри. Він назвав п'ять відтінків, які допоможуть зробити гардероб елегантнішим.

Styler із посиланням на відео модельєра в Instagram розповідає, які кольори варто додати до зимового гардероба.

Які кольори носити замість чорного взимку

Андре Тан зізнався, що сам дуже любить чорний колір і вважає його класикою. Водночас дизайнер закликає не обмежуватися лише ним і частіше експериментувати з іншими відтінками.

За його словами, деякі кольори можуть стати повноцінною альтернативою чорному, адже так само добре поєднуються з різними речами та додають образам вишуканості.

Темно-синій

Першим у списку дизайнера став темно-синій колір. Андре Тан називає його своєрідною альтернативою чорному, але з більш цікавим характером.

Цей відтінок має елегантний і дорогий вигляд, тому особливо добре підходить для пальт, костюмів та інших базових речей зимового гардероба. Він допоможе створити стриманий образ, водночас зробивши його менш передбачуваним.

Шоколадний

Ще одна стильна альтернатива - шоколадний колір. Дизайнер жартома порівняв його з чорним, який побував у спа, зробив масаж і почав нове життя.

Глибокий коричневий відтінок додає образам теплоти та вишуканості. Він добре вписується в зимову палітру й може стати основою гардероба замість звичного чорного пальта, светра чи штанів.

Графітовий

Для тих, хто поки не готовий до кардинальних змін, Андре Тан радить звернути увагу на графітовий.

Це чудовий компроміс між класикою та бажанням спробувати щось нове. Колір залишається близьким до чорного, але виглядає цікавіше та допомагає зробити повсякденний образ менш одноманітним.

Бордовий

Четвертим у добірці став бордовий - насичений відтінок, який може стати головним акцентом зимового образу.

Особливу увагу дизайнер звернув на бордові пальта. Він із гумором зауважив, що жінки в такому верхньому одязі мають вигляд так, ніби не шукають багатого чоловіка, а вже розлучилися щонайменше з трьома такими чоловіками.

Цей колір додає образу виразності, робить його ефектним і водночас зберігає відчуття елегантності.

Молочний

Замикає п'ятірку молочний колір. Андре Тан розуміє, що взимку через сніг, дощ і сльоту світлий одяг не завжди практичний, однак радить не відмовлятися від нього повністю.

Для початку дизайнер пропонує додати до гардероба хоча б молочний светр або шарф. При цьому він не закликає одразу купувати білі штани, які в українську зимову погоду ризикують швидко забруднитися.

Молочний відтінок освіжає зовнішній вигляд, додає образам легкості та добре поєднується з темними кольорами.

Чи варто повністю відмовлятися від чорного взимку

Наостанок Андре Тан нагадав, що чорний залишається класикою, проте це не означає, що весь зимовий гардероб має складатися виключно з речей цього кольору.

Дизайнер закликає сміливіше використовувати інші відтінки, адже навіть одна річ незвичного для себе кольору здатна змінити звичний образ.