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Тренди 30 жовтня 2026 · 16:42

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у "Зоряних війнах"

Один із головних лиходіїв виявився батьком героїв, принцеса мала брата-близнюка, а дівчина, яка перемогла імператора, успадкувала його кров, але обрала чуже прізвище
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у "Зоряних війнах"

Лея та Люк Скайвокер біля садиби Ларсів (колаж: Styler)

"Я твій батько" - мабуть, найвідоміше зізнання в історії кіно. Але воно лише відкрило двері до родинних таємниць "Зоряних війн". За ним виявилися приховані діти, таємне походження спадкоємців, онук Дарта Вейдера, який перейшов на темний бік, і дівчина, в чиїх жилах тече кров головного ворога джедаїв.

Розбираємось разом зі Styler у родинних зв'язках персонажів, щоб більше не плутати Скайвокерів, Органів і Палпатінів.

Найбільший секрет саги: Дарт Вейдер - це батько Люка і Леї

Усе починається з Енакіна Скайвокера. Колись він був талановитим джедаєм, якого вважали обраним, але згодом перейшов на темний бік Сили та став Дартом Вейдером. Саме він перетворився на одного з найнебезпечніших ворогів повстанців.

Проте за образом лиходія ховалася історія звичайної родини. Енакін був одружений із Падме Амідалою - колишньою королевою Набу, яка згодом стала сенаторкою. Їхній шлюб тримали в таємниці, адже джедаям заборонялося одружуватися.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Дарт Вейдер, він же Енакін Скайвокер (скриншот з фільму)

У подружжя народилися близнюки - Люк і Лея. Однак після падіння Енакіна дітей розділили, щоб уберегти від батька та Імперії.

Люка віддали на виховання Оуену та Беру Ларсам на Татуїн. Лея ж потрапила до родини сенатора Бейла Органи та його дружини Бреї на Альдераані. Вони всиновили дівчинку, тому вона отримала прізвище Органа і виросла принцесою.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Люк і Лея (скриншот з фільму)

Найцікавіше, що сам Вейдер тривалий час не знав про існування своїх дітей. А Люк і Лея навіть не підозрювали, що є братом і сестрою.

Чому Люк і Лея цілувалися, якщо вони близнюки?

Цей момент особливо дивує тих, хто переглядає оригінальну трилогію вже знаючи всю історію.

У перших фільмах між Люком і Леєю були романтичні натяки. Ба більше, в одній зі сцен "Імперія завдає удару у відповідь" Лея цілує Люка. На той момент глядачі ще не знали, що вони рідні брат і сестра.

Правду про їхнє походження розкрили пізніше. У фільмі "Повернення джедая" Лея сама розповідає Люку, що відчуває їхній родинний зв'язок. Варто зазначити, що фільми знімались не за хронологічним порядком.

Це також пояснює, чому обоє мають здібності до Сили: вони успадкували їх від батька, одного з наймогутніших чутливих до Сили персонажів галактики.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Поцілунок Леї та Люка (скриншот з фільму)

Кайло Рен - онук Дарта Вейдера, який хотів повторити його шлях

Якщо Люк і Лея - діти Енакіна, то хто продовжив родинну історію?

У Леї та Гана Соло народився син Бен. Ган був контрабандистом, який став одним із найважливіших союзників повстанців, а згодом одружився з Леєю.

Їхній син отримав ім'я Бен Соло на честь Бена Кенобі - джедая, який допоміг Люку розпочати шлях до Сили. Проте згодом хлопець став учнем Верховного лідера Сноука, перейшов на темний бік і взяв собі ім'я Кайло Рен.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Кайло Рен (скриншот з фільму)

Так він став онуком Дарта Вейдера. І це не просто формальний родинний зв'язок: Бен буквально захоплювався дідом, вважав його прикладом могутності й прагнув продовжити його справу.

Люк, до речі, був дядьком Бена і певний час навчав племінника як джедая. Саме конфлікт між ними став однією з причин падіння Бена на темний бік.

Рей - родичка головного ворога Скайвокерів

З походженням Рей сценаристи вирішили заплутати глядачів ще сильніше.

Спочатку дівчину представляли як сироту з планети Джакку, яка виживала самостійно й не знала нічого про свою родину. У другому фільмі нової трилогії Кайло Рен запевняв її, що її батьки були звичайними людьми, які покинули доньку.

Але у фільмі "Скайвокер. Сходження" з'ясувалося, що це не вся правда.

Рей виявилася онукою імператора Палпатіна - того самого Дарта Сідіуса, який організував падіння Республіки, знищення ордену джедаїв і перетворення Енакіна на Дарта Вейдера.

Її батько був сином Палпатіна, але відмовився від імператорської спадщини та намагався захистити власну родину. Саме тому Рей приховували від імператора.

Виходить доволі парадоксальна ситуація: Люк і Лея - діти людини, яка стала правою рукою Палпатіна, а Рей - його рідна онука. Проте саме вона зрештою знищує імператора.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Рей (скриншот з фільму)

Чи могли Рей і Кайло Рен бути родичами?

Їхній зв'язок справді особливий, але кровної спорідненості між ними немає.

Кайло Рен - онук Енакіна Скайвокера, а Рей - онука Палпатіна. Вони походять із двох різних родин, які протягом усієї саги перебувають по різні боки конфлікту.

Їх об'єднує діада у Силі - надзвичайно рідкісний зв'язок між двома чутливими до Сили людьми. Завдяки йому вони можуть бачити одне одного, спілкуватися та навіть передавати предмети на відстані.

У фіналі Бен Соло рятує Рей, віддаючи їй свою життєву енергію. Так Кайло Рен остаточно відмовляється від темної сторони та повертається до світла.

Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у &quot;Зоряних війнах&quot;
Рей та Кайло Рен (скриншот з фільму)

Чому Рей назвала себе Скайвокер, якщо вона Палпатін?

Це одна з найважливіших символічних сцен фіналу всієї саги.

Після перемоги над імператором Рей вирушає на Татуїн - планету, де виріс Люк. Там вона відвідує оселю родини Ларсів і бачить два сонця, які нагадують їй про початок історії Скайвокерів.

Коли місцева жителька запитує її прізвище, Рей відповідає: Скайвокер.

Вона не змінює свого біологічного походження, а свідомо відмовляється від спадщини Палпатіна. Натомість обирає родину, яка дала їй підтримку, навчила боротися і допомогла знайти власний шлях.

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