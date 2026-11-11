Як носити сумку з об'ємним пуховиком: Андре Тан показав вдалі варіанти

Український дизайнер Андре Тан назвав 5 моделей сумок, які мають стильний вигляд у поєднанні із зимовим верхнім одягом. Він пояснив, на які форми, розміри та деталі звертати увагу, щоб образ із пуховиком був гармонійним.

Styler із посиланням на відео в Instagram модельєра розповідає про це детальніше.

Які сумки обрати на зиму 2026

Велика структурована сумка Tote

Першою у списку Андре Тана стала велика сумка Tote. Дизайнер рекомендує звернути увагу на структуровані моделі з чіткою формою та мінімумом декору.

Такий аксесуар має дорогий вигляд завдяки лаконічному дизайну й водночас залишається практичним. У ньому помістяться всі необхідні речі - від косметички до документів та інших повсякденних дрібниць.

Сумка у формі півмісяця

Ще один фаворит дизайнера - сумка у формі півмісяця. Вона має м'яку округлу форму, завдяки якій образ стає більш жіночним і невимушеним.

За словами Андре Тана, така модель добре поєднується як із класичним пальтом, так і з об'ємним пуховиком. Навіть якщо зимова куртка має досить масивний силует, округла сумка допоможе збалансувати пропорції.

Витягнута сумка Baguette

Третє місце у списку посіла сумка Baguette - витягнута модель, яка щільно прилягає до плеча. Андре Тан радить обирати елегантні варіанти зі стриманим дизайном і мінімумом декоративних елементів.

Окремо дизайнер відзначив сумки цього формату від італійського бренду Fendi. Такий аксесуар додасть образу вишуканості та добре доповнить зимовий гардероб.

М'яка сумка через плече

Четвертий варіант - м'яка сумка через плече. Вона може мати трохи недбалий вигляд, але саме ця особливість робить її актуальним доповненням до повсякденного гардероба.

Головна умова від Андре Тана - достатньо довга ручка. Вона має вільно розміщуватися поверх пуховика чи іншого об'ємного верхнього одягу, а не застрягати під пахвою.

Шкіряна сумка Crossbody

Замикає п'ятірку шкіряна сумка Crossbody - модель із довгим ремінцем, яку зручно носити через плече. Вона особливо підійде тим, хто звик тримати в руках телефон, каву та інші речі й хоче залишити руки вільними.

Дизайнер радить обирати сумку середнього розміру з регульованим ремінцем. Це дозволить налаштувати довжину під різний верхній одяг і зробить аксесуар комфортним у щоденному використанні.

На що звернути увагу під час вибору зимової сумки

Головна рекомендація Андре Тана - підбирати сумку з урахуванням верхнього одягу. Важливо, щоб аксесуар не губився на тлі об'ємного пуховика, не створював дискомфорту під час носіння та гармонійно доповнював силует.

Тому передусім варто звертати увагу на форму, розмір, довжину ручок і ремінців, а також на кількість декоративних деталей. Саме ці нюанси допоможуть зробити навіть простий зимовий образ більш продуманим і стильним.