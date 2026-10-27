Радіодиктант-2026: коли почнеться і як писати, якщо немає світла

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже 27 жовтня. Цьогоріч через можливі відключення електроенергії варто заздалегідь подбати про те, як слухати трансляцію та що робити, якщо світло зникне просто під час написання.

Коли почнеться Радіодиктант-2026, де його слухати без електроенергії та як підготуватися, розповідає Styler.

Коли почнеться Радіодиктант-2026

Цьогоріч Радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови.

Початок трансляції - об 11:00 за київським часом.

Текст під назвою "Лист, який не закінчується" написав український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Письменник Артур Дронь. Фото: Артур Дронь/Facebook

Читатимуть його волонтерка Даша Астаф'єва і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Де слухати Радіодиктант-2026

Суспільне передбачило кілька способів долучитися до трансляції, тому учасники можуть обрати найзручніший.

Слухати або дивитися Радіодиктант можна буде:

В ефірі Українського Радіо та Радіо Культура.

На телеканалі Суспільне Культура.

На YouTube-каналі Українського Радіо.

На сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура.

У мобільному застосунку suspilne.radio.

У застосунку "Дія".

Для перегляду відеотрансляції потрібен доступ до інтернету, а для прослуховування звичайного FM-радіо він не потрібен.

Як писати Радіодиктант, якщо немає світла

Відсутність електроенергії не обов'язково означає, що доведеться пропустити Радіодиктант. Головне - підготувати альтернативний спосіб прослуховування.

Якщо немає світла, але працює мобільний інтернет

Можна увімкнути трансляцію на смартфоні через YouTube, сайт Суспільного або застосунок suspilne.radio.

Перед початком варто зарядити телефон, а за можливості підготувати павербанк. Щоб заощадити заряд, можна обрати аудіотрансляцію замість відео.

Якщо немає ні світла, ні інтернету

Альтернативою стане портативний радіоприймач, який працює від батарейок або акумулятора та приймає FM-сигнал.

Достатньо заздалегідь перевірити, чи можна у вашому населеному пункті приймати Українське Радіо або Радіо Культура.

Важливо врахувати, що не кожен смартфон підтримує FM-радіо без інтернету. Тому краще перевірити цю функцію ще до початку диктанту.

Якщо світло зникне під час диктанту

Якщо трансляція перерветься, не потрібно намагатися відновити пропущені речення з пам'яті.

Організатори повідомили, що запис Радіодиктанту буде доступний для повторного прослуховування. Тож завершити роботу можна буде пізніше, коли з'явиться зв'язок.

Де ще можна написати Радіодиктант

Якщо вдома немає стабільного електропостачання або інтернету, можна долучитися до спільного написання.

Щороку такі зустрічі організовують бібліотеки, книгарні, кав'ярні, навчальні заклади та культурні простори.

Варто перевірити місцеві анонси й заздалегідь уточнити, чи буде в обраному закладі трансляція та можливість долучитися без попередньої реєстрації.

Також можна домовитися з друзями або колегами про спільне написання в місці, де є резервне живлення.

Під час повітряної тривоги необхідно дотримуватися правил безпеки. Якщо доведеться перервати написання, диктант можна буде прослухати в записі.

Як підготуватися до Радіодиктанту

Щоб під час трансляції не відволікатися на технічні проблеми, варто приділити підготовці кілька хвилин.

Зарядіть смартфон, ноутбук і павербанк.

Заздалегідь відкрийте платформу, на якій плануєте слухати диктант.

Перевірте інтернет-з'єднання або роботу радіоприймача.

Підготуйте кілька аркушів паперу та дві ручки.

Оберіть тихе місце, де буде добре чути текст.

Якщо можливі відключення світла, покладіть поруч ліхтарик або акумуляторну лампу.

Корисно також повторити правила вживання апострофа, написання складних слів і розділових знаків.

Для підготовки можна скористатися програмою Українського Радіо "Радіодиктант без помилок", у якій розбирають поширені мовні труднощі.

Не варто хвилюватися через можливі помилки. Мета щорічного заходу - не лише перевірка грамотності, а й об'єднання українців у різних куточках світу.

Куди надсилати Радіодиктант на перевірку

Учасники можуть написати текст для себе або надіслати його на перевірку фахівцям. Для цього передбачено два способи.

Електронною поштою. Потрібно сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня. Приймають файли у форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF та PDF.

Звичайним листом. Роботу можна відправити за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Дата на поштовому штемпелі має бути не пізніше 28 жовтня.

Офіційний текст Радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього кожен охочий зможе самостійно перевірити написане.

Навіть якщо через відключення світла не вдасться приєднатися до прямого ефіру, можна прослухати запис пізніше та долучитися до спільної традиції.