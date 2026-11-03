Не лише принцеса Лея: як змінювалася Керрі Фішер із "Зоряних війн"

Для мільйонів глядачів Керрі Фішер назавжди залишилася принцесою Леєю із "Зоряних війн". Але за межами космічної саги в неї було зовсім інше життя: комедійні ролі, бестселери, робота над голлівудськими сценаріями та вистави, у яких вона відверто розповідала про себе.

У яких фільмах знімалась Керрі Фішер та що встигла зробити за життя, розповідає Styler.

Як починалась кар’єра акторки

Керрі Фішер народилася 21 жовтня 1956 року в Беверлі-Гіллз у родині, яка вже була частиною американського шоу-бізнесу. Її батько Едді Фішер був популярним співаком, а мати Деббі Рейнольдс - акторкою та зіркою голлівудських мюзиклів.

Дитинство майбутньої акторки минало серед знаменитостей, але сімейне життя не було безхмарним. Коли Керрі було близько двох років, батьки розлучилися. Її батько залишив родину заради стосунків з акторкою Елізабет Тейлор, а дівчина залишилася з матір'ю.

Маленька Керрі Фішер з батьками (фото: офіційний сайт Керрі Фішер)

У 15 років Фішер уперше вийшла на професійну сцену. Вона зіграла в бродвейському мюзиклі "Irene", де виступала разом із Деббі Рейнольдс. А в 1975 році дебютувала в кіно - у комедії "Shampoo" режисера Гела Ешбі. Її партнерами стали Воррен Бітті, Джулі Крісті та Голді Гоун.

Принцеса Лея зробила Керрі Фішер зіркою, але мала й зворотний бік

У 1977 році на екрани вийшли перші "Зоряні війни" Джорджа Лукаса. Як повідомляє D23 , Керрі Фішер було лише 19 років, коли вона зіграла Лею Органу - принцесу, яка боролася проти Галактичної імперії.

Її персонажка помітно відрізнялася від звичних жіночих образів пригодницького кіно того часу. Лея не чекала, поки її врятують: вона керувала повстанцями, брала участь у небезпечних операціях, сперечалася з Ханом Соло та не поступалася навіть перед Дартом Вейдером.

Лея у виконанні Керрі Фішер (скриншот з фільму)

Характерна зачіска з двома великими пучками, біле вбрання та гострі репліки зробили Лею однією з найбільш впізнаваних героїнь кіно. Фішер повернулася до ролі в наступних частинах оригінальної трилогії - "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) та "Повернення джедая" (1983).

Раніше Styler розповідав, у якому порядку краще дивитись серію фільмів "Зоряних війн" .

Проте популярність мала й інший бік. Глядачі настільки міцно пов'язували акторку з Леєю, що їй було непросто вийти за межі цього образу. У своїх пізніших інтерв'ю Фішер з гумором розповідала про те, як люди впізнавали її на вулиці та зверталися до неї так, ніби вона й досі була принцесою з далекої галактики.

Лея у виконанні Керрі Фішер (скриншот з фільму)

Особливо багато уваги привертав металевий костюм Леї з "Повернення джедая". Фішер неодноразово жартувала про нього та згадувала, що під час зйомок почувалася в ньому не надто комфортно.

У 2015 році акторка знову повернулася до франшизи у фільмі "Пробудження Сили". Її героїня вже стала генералом Леєю та очолила Опір.

Від "Братів Блюз" до "Коли Гаррі зустрів Саллі": інші ролі акторки

Фішер не хотіла залишатися акторкою однієї ролі, тому паралельно з роботою над "Зоряними війнами" знімалася в комедіях і драмах.

У 1980 році вона з'явилася в музичній комедії "The Blues Brothers" ("Брати Блюз"). Їй дісталася роль колишньої нареченої Джейка Блюза, яку в титрах зазначили як Загадкову жінку. Її персонажка не мала багато екранного часу, але запам'яталася глядачам своїми несподіваними появами.

Керрі Фішер у фільмі "Брати Блюз" (скриншот з фільму)

У 1986 році Фішер зіграла Ейпріл у фільмі Вуді Аллена "Hannah and Her Sisters" ("Ганна та її сестри"). А через три роки з'явилася в романтичній комедії "When Harry Met Sally" ("Коли Гаррі зустрів Саллі"). Там вона виконала роль Марі - подруги головної героїні, яка разом із нею обговорює стосунки та чоловіків.

Керрі Фішер у фільмі "Коли Гаррі зустрів Саллі" (скриншот з фільму)

Також акторка знімалася у фільмах "Передмістя" (1989), "Велика піна" (1991) та "Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка" (1997).

На телебаченні її можна було побачити в серіалах "Секс і місто", "30 потрясінь" та "Теорія великого вибуху". За гостьову роль у "30 потрясінь" Фішер отримала номінацію на премію "Еммі" у 2008 році.

