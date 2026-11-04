Магдалина Димид призналась, почему не смогла войти в свою комнату, вернувшись на "Зважені" через год

Финалистка шоу "Зважені та щасливі" Магдалина Димид вернулась на проект через год после своего участия. На этот раз она пришла в гости к новым участникам, чтобы поделиться опытом похудения и поддержать тех, кто только начинает непростой путь к переменам. Однако возвращение оказалось не таким радужным, как могло показаться на первый взгляд.

Подробнее об этом расскажет со ссылкой на свежий пост экс-участницы популярного проекта, опубликованный в Instagram .

Год назад хотела только одного - как можно быстрее покинуть шоу

Магдалина призналась, что во время собственного участия совсем не мечтала о возвращении на проект. Тогда каждый день казался испытанием, а завершение шоу было тем, чего она ждала больше всего.

"Я мечтала, чтобы проект как можно быстрее закончился. Буквально вычеркивала дни в календаре и ждала, когда меня выпустят на свободу. Возвращаться сюда мне никогда не хотелось. Никогда", - написала она.

Однако спустя год все изменилось. Теперь Магдалина приехала не как участник, а как человек, который уже прошел этот путь и может поддержать других.



"Прошел год, и я снова здесь уже в другом статусе. Пришла сказать всем: "Смотрите, это возможно. Это ближе, чем вы думаете. И это того стоит", - говорится в сообщении Димид.

Почему Магдалина не смогла зайти в свою прежнюю комнату

Наиболее эмоциональным для девушки оказалось возвращение в комнату, в которой она жила во время участия в шоу. Казалось бы, прошел целый год, опыт остался позади, но даже вид знакомой двери вернул ее к пережитому.

Магда призналась, что не решилась зайти внутрь. Воспоминания о сложном периоде оказались слишком сильными.

"Честно вам признаюсь, я даже в свою комнату не смогла зайти. Открыла дверь, а оттуда все мои страдания, как духи прошлого, захотели наброситься на меня снова", - рассказала экс-участница.

Она вспомнила эмоции, сопровождавшие ее на пути к похудению: боль, усталость, отчаяние и страх. Все это, по словам Димид, словно ждало ее за знакомой дверью.

"Боль, усталость, отчаяние, страх. Все, что, как я думала, осталось позади, просто ждало за той дверью. Я быстро их закрыла и решила, что там оно и останется", - вспомнила она.

Девушка даже в шутку вспомнила о следах собственных усилий, которые остались на территории проекта.

"Так же, как мой пот и слезы, вобравшиеся в ту траву (ох, как драматично)", - написала бывшая финалистка.

"Зважена та щаслива" показала, как изменилась через год после шоу

Несмотря на сложные воспоминания, возвращение на проект стало для Магдалины возможностью продемонстрировать, что работа над собой не заканчивается после финала. Девушка показала себя на фото год назад и теперь наглядно продемонстрировав перемены.

Особенно важно, что она продолжает поддерживать полученный результат похудения. Ведь удержать вес после завершения проекта - отдельное испытание, которое удается далеко не каждому участнику.

Напоследок Магда обратилась к тем, кто сейчас проходит подобный путь и устал от затруднений.

"Если ты сейчас в своей "комнате", где все бесит и хочется поскорее убежать, знай: когда-то ты вернешься сюда совсем другой и поблагодаришь себя за все", - подчеркнула она.

Что известно об участии Магды в шоу

Участие в "Зважених та щасливих" стало для Димид серьезным испытанием и одновременно возможностью кардинально изменить свою жизнь. За время проекта она похудела со 144 до 79 кг - минус 65 кг от начального веса.

Благодаря результату 45,14% она попала в тройку финалистов сезона. Впрочем, завершение шоу не стало для Магдалины точкой работы над собой: после финала ей пришлось научиться жить с новыми привычками и поддерживать достигнутую форму.