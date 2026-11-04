Маґдалина Димид зізналась, чому не змогла ввійти до своєї кімнати, повернувшись на "Зважені" через рік

Фіналістка шоу "Зважені і щасливі" Маґдалина Димид повернулася на проєкт через рік після власної участі. Цього разу вона завітала в гості до нових учасників, щоб поділитися досвідом схуднення та підтримати тих, хто лише починає непростий шлях до змін. Однак повернення виявилось не таким райдужним, як могло здатися на перший погляд.

Детальніше про це розповість з посиланням на свіжий пост ексучасниці популярного проєкту, опублікований в Instagram .

Рік тому хотіла лише одного - якнайшвидше покинути шоу

Маґдалина зізналася, що під час власної участі зовсім не мріяла про повернення на проєкт. Тоді кожен день здавався випробуванням, а завершення шоу було тим, на що вона чекала найбільше.

"Я мріяла, щоб проєкт якнайшвидше закінчився. Буквально викреслювала дні в календарі й чекала, коли мене випустять на волю. Повертатися сюди мені ніколи не хотілось. Ні-ко-ли", - написала вона.

Однак через рік усе змінилося. Тепер Маґдалина приїхала не як учасниця, а як людина, яка вже пройшла цей шлях і може підтримати інших.



"Минув рік, і я знову тут уже в іншому статусі. Прийшла сказати всім: "Дивіться, це можливо. Це ближче, ніж ви думаєте. І це того варте", - йдеться в дописі Димид.

Чому Маґдалина не змогла зайти до своєї колишньої кімнати

Найбільш емоційним для дівчини виявилося повернення до кімнати, в якій вона жила під час участі в шоу. Здавалося б, минув цілий рік, досвід залишився позаду, але навіть вигляд знайомих дверей повернув її до пережитого.

Маґда зізналася, що не наважилася зайти всередину. Спогади про складний період виявилися надто сильними.

"Чесно вам зізнаюсь, я навіть у свою кімнату не змогла зайти. Відкрила двері, а звідти всі мої страждання, ніби духи минулого, захотіли накинутись на мене знову", - розповіла ексучасниця.

Вона пригадала емоції, які супроводжували її на шляху до схуднення: біль, втому, відчай і страх. Усе це, за словами Димид, ніби чекало на неї за знайомими дверима.

"Біль, втома, відчай, страх. Усе, що, як я думала, лишилось позаду, просто чекало за тими дверима. Я швидко їх зачинила і вирішила, що там воно і залишиться", - пригадала вона.

Дівчина навіть жартома згадала про сліди власних зусиль, які залишилися на території проєкту.

"Так само, як і мій піт та сльози, що увібралась в ту траву (ох, як драматично)", - написала колишня фіналістка.

"Зважена і щаслива" показала, як змінилася за рік після шоу

Попри складні спогади, повернення на проєкт стало для Маґдалини нагодою продемонструвати, що робота над собою не закінчується після фіналу. Дівчина показала себе на фото рік тому і тепер, наочно продемонструвавши зміни.

Особливо важливо, що вона продовжує підтримувати здобутий результат схуднення. Адже втримати вагу після завершення проєкту - окреме випробування, яке вдається далеко не кожному учаснику.

Наостанок Маґда звернулася до тих, хто зараз проходить подібний шлях і втомився від труднощів.

"Якщо ти зараз у своїй "кімнаті", де все бісить і хочеться швидше втекти, знай: колись ти повернешся сюди зовсім іншою і подякуєш собі за все", - наголосила вона.

Що відомо про участь Маґди у шоу

Участь у "Зважених і щасливих" стала для Димид серйозним випробуванням і водночас можливістю кардинально змінити своє життя. За час проєкту вона схудла зі 144 до 79 кг - мінус 65 кг від початкової ваги.

Завдяки результату 45,14% вона потрапила до трійки фіналістів сезону. Втім, завершення шоу не стало для Маґдалини крапкою в роботі над собою: після фіналу їй довелося навчитися жити з новими звичками та підтримувати досягнуту форму.