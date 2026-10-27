Радіодиктант-2026: куди надіслати свою роботу та коли опублікують текст для перевірки

Сьогодні, 27 жовтня відбувся Радіодиктант національної єдності , який прочитали співачка та волонтер Даша Астаф'єва та вчитель української мови Артур Пройдаков.

Styler розповідає, куди надіслати свою роботу на перевірку та коли опублікують текст диктанту, щоб учасники могли звірити написане.

Куди надсилати Радіодиктант на перевірку

Є два способи передати роботу фахівцям.

1. Звичайною поштою

Написаний від руки диктант потрібно надіслати за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Важливо, щоб на поштовому штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

2. Електронною поштою

Ще один варіант - сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його на електронну адресу rd@suspilne.media.

Приймають файли у форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF і PDF. Кінцевий термін надсилання - 11:00 29 жовтня.

Коли опублікують текст Радіодиктанту-2026

Оригінальний текст Радіодиктанту Суспільне оприлюднить 29 жовтня об 11:00 на своїх платформах.

Після публікації учасники зможуть звірити свій текст з оригіналом, знайти помилки та оцінити власний результат.

Про що текст Радіодиктанту-2026

Текст Радіодиктанту має назву "Лист, який не закінчується". Його автор - письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Артур Дронь наголосив, що хотів створити текст, який сприйматиметься як особиста розмова. Адже мова дає змогу передавати почуття, ділитися найважливішим і звертатися до тих, хто має для нас особливе значення.

Хто прочитав Радіодиктант-2026

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності вперше в історії проєкту прозвучав у виконанні двох читців. До участі запросили представників освіти та культури - учителя української мови Артура Пройдакова та співачку Дашу Астаф'єву.

Артур Пройдаков - учитель української мови та літератури, який популяризує українську мову. У 2023 році він потрапив до десятки найкращих учителів світу за версією міжнародної премії Global Teacher Prize.

Даша Астаф'єва - українська співачка, громадська діячка та волонтерка. Вона також створила застосунок UnderBooks, який знайомить аудиторію з українською літературою та допомагає популяризувати читання.

Читці змінювали одне одного після кожного абзацу: один зачитував частину тексту, а наступний продовжував. Такий формат став нововведенням Радіодиктанту національної єдності 2026 року.