Как убрать заломы на кожаной обуви: простые и безопасные способы

На кожаной обуви со временем появляются заломы, особенно в местах, где стопа сгибается во время ходьбы. Из-за этого любимая обувь может терять аккуратный вид. Однако есть способы сделать складки менее заметными, не повредив материал.

Как сделать складки менее заметными и какие способы лучше избегать, рассказывает Styler.

Почему на кожаной обуви появляются заломы

Натуральная кожа - гибкий материал, который меняет форму во время движения. Когда человек ходит, верхняя часть обуви постоянно сгибается, поэтому со временем на ней образуются характерные складки.

Чаще всего заломы можно заметить в передней части туфель, кроссовок или ботинок, в области пальцев.

На их выраженность влияют несколько факторов:

особенности натуральной кожи и ее покрытия

размер обуви и то, насколько хорошо она сидит на ноге

частота ношения одной пары

пересыхание материала

неправильное хранение

Важно понимать, что небольшие складки на натуральной коже - нормальное явление. Как объясняет организация Leather Naturally, натуральный материал со временем может приобретать характерные заломы, но правильный уход помогает сохранять его эластичность.

Полностью убрать глубокие складки не всегда возможно, однако поверхностные заломы иногда удается сделать менее заметными.

Как разгладить заломы на кожаной обуви дома

Безопаснее всего начинать не с нагревания, а с очищения, увлажнения кожи специальным средством и правильного восстановления формы обуви.

Очистите кожу от пыли и грязи

Перед нанесением любых средств обувь необходимо очистить.

Для этого используйте мягкую сухую щетку или чистую салфетку. Если на поверхности остались загрязнения, воспользуйтесь специальным очистителем для соответствующего типа кожи.

Не нужно сильно тереть места заломов. Из-за интенсивного механического трения можно повредить покрытие или оставить потертости.

Если обувь влажная, сначала дайте ей высохнуть естественным способом.

Используйте специальный крем или бальзам

После очищения на гладкую натуральную кожу можно нанести подходящий кондиционер или бальзам для обуви.

Такие средства помогают поддерживать эластичность материала и уменьшают риск пересыхания. Однако они не способны полностью убрать складки, которые уже сформировались.

Производитель обуви Clarks рекомендует использовать бальзам для ухода за кожей, наносить его чистой тканью, а затем осторожно полировать поверхность.

Как правильно это сделать:

Убедитесь, что обувь чистая и сухая. Проверьте, подходит ли средство для конкретного вида кожи. Нанесите небольшое количество бальзама на незаметный участок и проверьте реакцию материала. Если цвет и покрытие не изменились нежелательным образом, распределите средство тонким слоем в соответствии с инструкцией. Уделите внимание участкам со складками, не растягивая и не перегибая кожу. Дайте средству впитаться, после чего при необходимости отполируйте поверхность мягкой тканью.

Не стоит наносить слишком много крема. Избыток средства может оставить липкость, неравномерный блеск или изменить оттенок кожи.

Вставьте формодержатели для обуви

Еще один способ сделать заломы менее выраженными и уменьшить их углубление - использовать специальные формодержатели.

Это вставки, которые поддерживают форму обуви, когда ее не носят. Особенно полезными они могут быть для классических кожаных туфель и ботинок.

Согласно рекомендациям Clarks, формодержатели помогают сохранять форму обуви во время хранения.

Как пользоваться:

выберите формодержатели подходящего размера

осторожно вставьте их в чистую обувь

убедитесь, что они поддерживают переднюю часть, но не растягивают материал

оставляйте их внутри, когда обувь не используется

Если специальных вставок нет, для временного поддержания формы можно использовать чистую мягкую бумагу.

Однако не нужно набивать обувь слишком плотно. Чрезмерное давление может деформировать кожу или растянуть верхнюю часть.

Можно ли убрать заломы утюгом или феном

В соцсетях можно найти советы разглаживать кожаную обувь горячим утюгом через полотенце или нагревать складки феном. Но такие эксперименты могут повредить материал.

Чрезмерное нагревание способно пересушить натуральную кожу, сделать ее более жесткой и привести к появлению трещин. Кроме того, высокая температура может повлиять на клеевые соединения и декоративное покрытие обуви.

В рекомендациях Clarks подчеркивается, что кожаную обувь следует сушить при комнатной температуре, вдали от батарей, обогревателей и фенов.

Поэтому использовать утюг, горячий пар или фен для самостоятельного разглаживания заломов не стоит.

Если складки очень глубокие, лучше обратиться к мастеру по ремонту и реставрации кожаной обуви. Он сможет оценить состояние материала и определить, возможно ли восстановление.

Подходят ли эти способы для замши и искусственной кожи

Не все материалы можно обрабатывать одинаково.

Гладкая натуральная кожа. Для нее могут подходить специальные кремы, бальзамы и формодержатели. Важно учитывать тип покрытия и рекомендации производителя.

Замша и нубук. Обычные кремы для гладкой кожи могут оставлять пятна и изменять фактуру. Для этих материалов нужны специальные щетки и средства ухода.

Лакированная кожа. Ее блестящее покрытие требует отдельного ухода. Обычные жирные бальзамы и интенсивная полировка могут быть неподходящими.

Искусственная кожа. Если на поверхности появились глубокие складки, трещины или начало отслаиваться покрытие, обычный кондиционер для натуральной кожи не восстановит поврежденный материал.

Перед использованием любого средства проверьте состав обуви и инструкцию производителя.

Как предотвратить появление глубоких заломов

Полностью избежать складок на кожаной обуви сложно, ведь материал постоянно сгибается во время ходьбы. Однако правильные привычки помогут дольше сохранять ее аккуратный вид.

Не носите одну пару каждый день. Если есть возможность, чередуйте обувь, чтобы она успевала высохнуть после ношения.

Используйте формодержатели. Они помогают поддерживать форму туфель и ботинок во время хранения.

Не сушите обувь возле батареи. Прямое нагревание может пересушить кожу и сделать ее менее эластичной.

Регулярно очищайте материал. Пыль и грязь не стоит надолго оставлять на поверхности, особенно в местах сгибания.

Подбирайте обувь по размеру. Если пара слишком свободная или плохо фиксирует стопу, верхняя часть может сгибаться неравномерно.

Используйте подходящие средства ухода. Кремы и кондиционеры для конкретного вида кожи помогают поддерживать ее состояние.

Если заломы уже сопровождаются трещинами, отслаиванием покрытия или повреждением швов, домашний уход не заменит профессионального ремонта.

Главное - не пытаться любой ценой сделать кожу идеально гладкой. Небольшие складки являются естественной особенностью материала, а правильный уход поможет обуви дольше оставаться аккуратной.