Вино из Крыма и духи для подруги в плену: что украинцы хранят до конца войны

В соцсетях украинцы поделились личными историями о вещах, которые откладывают до Победы. Среди них - бутылка алкоголя, которую обещали выпить вместе с побратимом, самодельный пряник с первых дней полномасштабной войны, неоткрытое шампанское и даже новогодняя елка, которую не хочется ставить уже несколько лет.

Styler со ссылкой на публикацию пользователя english_with_tetiana в Threads собрал самые трогательные ответы украинцев о том, что они берегут для дня, которого так долго ждут.

Пряник с первых дней войны, коньяк погибшего дяди и пальто, ставшее символом пережитого

Пользователь сети поинтересовалась, какие вещи украинцы откладывают до победы и что обещают сделать после окончания войны. В ответ другие пользователи поделились личными историями - от символических подарков и праздничных традиций до вещей, напоминающих о пережитом и близких, которых ждут.

"У нас стоит бутылка алкоголя который нельзя трогать. Мужу подарил товарищ. Они договорились, что выпьют вместе когда будут праздновать нашу Победу. Моя мама не печет кулич уже 5 лет. Сказала, что приготовит после Победы. А что у вас ждет этого желаемого времени?" - говорится в тексте поста.

Публикация пользователя в Threads (скриншот)

Для кого-то это обычная вещь, которая со временем приобрела особое значение. Для других - память о близких, обещание или надежда на предстоящую встречу.

Одна из пользователей рассказала, что в начале полномасштабной войны они с мужем были в территориальной обороне. Тогда к ним подошел мальчик и подарил самодельный пряник. С тех пор он так и лежит в ожидании своего времени.

"Этот пряник лежит, ждет победу. Уже совсем "дубовый", но я буду его грызть в День Победы", - написала автор комментария.

Пользовательница Сети рассказала о подаренном прянике (скриншот)

Другая история связана с бутылкой коньяка, которую отцу подарил родной дядя на 40-летие. Мужчины договорились открыть ее на следующий юбилей, когда отцу исполнится 50. Но дядя погиб в 2024 году.

Когда наступил юбилей, гостям налили коньяк после минуты молчания. В то же время на дне бутылки оставили немного напитка, а саму бутылку вернули в сервант - как память о человеке, с которым должны отпраздновать этот день.

Другая участница обсуждения сообщила, что у него есть бутылка крымского вина 2013 года, которую планирует открыть исключительно на берегу Черного моря.

"Бутылка крымского вина 2013 года. Выпьем на берегу украинского Крыма", - написала она.

Участница обсуждения рассказала о бутылке вина (скриншот)

Еще одна пользовательница рассказала о пальто, которое пережило первые месяцы вторжения, подвал, эвакуацию зеленым коридором и дорогу через всю Украину за границу. Сейчас женщина живет за пределами страны, но вещь все еще хранится дома в Сумах.

Она призналась, что пальто вместило столько боли и разочарований, что давно можно было бы его выбросить. Однако женщина решила беречь такие вещи как свидетельство пережитого. После Победы она хочет собрать друзей, разжечь большой костер, сжечь "артефакты войны" и вспомнить тех, кого уже нет рядом.

Эта же пользовательница рассказала, что с 2022 года не снимает серебряное кольцо с контуром Украины. От постоянного ношения палец уже деформировался, но украшение остается с ней.

Не менее щемящая история о двух подругах, одна из которых была захвачена оккупантами на Херсонщине. Украинка до сих пор ждет известие о ней, ведь обещала выслать ей духи после деоккупации.

История о парфуме и двух подругах (скриншот)

Футболка для мужчины, платье на особый день и елка, которую поставят после Победы

В комментариях украинцы упоминали не только вещи, связанные с первыми днями вторжения. Некоторые из них - это подарки, которые так и не удалось вручить, привычные домашние традиции, отложенные радости и обещания самим себе.

Одна женщина рассказала, что заказала мужу футболку с его именем и именами детей, которую хотела подарить в День отца в 2025 году. Она также хранит баночку энергетика, которую он когда-то послал ей посылкой. Женщина обещала открыть ее, когда мужчина выйдет из "нуля". С тех пор она не красит волосы уже около года и восьми месяцев - ее муж пропал без вести.

Некоторые признались, что долго ждет любимых с фронта (скриншот)

Другая пользовательница ждет возможности открыть бутылку шампанского, изготовленную в Украине 23 февраля 2022 года - накануне полномасштабного вторжения. Она оставила ее на особенный день.

Есть и те, кто откладывает праздничные образы. Одна из женщин призналась, что у нее есть белое, откровенное и очень красивое платье, которое надеется надеть после смерти российского диктатора. Для нее это символ ожидания дня, когда можно будет отпраздновать без страха и тревоги.

Еще одна пользовательница призналась, что ее мама уже несколько лет не ставит новогоднюю елку. Она написала, что та не может заставить себя вернуть эту традицию с начала полномасштабной войны. Теперь елка для нее - еще одна вещь, которая ждет своего времени.

Новогодняя елка ждет Победы (скриншот)

Похожая история - у семьи, которая хранит старый украинский флаг на доме. Летом 2021 года сын захотел вывесить флаг ко Дню Независимости, поэтому отец сделал держатель, а мама сшила флаг из габардина. 22 февраля 2022 года его повесили снова. За годы под дождем, ветром и солнцем ткань выцвела и порвалась, но семья не меняет флаг на новый. Мама пообещала, что новое знамя вывесят уже в день Победы.

В комментариях была и история о французском маникюре. Женщина, которая плетет маскировочные сетки, рассказала, что из-за работы пользуется только темными цветами лака. Поэтому френч стал для нее маленьким обещанием себе - вернуться к привычному уходу за ногтями, когда обстоятельства позволят.

История о хорошем маникюре (скриншот)

Другая украинка написала, что ее мама так и не дождалась совместного путешествия, о котором они мечтали. Поэтому женщина призвала не откладывать важные вещи на потом, если есть возможность сделать их сейчас.



Эти истории разные, но в каждой есть общее: люди берегут не просто вещи, а воспоминания, обещания и надежду на время, когда снова можно будет праздновать, встречаться с родными и планировать будущее без войны.