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Тренды 27 октября 2026 · 13:29

Радиодиктант-2026: куда отправить свою работу и когда опубликуют текст для проверки

Хотите узнать, насколько хорошо написали диктант? Важно не пропустить несколько дедлайнов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Радиодиктант-2026: куда отправить свою работу и когда опубликуют текст для проверки

Даша Астафьева, Артур Пройдаков, которые прочли текст Радиодиктанта (коллаж: Styler)

Сегодня, 27 октября, состоялся Радиодиктант национального единства, который прочитали певица и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка Артур Пройдаков.

Styler рассказывает, куда отправить свою работу на проверку и когда опубликуют текст диктанта, чтобы участники могли сверить написанное.

Куда отправлять Радиодиктант на проверку

Есть два способа передать работу специалистам.

1. Обычной почтой

Написанный от руки диктант нужно отправить по адресу:

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26.

Важно, чтобы на почтовом штемпеле была дата не позднее 28 октября.

2. Электронной почтой

Еще один вариант - сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его по электронному адресу rd@suspilne.media.

Принимают файлы в форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF и PDF. Конечный срок отправки - 11:00 29 октября.

Когда опубликуют текст Радиодиктанта-2026

Оригинальный текст Радиодиктанта Суспільне обнародует 29 октября в 11:00 на своих платформах.

После публикации участники смогут сверить текст с оригиналом, найти ошибки и оценить собственный результат.

О чем текст Радиодиктанта-2026

Текст Радиодиктанта называется "Лист, який не закінчується". Его автор - писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

Артур Дронь подчеркнул, что хотел создать текст, который будет восприниматься как личный разговор. Ведь язык позволяет передавать чувства, делиться самым важным и обращаться к тем, кто имеет для нас особое значение.

Кто прочитал Радиодиктант-2026

Нынешний радиодиктант национального единства впервые в истории проекта прозвучал в исполнении двух чтецов. К участию пригласили представителей образования и культуры - учителя украинского языка Артура Пройдакова и певицу Дашу Астафьеву.

Артур Пройдаков - учитель украинского языка и литературы, популяризирующий украинский язык. В 2023 году он попал в десятку лучших учителей мира по версии международной премии Global Teacher Prize.

Даша Астафьева - украинская певица, общественный деятель и волонтер. Она также создала приложение UnderBooks, которое знакомит аудиторию с украинской литературой и помогает популяризировать чтение.

Читцы сменяли друг друга после каждого абзаца: один зачитывал часть текста, а следующий продолжал. Такой формат стал новшеством Радиодиктанта национального единства 2026 года.

Ранее мы писали, кто читал Радиодиктант в прошлые годы и какие были тексты.

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