Що не можна ставити в аерогриль: посуд і предмети, які можуть його пошкодити

Аерогриль став популярним кухонним приладом завдяки можливості швидко готувати різноманітні страви. Але не всі предмети, які зазвичай використовують на кухні, можна ставити всередину. Неправильно підібраний посуд здатний розплавитися, тріснути або порушити циркуляцію гарячого повітря.

Про те, який посуд не підходить для аерогриля та яких помилок варто уникати, пише Styler

Чому не весь посуд підходить для аерогриля

Аерогриль готує їжу завдяки інтенсивній циркуляції гарячого повітря. Температура всередині залежить від моделі та вибраного режиму, а в деяких приладах може перевищувати 200 градусів. Тому матеріали, які не розраховані на сильне нагрівання, можуть деформуватися або пошкодитися.

Важливо враховувати не лише термостійкість посуду, а й його розміри. Занадто велика форма здатна перекривати рух повітря, через що продукти готуватимуться нерівномірно.

За рекомендаціями Philips, між формою для випікання та стінками кошика потрібно залишати достатньо вільного простору для циркуляції повітря.

Пластикові контейнери та одноразовий посуд

Звичайні пластикові контейнери для зберігання їжі, одноразові тарілки та кришки не призначені для високих температур.

Під час нагрівання вони можуть розм'якшуватися, втрачати форму або плавитися. Розплавлений пластик здатний забруднити кошик і пошкодити внутрішні поверхні приладу.

Особливо важливо не плутати посуд для мікрохвильової печі з посудом для духовки.

Маркування microwave safe означає, що виріб придатний для використання в мікрохвильовій печі за визначених виробником умов. Але воно не підтверджує, що контейнер витримає нагрівання в аерогрилі.

У посібнику Philips Airfryer прямо зазначено, що всередину приладу не можна класти нетермостійкий пластик, картон і звичайний папір.

Паперові рушники, серветки та картон

Паперові рушники, серветки, картонні упаковки та звичайні аркуші паперу не слід використовувати в аерогрилі.

Основна небезпека полягає в тому, що легкі матеріали можуть підніматися потоком гарячого повітря та потрапляти на нагрівальний елемент. Це створює ризик займання.

Тому не можна розігрівати їжу в картонних коробках, навіть якщо вони здаються достатньо міцними.

Також не варто класти паперові рушники на дно кошика, щоб вони вбирали жир. Для очищення приладу потрібно використовувати способи, передбачені інструкцією виробника.

Чи можна використовувати пергамент

Пергамент для випікання не завжди заборонений, але правила його використання залежать від конкретної моделі аерогриля.

Наприклад, на офіційному сайті Philips зазначено, що компанія не рекомендує використовувати пергамент і фольгу в низці своїх моделей.

Причина полягає в тому, що ці матеріали можуть перекривати потік повітря, а незакріплений папір здатний потрапити на нагрівальний елемент і загорітися.

Якщо виробник конкретного приладу дозволяє пергамент, необхідно дотримуватися таких правил:

Не кладіть папір у порожній кошик під час попереднього розігрівання.

Розміщуйте продукти так, щоб вони надійно утримували пергамент.

Не допускайте контакту паперу з нагрівальним елементом.

Не перевищуйте максимально допустиму температуру, зазначену на упаковці пергаменту.

Не перекривайте отвори, необхідні для циркуляції повітря.

Якщо інструкція забороняє використання пергаменту, цієї заборони потрібно дотримуватися навіть за наявності спеціальних паперових вкладок для аерогрилів.

Звичайний скляний посуд

Не кожна скляна тарілка або миска підходить для приготування їжі в аерогрилі. Звичайне столове скло може не витримати високої температури або різкого перепаду температур. Через це посуд здатний тріснути чи розбитися.

Для приготування можна використовувати лише скляні форми, виробник яких дозволяє нагрівання в духовці за потрібної температури.

У рекомендаціях Philips щодо форм для випікання зазначено, що для сумісних моделей можуть підходити термостійкі форми зі скла, кераміки, металу та силікону. Але перед використанням потрібно переконатися, що форма відповідає розмірам кошика й не перешкоджає циркуляції повітря.

Також не варто ставити в гарячий аерогриль холодний скляний посуд, якщо виробник не дозволяє такого перепаду температур.

Дерев'яні дошки та кухонні аксесуари

Дерев'яні ложки, лопатки, дошки та інше кухонне приладдя не призначені для тривалого нагрівання всередині аерогриля.

Через високу температуру деревина може пересихати, темніти або обвуглюватися. Особливо небезпечним є розташування дерев'яних предметів поблизу нагрівального елемента. Тому не слід залишати дерев'яні лопатки чи ложки в кошику під час приготування.

Для перемішування та перевертання продуктів краще використовувати відповідні термостійкі кухонні інструменти, не залишаючи їх усередині працюючого приладу.

Занадто великі форми для випікання

Навіть термостійкий посуд може бути непридатним, якщо його розміри не відповідають конструкції аерогриля.

За рекомендаціями Philips, форма для випікання повинна вільно поміщатися в кошику, залишаючи простір для руху гарячого повітря.

Особливо уважно слід використовувати форми для кексів, пирогів та іншої випічки, оскільки тісто під час приготування збільшується в об'ємі. Якщо форма переповнена, тісто може піднятися до нагрівального елемента та підгоріти.

Металевий посуд та алюмінієва фольга

На відміну від мікрохвильової печі, деякі аерогрилі дозволяють використовувати металеві форми для випікання. Але це не означає, що всередину можна ставити будь-який металевий предмет.

Посуд має бути призначений для високих температур, не містити нетермостійких пластикових деталей і відповідати розмірам кошика.

Окремої уваги потребує алюмінієва фольга. Її використання залежить від рекомендацій виробника конкретної моделі. Фольга не повинна вільно переміщуватися всередині приладу, торкатися нагрівального елемента або перекривати циркуляцію повітря.