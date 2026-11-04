Ніжний омлет з кисломолочним сиром: простий рецепт білкового сніданку (фото)

Омлет з кисломолочним сиром - чудовий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити звичний сніданок . Він виходить ніжним, поживним і багатим на білок, а для приготування знадобляться прості продукти, які зазвичай є в холодильнику.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

За основу свого омлету я взяла рецепт кулінарної блогерки Panna Lesia, яким вона поділилася на YouTube. Я трохи адаптувала його до власних уподобань, додавши молоко, спеції та сушені трави. У результаті омлет вийшов дуже ніжним, соковитим і багатим на білок.

Що потрібно для омлету з кисломолочним сиром

Для цього сніданку не знадобляться борошно чи складні інгредієнти. Основу становлять яйця, кисломолочний сир і молоко. Спеції та зелень допоможуть зробити смак виразнішим.

Інгредієнти:

яйця - 4 шт.;

кисломолочний сир - 250 г;

молоко - 4 ст. л. (приблизно 60 мл);

сіль - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку;

сушений кріп або улюблені трави - 1/2 ч. л.;

вершкове масло - 5 г для змащування сковороди.

За бажанням можна додати свіжу зелень, помідори, болгарський перець або шпинат.

Як приготувати ніжний омлет на сковороді

Спочатку я виклала кисломолочний сир у глибоку миску, додала яйця та чотири столові ложки молока. Потім посолила, поперчила й всипала сушені трави.

Інгредієнти для омлету (фото: Остапова Анастасія)

Усі інгредієнти ретельно перемішала виделкою, щоб сир рівномірно розподілився в яєчній масі. Якщо хочеться отримати максимально однорідну консистенцію, суміш можна коротко перебити блендером.

Далі злегка змастила сковороду вершковим маслом і вилила підготовлену суміш. Розподілила її по поверхні та накрила кришкою.

Омлет на сковорідці (фото: Остапова Анастасія)

Готувала омлет на невеликому вогні приблизно 8–12 хвилин, доки яєчна маса повністю не схопилася. Перевертати його не потрібно.

Важливо стежити за нагріванням: якщо вогонь буде занадто сильним, нижня частина може підгоріти, поки середина ще залишатиметься рідкою.

Готовий омлет вийшов дуже ніжним, м'яким і соковитим. Кисломолочний сир добре поєднався з яйцями, а молоко зробило консистенцію ще делікатнішою.

Подавати такий сніданок найкраще одразу після приготування, поки омлет залишається теплим.

Які овочі можна додати до омлету

Цей рецепт легко адаптувати до власного смаку. За бажанням до яєчно-сирної суміші можна додати овочі або свіжу зелень.

Найкраще підійдуть:

Помідори. Додадуть легкої кислинки, але перед приготуванням краще прибрати зайвий сік.

Болгарський перець. Зробить смак солодкуватим і додасть приємної текстури.

Шпинат. Добре поєднується з яйцями та кисломолочним сиром.

Зелена цибуля. Надасть страві свіжого аромату.

Броколі. Невеликі суцвіття можна попередньо відварити або приготувати на парі.

Овочі бажано нарізати невеликими шматочками, щоб вони рівномірно розподілилися в омлеті.

Не варто додавати занадто багато соковитих інгредієнтів, адже надлишок вологи може збільшити час приготування.

Як зробити омлет ніжним і не пересушити його

Щоб отримати м'яку текстуру, важливо правильно підібрати інгредієнти та не перегріти сковороду.

Насамперед зверніть увагу на кисломолочний сир. Якщо він занадто сухий і зернистий, його краще попередньо розім'яти виделкою. Так він рівномірніше змішається з яйцями.

Молоко також допомагає зробити суміш менш густою. Проте збільшувати його кількість без потреби не варто, інакше омлет може довше залишатися рідким.

Ще один важливий момент - приготування під кришкою на слабкому вогні. Завдяки цьому омлет поступово прогрівається та не потребує перевертання.

Не потрібно постійно перемішувати масу або відкривати кришку. Краще дочекатися, поки верхня частина схопиться, а в центрі не залишиться рідкої яєчної суміші.