Ігри, створені за мотивами книжок: The Witcher 3, Dune, The Metamorphosis

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

The Witcher 3: Wild Hunt - рольова гра від польської студії CD Projekt Red, створена за мотивами книжкового циклу "Відьмак" Анджея Сапковського. Головний герой - мисливець на чудовиськ Ґеральт із Рівії, який подорожує охопленими війною землями в пошуках своєї названої доньки Цірі. Водночас за нею полює загадкова Дика Гонитва, здатна становити загрозу для цілого світу.

Ґеральт із Рівії у світі The Witcher 3: Wild Hunt (скриншот із гри)

Гравцеві відкривається величезний світ із середньовічними містами, болотами, засніженими островами та поселеннями, де за кожною розмовою може приховуватися окрема історія. Тут можна виконувати контракти на чудовиськ, досліджувати стародавні руїни, варити зілля та брати участь у політичних інтригах. Однак найбільше значення мають рішення, які впливають на долі персонажів і розвиток окремих сюжетних ліній.

Особливість The Witcher 3 полягає в тому, що гра не переказує книжки Сапковського, а пропонує нову історію з уже знайомими героями. Мені здається, саме цей підхід дозволяє найкраще відчути суперечливість світу "Відьмака". Тут навіть благородний вчинок може мати несподівані наслідки, а вибір між добром і злом часто виявляється набагато складнішим, ніж здається спочатку. Замість спостерігати за рішеннями Ґеральта на сторінках роману, гравець сам змушений їх ухвалювати та впливати на сюжет.

The Lord of the Rings: Return to Moria (2023)

The Lord of the Rings: Return to Moria - пригодницька гра з елементами виживання від студії Free Range Games, створена за літературним всесвітом Джона Рональда Руела Толкіна. Події розгортаються вже після завершення історії "Володаря перснів", коли гноми вирішують повернути собі стародавнє підземне королівство Морія.

Підземні зали Морії у The Lord of the Rings: Return to Moria (скриншот із гри)

На заклик Ґімлі гравець вирушає у величезний лабіринт підземних залів, занедбаних шахт і зруйнованих поселень. Тут потрібно видобувати корисні копалини, виготовляти спорядження, відновлювати стародавні кузні та облаштовувати власні бази. Однак підземелля приховують чимало небезпек - від голоду й виснаження до нападів орків та інших істот. Досліджувати Морію можна самостійно або разом із друзями.

Незвичайність Return to Moria полягає в тому, що вона показує Середзем'я не під час великої війни, а вже після перемоги над Сауроном. Замість порятунку світу гравець поступово повертає життя до місця, яке століттями залишалося покинутим. Мені особливо подобається сама ідея відбудови гном'ячого королівства: колись величні зали знову наповнюються світлом, а стародавні кузні починають працювати. Це можливість побачити знайомий світ Толкіна з іншого боку, а саме: через відновлення втраченого.

Dune: Spice Wars (2023)

Dune: Spice Wars - науково-фантастична стратегія від студії Shiro Games, створена за мотивами роману "Дюна" Френка Герберта. Події відбуваються на пустельній планеті Арракіс, де кілька могутніх фракцій борються за контроль над прянощами - унікальним ресурсом, від якого залежить економіка та політичний вплив у всьому відомому всесвіті.

Пустельна планета Арракіс у Dune: Spice Wars (скриншот із гри)

Гравцеві потрібно очолити одну з фракцій, розвивати поселення, організовувати видобуток прянощів та розширювати власні території. Водночас доведеться вести переговори, шпигувати за суперниками та вирішувати, коли варто застосувати військову силу. Окремою загрозою стають гігантські піщані черви, які реагують на рух у пустелі й можуть знищити необережні загони або техніку.

На відміну від багатьох ігор за мотивами фантастичних книжок, Dune: Spice Wars не зосереджується на пригодах одного героя. Натомість вона дозволяє керувати цілою політичною силою, від рішень якої залежить майбутнє Арракіса. Тут добре відчувається одна з головних ідей Герберта: справжня влада не завжди належить тому, хто має найсильнішу армію. Іноді правильно укладений союз або контроль над ресурсами можуть змінити ситуацію значно швидше, ніж масштабна битва.

The Invincible (2023)

The Invincible - науково-фантастична пригодницька гра від польської студії Starward Industries, створена за мотивами роману "Непереможний" Станіслава Лема. Головна героїня - астробіологиня Ясна, яка опиняється на загадковій планеті Регіс III. Після пробудження вона виявляє, що частина її спогадів зникла, а члени дослідницької експедиції безслідно пропали.

Загадкова планета Регіс III у The Invincible (скриншот із гри)

Гравець досліджуватиме пустельні ландшафти, скелясті долини та залишені наукові об'єкти, поступово відновлюючи події експедиції. Для цього Ясна використовує різноманітне обладнання, зокрема детектори, сканери та засоби зв'язку. Тут майже немає звичних для фантастичних ігор перестрілок - натомість доведеться уважно вивчати навколишнє середовище, аналізувати знахідки та ухвалювати рішення під час розмов.

Найбільше The Invincible вирізняється своєю атмосферою невідомості. Планета виглядає майже безлюдною, проте поступово стає зрозуміло, що її природа значно складніша, ніж може здатися. Особливо незвичайним є ретрофутуристичне оформлення: громіздкі прилади, аналогові екрани та космічне обладнання нагадують уявлення людей минулого століття про майбутнє. На мою думку, саме це поєднання робить гру схожою на ожилу науково-фантастичну книжку, у якій найстрашніше - не чудовиська, а усвідомлення того, наскільки мало людство знає про Всесвіт.

The Metamorphosis (2020)

The Metamorphosis - мальована візуальна новела від Izmir Games Collective, створена за повістю "Перевтілення" Франца Кафки. В основі сюжету - історія комівояжера Грегора Замзи, який одного ранку прокидається й виявляє, що перетворився на величезну комаху. Звичайне життя чоловіка руйнується, а його родина поступово змінює своє ставлення до нього.

Мальована історія Грегора Замзи у The Metamorphosis (скриншот із гри)

На відміну від попередніх ігор, тут немає масштабних битв, дослідження відкритого світу чи складних систем виживання. Історія розгортається через ілюстрації, текстові сцени та діалоги. Гравець спостерігає за тим, як змінюються взаємини між персонажами, а звичайна квартира поступово перетворюється для головного героя на місце ізоляції. Мальована графіка підкреслює сюрреалістичність подій та створює відчуття, ніби сторінки книжки оживають на екрані.

Особливість цієї адаптації полягає в тому, що головною подією залишається не саме перетворення, а те, що відбувається після нього. Грегор, який раніше забезпечував родину, поступово стає для близьких тягарем. Мені здається, саме така історія особливо вдало підходить для завершення добірки: після великих фентезійних світів і космічних експедицій вона повертає увагу до людини та її самотності. Іноді найсильніше враження залишають історії, у яких за фантастичною подією приховуються цілком реальні людські переживання.