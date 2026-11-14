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Корисне 14 листопада 2026 · 16:56

Як приготувати їжу під час блекауту: у Мережі показали саморобну "плиту" зі свічки

Чоловік показав, як за допомогою звичайної свічки та кількох кухонних речей облаштувати саморобну "плиту"
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як приготувати їжу під час блекауту: у Мережі показали саморобну "плиту" зі свічки

Саморобний пристрій зі свічкою для нагрівання сковорідки під час відключень світла (колаж: Styler)

Відключення електроенергії змушують українців шукати альтернативні способи приготування їжі. У соцмережах з'являються бюджетні лайфхаки, для яких не потрібно купувати спеціальне обладнання. Один із таких варіантів показав користувач, який пропонує використати звичайну свічку, щоб створити імпровізоване джерело тепла для сковорідки.

Styler розповіcть, у чому полягає ідея цього кухонного експерименту та ми може він бути небезпечним.

Які речі пропонує використати автор відео

Як показує чоловік на відео, опубліковане сторінкою "po_faktu_ua" в Instagram, основою конструкції має стати кухонна мийка. Серед необхідних речей він називає:

  • скотч,
  • алюмінієву фольгу,
  • решітку з духовки,
  • товсту свічку,
  • пластикову кришечку від банки.

Автор показує, як за допомогою цих предметів облаштувати імпровізовану поверхню для нагрівання сковорідки.

Джерелом тепла в такій конструкції виступає звичайна свічка, а решітка має слугувати опорою для посуду.

Ідея привертає увагу насамперед своєю доступністю, адже в цьому випадку не потрібно купувати газовий пальник чи спеціальну плитку.

Чим небезпечне приготування їжі на саморобній конструкції - поради ДСН

Повторювати цей експеримент удома спеціалісти все ж не рекомендують, адже поєднання відкритого полум'я, пластикової деталі та нестійкої опори може створити ризик займання, перекидання посуду й опіків. Вдночас пластик під впливом високої температури має властивість деформуватися, а гаряча сковорідка здатна спричинити опіки.

У ДСНС України окремо наголошують, що запалені свічки не можна залишати без нагляду. Їх потрібно ставити на міцну, рівну й негорючу поверхню, подалі від штор, паперу та інших легкозаймистих матеріалів.

Рятувальники також застерігають від використання відкритого вогню в приміщеннях із поганою вентиляцією.

Які альтернативи пропонують?

Для приготування їжі під час відключень ДСНС радить обирати справні сертифіковані прилади, призначені саме для таких потреб. Зокрема, йдеться про туристичні газові пальники та настільні газові плитки.

Не менш важливо дотримуватися інструкції виробника, не залишати прилади без нагляду та забезпечити належну вентиляцію, якщо їх використання в приміщенні дозволене виробником.

Нагадаємо, з яких причин розетка може іскрити - в яких ситуаціях це норма, а коли варто забити на сполох.

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