Тиждень випробувань і переосмислення: астролог Соловйова дала прогноз на 26 жовтня - 1 листопада

Ретроградні Венера й Меркурій та Повня у Тельці на цьому тижні можуть вплинути на плани, фінансові рішення й особисті стосунки, тому деякі важливі справи краще відкласти.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, чого чекати з 26 жовтня до 1 листопада та коли краще не планувати нічого важливого.

26 жовтня: Повня у Тельці та час для переосмислення

О 06:12 за київським часом настала точна фаза Повні. За прогнозом астролога, цей період несприятливий для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні та ризикованих авантюр.

Особливо уважними варто бути людям, чия діяльність пов’язана із землею та її плодами, хімією, гігієною, бізнесом, музикою, співом і антикваріатом.

Також продовжують діяти два ретроградні періоди:

Ретроградна Венера - з 3 жовтня до 14 листопада. Астролог радить не поспішати з великими покупками, косметологічними процедурами, зміною іміджу, оформленням шлюбу, початком нових стосунків або важливими фінансовими рішеннями. Натомість це вдалий час для переосмислення стосунків, роботи над давніми образами, ревізії гардероба та творчості.

Астролог радить не поспішати з великими покупками, косметологічними процедурами, зміною іміджу, оформленням шлюбу, початком нових стосунків або важливими фінансовими рішеннями. Натомість це вдалий час для переосмислення стосунків, роботи над давніми образами, ревізії гардероба та творчості. Ретроградний Меркурій - з 24 жовтня до 13 листопада. У цей період краще не призначати важливих переговорів, не укладати нових договорів, не купувати техніку та не планувати важливих відряджень. Натомість можна повертатися до старих проєктів, відновлювати контакти, шукати загублені речі й збирати інформацію.

27 жовтня: Місяць без курсу та обережність у рішеннях

За прогнозом Катерини Соловйової, цього дня не варто починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, планувати хірургічні чи стоматологічні втручання та відвідувати перукарню.

Також астролог не радить починати нову роботу, купувати або ремонтувати автомобіль і побутову техніку, вирушати в далекі подорожі чи брати на себе надмірні робочі навантаження. Натомість день підходить для домашніх справ, приймання гостей, спілкування з друзями та уваги до дітей.

З 16:51 до опівночі за київським часом Місяць буде без курсу. За астрологічною інтерпретацією, у цей проміжок звичний перебіг справ може порушуватися, а рішення - не давати очікуваного результату. Тому краще відкласти значущі покупки, нові починання та важливі прохання про допомогу. Також не варто поспішати з реалізацією ідей і пропозицій, які з’являться в цей час.

28 жовтня: завершення справ і пильність у спілкуванні

День вважається несприятливим для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей, дорогих покупок та оформлення угод.

Астролог радить підбивати підсумки, завершувати поточні справи й повертати борги. Водночас слід уникати пліток, зайвих розмов і дезінформації, уважно стежити за особистими речами. У цей день також варто бути пильними через можливість обману та шахрайства.

29 жовтня: стресовий період і руйнівний градус Меркурія

За прогнозом астролога, 29 жовтня може бути напруженим днем. Вона радить не починати нових справ у сферах бізнесу, юриспруденції, подорожей, освіти, науки та міжнародної співпраці. Також не рекомендується оформлювати угоди, позичати гроші, давати їх у борг або поспішати з новими знайомствами.

Окремий астрологічний аспект - перебування Меркурія в руйнівному градусі Скорпіона з 14:47 29 жовтня до 18:42 30 жовтня за київським часом. Меркурій відповідає за комунікації, гаджети, транспорт, поїздки, документи, торгівлю та навчання.

За трактуванням Соловйової, цей період пов’язаний із випробуваннями на витримку та стійкість. Тому важливі справи, що стосуються цих сфер, краще перенести на інший час. Водночас астролог наголошує на важливості виваженості, взаєморозуміння та здатності робити висновки з непростих ситуацій.

30 жовтня: несподівані результати та можливість примирення

День не найкраще підходить для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Водночас, за прогнозом астролога, він може бути сприятливим для примирення, накопичення майна й грошей, а також для подарунків. Вона застерігає, що справи можуть завершитися не так, як планувалося.

До 18:42 за київським часом триватиме період перебування Меркурія в руйнівному градусі Скорпіона. Тому важливі переговори, поїздки, підписання документів та інші справи, пов’язані з комунікаціями й транспортом, краще не планувати на цей проміжок.

31 жовтня: інтуїція, порядок і самовдосконалення

За прогнозом Катерини Соловйової, день не підходить для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Водночас астролог називає його сприятливим для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Також, за її словами, може посилитися жіноча інтуїція.

Цей день варто присвятити домашнім справам, прибиранню та самовдосконаленню. Соловйова радить дотримуватися режиму й уважно ставитися до власного та чужого часу.

1 листопада: зміна фази Місяця та повернення до старих проблем

Початок листопада, за прогнозом астролога, буде стресовим через зміну фази Місяця. День не рекомендується для нових починань, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Цей час можна використати, щоб знайти нові підходи до старих проблем, навести лад у справах і вдома, повернути борги та зміцнити дисципліну.

Астролог також радить не починати нових справ, пов’язаних із дозвіллям, дітьми, розважальними й азартними іграми, публічними виступами та романтичними пригодами.

Що важливо пам’ятати протягом тижня

Упродовж усього періоду - з 26 жовтня до 1 листопада - триватимуть ретроградні Венера та Меркурій. За астрологічною інтерпретацією, цей час краще присвятити переоцінці стосунків, поверненню до незавершених справ, аналізу попереднього досвіду й наведенню ладу в особистих справах.

Важливі фінансові рішення, великі покупки, зміни в особистому житті та справи, що потребують чіткої комунікації, варто ретельно обдумувати, не піддаючись поспіху.