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Полезное 27 октября 2026 · 17:23

Как отмыть микроволновку без повреждений: советы производителей

Чем размягчить остатки пищи, как очистить стеклянную тарелку и каких средств избегать
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Как отмыть микроволновку без повреждений: советы производителей

Хозяйка моет микроволновку (фото: Styler)

Брызги соуса и жир на стенках микроволновки со временем засыхают, поэтому убрать их обычной салфеткой становится сложнее. Жесткие губки и абразивные средства могут поцарапать поверхность.

Styler рассказывает, как очистить микроволновку внутри и снаружи, избегая распространенных ошибок во время ухода.

Размягчите засохшие брызги паром

В рекомендациях Samsung описан способ очистки пара. Прежде чем его применять, сверьте допустимую посуду, мощность и время нагрева воды с инструкцией своей модели.

  1. Налейте две чашки воды в миску, подходящую для микроволновки. Не заполняйте ее до краев.
  2. Нагревайте на высокой мощности до 5 минут. Если вода закипит раньше, остановите нагрев.
  3. После выключения оставьте миску внутри на 1-2 минуты.
  4. Осторожно достаньте ее прихватками, опасаясь горячей воды и пара.

Не продолжайте нагрев только потому, что не видите пузырьков. Как предостерегает FDА, вода может перегреться без видимого кипения и резко закипеть и выплеснуться при перемещении сосуда. Не превышайте рекомендованное изготовителем время и не допускайте выкипания воды.

Очистите камеру, дверцу и корпус

Перед протиркой отсоедините микроволновку от электросети и дождитесь охлаждения поверхностей.

Для очистки производители рекомендуют теплую воду, мягкую ткань или губку и небольшое количество неагрессивного моющего средства.

Извлеките стеклянную тарелку и роликовое кольцо. Смочите ткань моющим раствором, хорошо отожмите и протрите стенки, верх и дно камеры. Удалите остатки средства чистой влажной тканью и протрите поверхности досуха.

Отдельно очистите дверцу и места их прилегания к корпусу, чтобы там не оставались крошки и жир.

Корпус и панель управления протрите мягкой мягкой тканью и высушите. Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия.

Вымойте тарелку и кольцо отдельно

Перед мойкой дайте стеклянной тарелке остыть. Вымойте ее и роликовое кольцо теплой водой с мягким средством для посуды, ополосните и полностью высушите. Поверните их на место, когда дно камеры также будет чистым и сухим.

Если планируете использовать посудомоечную машину, сначала проверьте, позволяет ли это инструкция вашей модели для каждой из этих деталей.

Не оттирайте пятна абразивами

По рекомендациям LG, во время очищения не следует:

  • тереть поверхности металлическими мочалками и жесткими абразивными губками;
  • применять абразивные порошки и растворители, которые могут повредить покрытие;
  • распылять очиститель непосредственно на корпус или панель управления.

Для регулярного ухода производитель советует очищать микроволновку примерно раз в неделю. Свежие брызги убирайте раньше, как только поверхности охладятся.

Раньше мы рассказывали, как эффективно отмыть кухонную вытяжку и не повредить фильтры.

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