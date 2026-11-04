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Люди 04 ноября 2026 · 11:39

Звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева

Артистка призналась, что не хочет покидать столицу, и рассказала о трудностях с переездом
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева

Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева (коллаж: Styler)

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич сообщила, что ее семья решила временно покинуть Киев из-за ситуации в безопасности. Артистка не скрывает, что это решение далось ей нелегко.

Как рассказывает Styler, об этом Блажкевич рассказала в Instagram Stories.

Алина Блажкевич сообщила о переезде из Киева

Артистка поделилась, что вместе с семьей готовится покинуть столицу. По словам Блажкевича, причиной такого решения стала ситуация безопасности.

"Друзья. Поделюсь. Наша семья решила броситься из Киева из-за ситуации безопасности. Мне грустно. Я не хочу. Но", - написала она.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева
Instagram Stories Алины (скриншот)

Актриса также обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать перевозчиков, которые помогают транспортировать вещи из Киева в западные области Украины.

"Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны - напишите мне. Я не понимаю логистику этой перевозки. Реально ли это у всех ТАК ДОРОГО?" - поинтересовалась артистка.

Затем Блажкевич показала, как собирает вещи для переезда. На опубликованных кадрах она складывала одежду в вакуумные пакеты, пытаясь подготовить ее к транспортировке.

"Обожаю складывать вещи. Видите, как счастлива?" - иронически прокомментировала актриса процесс собрания.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева
Instagram Stories Алины (скриншот)

Несмотря на сложности с организацией переезда, актриса не уточнила, в какой именно город планирует отправиться вместе с семьей и на какой срок покинет Киев.

Что известно о муже и сыне Алины Блажкевич

Алина Блажкевич замужем за юмористом Романом Блажкевичем. Будущие супруги познакомились благодаря популярному юмористическому проекту "Лига смеха", где выступали в разных командах.

В 2019 году Роман сделал предложение любимой за кулисами Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе. Уже в августе 2020 года пара сыграла свадьбу.

10 марта 2024 года супруги впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Андреем. Тогда актриса признавалась, что рождение первенца стало для нее величайшей радостью в жизни.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева
Алина Блажкевич с мужем и сыном (instagram/alinablazhkevych)

Чем известна Алина Блажкевич

Алина Блажкевич - украинская актриса, юмористка и сценаристка, получившая популярность благодаря участию в развлекательных проектах.

Широкой аудитории она известна по выступлениям в "Женском квартале" и "Лиге смеха". Также артистка принимала участие в проектах "Країна У" и "Волонтери".

В "Лиге смеха" Блажкевич выступала в составе команды "Трио разные" вместе с Анастасией Оруджевой и Александрой Машлятиной. Впоследствии девушки продолжили совместное творчество и запустили свой YouTube-проект.

Весной 2026 юмористки завершили сотрудничество со студией "Квартал 95" и решили сосредоточиться на развитии собственного коллектива.

В настоящее время они ведут YouTube-канал "Трио Разные" , где выпускают несколько авторских шоу. Самое известное из них - "Порадниця", в котором комикесы вместе с гостями обсуждают жизненные ситуации и дают зрителям шутливые, намеренно некомпетентные советы.

Также на канале выходят кулинарно-юмористическое шоу "Тосты" и "Распаковка", где артистки открывают посылки и комментируют необычные покупки.

Ранее мы также рассказывали, как украинская модель и блоггер Виктория Маремуха вместе с сыном Лукой выехала из Украины в Португалию.

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