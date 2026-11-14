32 поверхи пішки й перехід по тросу: що чекає на учасників "Зважених та щасливих" у новому випуску

У сьомому випуску "Зважених та щасливих" учасникам доведеться пройти між двома київськими хмарочосами на висоті 125 метрів. А перед цим на них чекає підйом сходами на 32-й поверх.

Що підготували для команд синіх і жовтих на сьомому тижні проєкту, розповідає Styler.

Яке випробування підготували для учасників

Після шести тижнів тренувань і змагань учасники дістануться екватора проєкту. Цього разу конкурс відбудеться на двох київських хмарочосах. Спочатку кожному доведеться пішки піднятися на 32-й поверх. І навіть ця частина завдання викличе у деяких учасників занепокоєння.

"Підкорювати сходи це взагалі не моє", - зізнається Кирило.

Після підйому команди мають подолати ще 35 метрів по натягнутому між будівлями тросу на висоті 125 метрів над землею. Кожен учасник повинен перенести прапорець своєї команди на сусідній дах, і це нелегко.

"Просто прірва, просто мільярд поверхів унизу", - ділиться враженнями Євгенія.

Що буде, якщо хтось відмовиться від переходу

За правилами конкурсу, залишити прапорець на старті заборонено. Якщо учасник не наважиться пройти між будівлями, то його завдання має виконати хтось інший з його команди.Для цього доведеться спуститися вниз, знову піднятися на 32-й поверх і вдруге подолати трос. Сам учасник, який відмовиться від переходу, отримає індивідуальний антибонус на зважуванні.

Для частини команди саме страх висоти стане найскладнішою перешкодою.

"Я не впораюся. Я не пройду", - зі сльозами казала Наталя.

Своєю реакцією на випробування поділилася й Валентина.

"Мені здається, моє серце зупинилося", - зізналася вона.

За який бонус змагатимуться сині та жовті

Переможе команда, яка першою перенесе всі свої прапорці на дах сусідньої будівлі. Вона отримає бонус - мінус два кілограми на зважуванні.

Чи всі учасники наважаться на перехід і кому доведеться пройти маршрут повторно, стане відомо в сьомому випуску "Зважених та щасливих", який вийде у неділю о 19:00 на СТБ.