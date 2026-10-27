У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу

У 2026 році всесвіт "Зоряних війн" поповнився новими історіями, а Lucasfilm уже готує наступні прем'єри. Водночас через численні фільми та серіали глядачам непросто розібратися в їхній хронології.

Styler розповідає, з чого почати перегляд саги, куди вписуються спінофи та які новинки вийдуть у 2027 році.

З якого фільму почати дивитися "Зоряні війни"

Перший фільм франшизи вийшов у 1977 році, але згодом отримав назву "Епізод IV: Нова надія". Через це порядок виходу стрічок не збігається з хронологією подій.

Якщо ви знайомитеся із сагою вперше, краще дивитися основні фільми за датою виходу:

Епізоди IV, V, VI - оригінальна трилогія (1977-1983).

Епізоди I, II, III - трилогія приквелів (1999-2005).

Епізоди VII, VIII, IX - трилогія продовжень (2015-2019).

Такий порядок дозволяє поступово знайомитися з персонажами та зберегти сюжетні несподіванки оригінальної трилогії.

Якщо ж хочеться простежити історію від раніших подій, можна обрати сюжетну хронологію: епізоди I, II, III, потім IV, V, VI і насамкінець VII, VIII, IX.

Для розуміння основної історії родини Скайвокерів цих дев'яти фільмів достатньо. Однак окремі стрічки та серіали розповідають про події між ними.

Згідно з офіційним путівником StarWars, хронологічний порядок ігрових фільмів станом на 2026 рік такий:

Епізод I: Прихована загроза. Епізод II: Атака клонів. Епізод III: Помста ситхів. Соло: Зоряні війни. Історія. Бунтар один. Зоряні війни. Історія. Епізод IV: Нова надія. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь. Епізод VI: Повернення джедая. Мандалорець і Ґроґу. Епізод VII: Пробудження сили. Епізод VIII: Останні джедаї. Епізод IX: Скайвокер. Сходження.

До цього списку не включені анімаційні фільми та серіали. Також у ньому немає проєктів, прем'єри яких лише заплановані.

Які спінофи варто подивитися і в якому порядку

Окрім основної саги, у всесвіті "Зоряних війн" є історії, присвячені окремим персонажам і подіям. Деякі з них безпосередньо пов'язані з відомими фільмами.

"Андор" - перед "Новою надією"

У травні 2025 року завершився другий сезон серіалу "Андор" із Дієго Луною в головній ролі. Він розповідає про становлення повстанського руху та шлях Кассіана Андора до боротьби з Галактичною Імперією.

За інформацією Lucasfilm, серіал є приквелом "Бунтаря один", події якого безпосередньо передують четвертому епізоду.

Рекомендований порядок перегляду:

"Андор" - два сезони. "Бунтар один. Зоряні війни. Історія". "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія".

Ці три історії дозволяють простежити розвиток повстання та події, що передували оригінальній трилогії.

"Мандалорець і Ґроґу" - після шостого епізоду

22 травня 2026 року вийшов фільм "Мандалорець і Ґроґу" режисера Джона Фавро. Педро Паскаль повернувся до ролі мисливця за головами Діна Джаріна, який вирушає в нову пригоду разом із Ґроґу.

Події відбуваються після падіння Галактичної Імперії, коли Нова Республіка намагається відновити порядок. Стрічка розташована між шостим і сьомим епізодами основної саги.

Щоб краще зрозуміти історію героїв, дивіться:

"Мандалорець" - перший і другий сезони. "Книга Боби Фетта". "Мандалорець" - третій сезон. "Мандалорець і Ґроґу" - фільм 2026 року.

"Книга Боби Фетта" важлива для цього маршруту, оскільки частина її епізодів продовжує історію Діна Джаріна та Ґроґу.

Водночас новий фільм можна переглядати як окрему пригоду. Як зазначено на офіційній сторінці стрічки, вона вже доступна в цифровому форматі та на Disney+.

"Мол: Володар тіней" - історія після Війн клонів

6 квітня 2026 року відбулася прем'єра анімаційного серіалу "Мол: Володар тіней".

Він розповідає про колишнього ситха, який після падіння Республіки намагається відновити свою кримінальну організацію. Під час цих подій Мол зустрічає молоду колишню ученицю джедаїв.

Щоб краще розуміти передісторію персонажа, варто спочатку переглянути анімаційні "Війни клонів" і третій епізод "Помста ситхів", а потім "Браковану партію" та новий серіал.

За офіційним повідомленням від 2 квітня 2026 року, анімаційний серіал "Мол: Володар тіней" продовжили на другий сезон. Дату його прем'єри поки не оголосили.

Які нові "Зоряні війни" вийдуть у 2027 році

У 2027 році франшиза відзначатиме 50-річчя. Lucasfilm уже анонсувала продовження популярного серіалу, новий повнометражний фільм і повернення оригінальної стрічки в кінотеатри.

20 січня 2027 року - другий сезон "Асоки"

Розаріо Доусон повернеться до ролі Асоки Тано, колишньої учениці Енакіна Скайвокера. У продовженні також з'являться Гейден Крістенсен та Еман Есфанді.

15 серпня 2026 року Lucasfilm представила перший тизер і підтвердила дату прем'єри другого сезону на Disney+.

Серіал розгортається після подій шостого епізоду "Повернення джедая". Перед переглядом продовження варто ознайомитися з першим сезоном, а для глибшого розуміння історії Асоки - із серіалами "Війни клонів" та "Повстанці".

19 лютого 2027 року - повернення "Нової надії" у кінотеатри

До 50-річчя "Зоряних війн" запланований повторний прокат відреставрованої версії першого фільму 1977 року.

За офіційним анонсом від 8 вересня 2026 року, стрічку вперше покажуть у форматі IMAX. В окремих кінотеатрах також будуть доступні покази на плівці IMAX 70 мм.

Прокат буде обмеженим. Водночас окремого підтвердження показів в Україні наразі немає.

28 травня 2027 року - "Star Wars: Starfighter" із Раяном Гослінгом

Режисер Шон Леві представить самостійну історію з новими персонажами, яка не стане прямим продовженням попередніх трилогій.

Головну роль виконає Раян Гослінг. Його персонаж Кейд Оберон - чоловік із загадковим минулим, чия доля пов'язана з надзвичайно швидким космічним винищувачем.

У серпні 2026 року актор розкрив перші подробиці про свого героя під час заходу D23. До акторського складу також увійшли Метт Сміт, Міа Гот та Емі Адамс.

За попереднім повідомленням, події фільму відбуватимуться приблизно через п'ять років після дев'ятого епізоду "Скайвокер. Сходження".

Отже, у хронології повнометражних стрічок "Starfighter" розташовуватиметься після основної саги Скайвокерів. Проте для знайомства з його новими героями не обов'язково переглядати всі попередні спінофи.

Чи потрібно дивитися всі серіали, щоб зрозуміти фільми

Ні, для розуміння основної історії достатньо дев'яти номерних епізодів. Решту проєктів можна обирати залежно від того, які персонажі чи періоди зацікавили найбільше.

Наприклад:

"Аколіт" - розповідає про події приблизно за століття до першого епізоду.

"Обі-Ван Кенобі" - показує життя джедая між третім і четвертим епізодами.

"Андор" - детальніше розкриває становлення Альянсу повстанців.

"Мандалорець" та "Асока" - знайомлять із галактикою після падіння Імперії.

Для першого перегляду найзручніше почати з оригінальної трилогії, перейти до приквелів, а потім до продовжень. Спінофи можна додавати поступово, не намагаючись охопити весь всесвіт одразу.