Курячі ліниві відбивні без молотка: простий рецепт за 20 хвилин (фото)

Для приготування не потрібно відбивати м'ясо, а копчена паприка надає страві особливої пряності

Курячі відбивні можна приготувати значно простіше, ніж за класичним рецептом. Для цього достатньо нарізати філе, змішати його з яйцем, майонезом, борошном та спеціями, а потім обсмажити невеликими порціями на сковороді.

Рецептом лінивих відбивних із курки ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Ліниві відбивні з курячого філе Інгредієнти Куряче філе - 200 г;

яйце - 1 шт.;

майонез – 30 г (2 ст. л.);

пшеничне цільнозернове борошно – 20 г (2 ст. л.);

копчена паприка - до смаку;

сіль - до смаку;

олія - для смаження (приблизно 10 г). Час приготування: 20 хвилин. Кількість порцій: 2. Приготування Підготовка курки. Куряче філе нарізаю невеликими шматочками. Намагатимуся робити їх приблизно однакового розміру, щоб м'ясо рівномірно просмажилося. Готую основу. Перекладаю нарізане філе в миску, додаю яйце та майонез. Ретельно перемішую, щоб усі шматочки курки вкрилися сумішшю. Додаю спеції. Всипаю копчену паприку та сіль. Саме копчена паприка надає відбивним виразного аромату. Додаю борошно. Всипаю дві столові ложки борошна та ще раз добре перемішую. Маса має бути густою, але залишатися достатньо м'якою, щоб її можна було викладати ложкою. Смажу відбивні. На сковороді розігріваю невелику кількість олії. Столовою ложкою викладаю на пательну, формуючи невеликі відбивні. Злегка розрівнюю їх, щоб вони не були надто товстими. Доводжу до готовності. Обсмажую на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. За рекомендаціями FoodSafety.gov, безпечна внутрішня температура готової курятини становить щонайменше 74 градуси. Перевірити її можна за допомогою кухонного термометра, вставивши його в центр найтовстішої частини відбивної. Курячі ліниві відбивні, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова) Свої готові відбивні я подавала із запеченою картоплею. Також вони добре поєднуються зі свіжими овочами та легким соусом. Алергени: яйця, глютен (пшеничне борошно), можливі алергени майонезу, зокрема гірчиця.