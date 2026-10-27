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Главная Люди Актер Дмитрий Соловьев о сериале "Котляревський", отношениях и преподавании: "Никого не слушайте"
Люди 27 октября 2026 · 19:20

Актер Дмитрий Соловьев о сериале "Котляревський", отношениях и преподавании: "Никого не слушайте"

Он признался, какой совет помогает ему в работе, но самому придерживаться его бывает непросто
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Актер Дмитрий Соловьев о сериале "Котляревський", отношениях и преподавании: "Никого не слушайте"

Дмитрий Соловьев в сериале "Котляревський" (коллаж: Styler)

Дмитрий Соловьев - украинский актер театра и кино и преподаватель, который сыграл в комедийном сериале "Котляревський". Премьера истории о сотрудниках ресторана состоится уже в ноябре.

В блиц-интервью Styler Соловьев рассказал, почему сцены почти без слов оказались самыми сложными, чему научили его студенты и как они с любимой поддерживают друг друга после профессиональных неудач.

– Ваша любимая - актриса Анастасия Иванюк, с которой вы вместе работаете в Театре на Левом берегу. Вы договорились не смотреть интимные сцены друг друга. Какие еще правила помогают вам избежать недоразумений в отношениях?

– А еще мы с Анастасией договорились не выносить наше личное в СМИ. Но отвечу на вопрос: еще одно наше правило - это взаимоуважение и взаимопонимание.

– Чему студенты научили вас такому, чего вы не могли бы усвоить только по собственному профессиональному опыту?

– Думаю, студенты научили меня любить профессию еще больше, стать более ответственным и радоваться их победе.

– Обсуждаете ли вы с Анастасией профессиональные неудачи или пытаетесь оставлять рабочие проблемы за пределами отношений?

– Конечно, обсуждаем, делимся, как и все. Если мы понимаем друг друга и выражаем поддержку, то наши неудачи не становятся столь важными! И так находим силы, чтобы их преодолеть.

– Какой вопрос студента заставил вас усомниться в собственном подходе к актерской профессии?

– Таких вопросов нет! На все стараюсь найти ответы. Подумать - да, сомневаться - нет.

– Какого подхода к студентам вы сознательно избегаете, даже если он был привычен вашим наставникам?

– Со студентами выстраиваем такие отношения, что мы друзья с субординацией. Поэтому нет такого, что я избегаю.

– Какая сцена в "Котляревському" оказалась сложнее, чем казалось на бумаге?

– Все сцены, где очень мало текста или его совсем нет. Каждый раз думал, что снимем ее минут за 20, а работали в кадре два часа!

– Какой профессиональный совет вы чаще всего даете студентам, но самому вам не всегда легко его соблюдать?

– Совет, который я сам забываю соблюдать - никого не слушайте. Но я стараюсь (улыбается).

- Пробовали ли вы блюда, которые готовили в кадре сериала "Котляревський" или вне его? Что было вкуснее всего?

– На самом деле мы, актеры, ничего не готовили. На съемках был настоящий шеф, который работал на площадке, Саша Мирошниченко. Самое вкусное - его борщ, который мне запомнился на всю жизнь!

Соловьев на съемках
Дмитрий Соловьев (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревський"

"Котляревський" - комедийный сериал, события которого разворачиваются в одноименном ресторане. Его сотрудники соединяют украинские кулинарные традиции с современной подачей, а между рабочими делами влюбляются, выясняют отношения и попадают в забавные ситуации.

Премьера "Котляревского" состоится 2 ноября в 19:00 на Новом канале.

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