"Пісня про карася" тепер про котів і собак: Фіма Константиновський випустив кліп із незвичайними героями

Український комік і телеведучий Фіма Константиновський разом із зоозахисною організацією UAnimals представив нову версію "Пісні про карася". Цього разу музичний жарт став закликом брати тварин із притулків, а героями кліпу - коти й собаки , які чекають на власну родину.

Про новий кліп та особисту історію ведучого розповідає Styler із посиланням на матеріали UAnimals.

Як змінилася "Пісня про карася"

Спочатку "Пісня про карася" була імпровізацією в YouTube-шоу "Музична передача" команди "Ветерани космічних військ". Згодом Константиновський разом з Артемом Дамницьким і Владом Кураном перетворили її на повноцінний трек та зняли кліп.

У новій версії пісні разом з UAnimals вирішили привернути увагу до адопції - прихищення тварин. Відео знімали у центрі адопції Patron Pet Center за участю його підопічних. Деякі коти й собаки, які потрапили в кадр, знайшли родини ще до прем’єри.

За словами піар-директорки UAnimals Ксенії Шепеленко, команда хотіла поговорити про допомогу тваринам через музику та гумор.

"За багатьма історіями порятунку дійсно стоять біль, втрати й величезні труднощі, і ми не можемо оминути цього. Але водночас нам хочеться показувати, що говорити про допомогу тваринам можна по-різному - не лише через важкі історії, а й через гумор, музику та позитивні емоції", - пояснює вона.

Константиновський долучився до кампанії не випадково: разом із дружиною Лізою він виховує двох прихищених собак - Шиву та Соніка.

Як у родині Фіми з’явилися двоє собак

Шиві зараз п’ять із половиною років. Ліза знайшла його ще цуценям на смітнику й забрала додому.

Сонік приєднався до родини у червні 2026 року. Тоді пса звали Дружком. Військові 5-ї окремої штурмової бригади евакуювали його з Дружківки на Донеччині.

Фіма та Ліза спершу планували взяти собаку на перетримку, однак для нього знайшлася інша родина. За наданою UAnimals історією, там пес наївся пігулок і ледь не загинув, а господарі відмовилися везти його до ветеринара.

Зоозахисники забрали тварину й доправили до клініки. Коли Константиновський із дружиною дізналися про це, приїхали по собаку. Так Дружок став Соніком і залишився з ними.

"Я точно знаю, скільки любові можуть подарувати тварини, яким ти дав дім. Адопція - велика відповідальність, це потребує часу, терпіння та ресурсів. Але водночас це початок щасливої історії, яка може змінити життя і тварини, і людини", - говорить ведучий.

Чому знайти родину важливо не лише для героїв кліпу

За даними UAnimals, щотижня команда евакуює із зони бойових дій від 30 до 50 тварин. Після порятунку для них потрібно знайти місце, де вони зможуть залишатися під опікою.

Коли кіт або собака з притулку потрапляє до родини, звільняється місце для іншої врятованої тварини. Тому кампанія покликана допомогти не лише героям відео, а й підопічним притулків по всій Україні.

У фіналі кліпу глядачам пропонують знайти притулок у своєму місті та подумати, чи готові вони прихистити тварину.

"Мені дуже хочеться, щоб більше людей наважилися прихищати собак і котів. Можливо, хтось подивиться наш кліп, посміється, а потім замислиться: чому б і мені не взяти тварину?" - каже Константиновський.