Керрі Фішер у серіалі "30 потрясінь" (скриншот з серіалу)

У цих роботах акторка часто грала персонажок із саркастичним почуттям гумору. Така манера була близькою і їй самій, тому її комедійні ролі нерідко виглядали особливо природно.

Керрі Фішер написала бестселер і допомагала рятувати голлівудські сценарії

У 1987 році акторка здивувала публіку ще одним талантом: випустила свій перший роман "Postcards from the Edge" ("Листівки з краю"). Книга стала бестселером і отримала премію PEN Center USA за найкращий дебютний роман.

У центрі сюжету - молода акторка, яка після складного періоду намагається повернутися до звичного життя та налагодити стосунки з матір'ю. У творі були автобіографічні мотиви, зокрема досвід Фішер як доньки двох знаменитостей. Однак вона перетворила особисті переживання на художню історію з великою кількістю іронії.

У 1990 році роман екранізували. Головні ролі виконали Меріл Стріп і Ширлі Маклейн, а сценарій написала сама Фішер. Режисером стрічки став Майк Ніколс.

Проте письменництво було лише частиною її роботи за лаштунками. Фішер стала однією з найбільш затребуваних сценарних редакторок Голлівуду. Таких спеціалістів називають script doctors: вони допомагають іншим авторам переписувати діалоги, покращувати сцени та виправляти проблеми сценарію.

Її внесок часто залишався без зазначення в титрах. За інформацією Los Angeles Times , серед фільмів, над якими вона працювала, були "Hook" ("Капітан Гак"), "Sister Act" ("Сестро, дій"), "Lethal Weapon 3" ("Смертельна зброя 3") та "The Wedding Singer" ("Співак на весіллі").

Фішер також написала романи "Surrender the Pink", "Delusions of Grandma" та "The Best Awful", а згодом видала автобіографічні книжки "Wishful Drinking" і "Shockaholic".

У 2016 році вийшла її книжка "The Princess Diarist". Для неї акторка використала особисті щоденникові записи часів зйомок першого фільму "Зоряні війни". Фішер розповіла про роботу над франшизою, свої враження від того періоду та стосунки з колегами.

"Wishful Drinking": акторка перетворила власне життя на виставу

У 2006 році Фішер представила автобіографічну моновиставу "Wishful Drinking". На сцені вона розповідала про дитинство в родині знаменитостей, непрості стосунки з батьками, кар'єру та особисті випробування.

Замість того щоб перетворювати виступ на драматичну сповідь, акторка обрала самоіронію. Вона жартувала про власні помилки, Голлівуд і те, наскільки абсурдним іноді може бути життя знаменитості.

У 2008 році Фішер випустила однойменну книжку, а у 2010-му HBO показав телевізійну версію її виступу. Проєкт отримав номінацію на премію "Еммі".

В інтерв'ю Los Angeles Times від 16 грудня 2008 року Фішер розповідала про роботу над мемуарами та пояснювала, чому вирішила поділитися настільки особистими історіями.

Фішер також відкрито говорила про психічне здоров'я та власний досвід життя з біполярним розладом. Вона не намагалася приховувати цю частину біографії й використовувала публічні виступи, щоб привертати увагу до проблеми стигматизації психічних розладів.

Останні фільми та прощання з Керрі Фішер

27 грудня 2016 року Керрі Фішер померла у віці 60 років. На той момент вона вже встигла завершити роботу над "Зоряними війнами: Останні джедаї", які вийшли у 2017 році.

Після її смерті творцям франшизи довелося вирішувати, як завершити історію Леї. Для фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (2019) використали раніше відзняті матеріали з Фішер. Так Лея отримала місце і в завершальній частині саги.

Принцеса Лея у фільмі “Зоряні війни. Останні джедаї” (скриншот з фільму)

У травні 2023 року акторку посмертно вшанували зіркою на Голлівудській алеї слави. Церемонію провели 4 травня - у день, який шанувальники "Зоряних війн" відзначають як Star Wars Day. Зірку від імені матері отримала її донька Біллі Лурд, також акторка.

На церемонії був присутній Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера. Він згадував Фішер як дотепну, щиру та надзвичайно відверту людину.

До слова, раніше Styler згадував, як виглядав Марк Гемілл під час зйомок фільму та як виглядає зараз .

Біллі Лурд теж виступила з промовою й пожартувала про те, що її мати колись хотіла стати іграшкою PEZ. Тепер, за словами доньки, Фішер мала і таку іграшку, і власну зірку в Голлівуді.

Є ще одна символічна деталь: зірка Керрі Фішер розташована неподалік від зірки Марка Гемілла та навпроти зірки її матері Деббі Рейнольдс.