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Люди 27 жовтня 2026 · 19:20

Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте"

Він зізнався, яка порада допомагає йому в роботі, але самому дотримуватися її буває непросто
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте"

Дмитро Соловйов у серіалі "Котляревський" (колаж: Styler)

Дмитро Соловйов - український актор театру й кіно та викладач, який зіграв у комедійному серіалі "Котляревський". Прем’єра історії про працівників ресторану відбудеться вже у листопаді.

У бліц-інтерв’ю Styler Соловйов розповів, чому сцени майже без слів виявилися найскладнішими, чого його навчили студенти та як вони з коханою підтримують одне одного після професійних невдач.

– Ваша кохана - акторка Анастасія Іванюк, з якою ви разом працюєте в Театрі на Лівому березі. Ви домовилися не дивитися інтимні сцени одне одного. Які ще правила допомагають вам уникати непорозумінь у стосунках?

– А ще ми з Анастасією домовились не виносити наше особисте у масмедіа. Та відповім на запитання: ще одне наше правило - це взаємоповага і взаєморозуміння.

– Чого студенти навчили вас такого, чого ви не могли б засвоїти лише з власного професійного досвіду?

– Думаю, студенти навчили мене любити професію ще більше, стати відповідальнішим і радіти їхній перемозі.

– Чи обговорюєте ви з Анастасією професійні невдачі, чи намагаєтеся залишати робочі проблеми за межами стосунків?

– Звісно, обговорюємо, ділимося, як і всі. Якщо ми розуміємо одне одного й висловлюємо підтримку, то наші невдачі не стають такими важливими! І так знаходимо сили, щоб їх подолати.

– Яке запитання студента змусило вас засумніватися у власному підході до акторської професії?

– Таких запитань не існує! На всі намагаюсь знайти відповіді. Подумати - так, сумніватися - ні.

– Якого підходу до студентів ви свідомо уникаєте, навіть якщо він був звичним для ваших наставників?

– Зі студентами вибудовуємо такі стосунки, що ми друзі з субординацією. Тому немає такого, що я уникаю.

– Яка сцена в "Котляревському" виявилася складнішою, ніж здавалася на папері?

– Усі сцени, де дуже мало тексту чи його зовсім немає. Щоразу думав, що знімемо її хвилин за 20, а натомість працювали в кадрі дві години!

– Яку професійну пораду ви найчастіше даєте студентам, але самому вам не завжди легко її дотримуватися?

– Порада, якої я сам забуваю дотримуватися - нікого не слухайте. Але я намагаюся (усміхається).

– Чи куштували ви страви, які готували в кадрі серіалу "Котляревський" чи поза ним? Що було найсмачніше?

– Насправді ми, актори, нічого не готували. На зйомках був справжній шеф, який працював на майданчику, Саша Мірошниченко. Найсмачніше - його борщ, який мені запам’ятався на все життя!

Соловйов на зйомках
Дмитро Соловйов (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

"Котляревський" - комедійний серіал, події якого розгортаються в однойменному ресторані. Його працівники поєднують українські кулінарні традиції із сучасною подачею, а між робочими справами закохуються, з’ясовують стосунки й потрапляють у кумедні ситуації.

Прем’єра "Котляревського" відбудеться 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.

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Читайте також бліц-інтерв'ю з Олександром Погребняком, який також зіграв у серіалі "Котляревський".

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