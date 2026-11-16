Курячі ліниві відбивні без молотка: простий рецепт за 20 хвилин (фото)

Курячі відбивні можна приготувати значно простіше, ніж за класичним рецептом. Для цього достатньо нарізати філе, змішати його з яйцем, майонезом, борошном та спеціями, а потім обсмажити невеликими порціями на сковороді.
Рецептом лінивих відбивних із курки ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Ліниві відбивні з курячого філе
Інгредієнти
- Куряче філе - 200 г;
- яйце - 1 шт.;
- майонез – 30 г (2 ст. л.);
- пшеничне цільнозернове борошно – 20 г (2 ст. л.);
- копчена паприка - до смаку;
- сіль - до смаку;
- олія - для смаження (приблизно 10 г).
Час приготування: 20 хвилин.
Кількість порцій: 2.
Приготування
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Підготовка курки. Куряче філе нарізаю невеликими шматочками. Намагатимуся робити їх приблизно однакового розміру, щоб м'ясо рівномірно просмажилося.
- Готую основу. Перекладаю нарізане філе в миску, додаю яйце та майонез. Ретельно перемішую, щоб усі шматочки курки вкрилися сумішшю.
- Додаю спеції. Всипаю копчену паприку та сіль. Саме копчена паприка надає відбивним виразного аромату.
- Додаю борошно. Всипаю дві столові ложки борошна та ще раз добре перемішую. Маса має бути густою, але залишатися достатньо м'якою, щоб її можна було викладати ложкою.
- Смажу відбивні. На сковороді розігріваю невелику кількість олії. Столовою ложкою викладаю на пательну, формуючи невеликі відбивні. Злегка розрівнюю їх, щоб вони не були надто товстими.
- Доводжу до готовності. Обсмажую на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. За рекомендаціями FoodSafety.gov, безпечна внутрішня температура готової курятини становить щонайменше 74 градуси. Перевірити її можна за допомогою кухонного термометра, вставивши його в центр найтовстішої частини відбивної.
Свої готові відбивні я подавала із запеченою картоплею. Також вони добре поєднуються зі свіжими овочами та легким соусом.
Алергени: яйця, глютен (пшеничне борошно), можливі алергени майонезу, зокрема гірчиця.
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