Ретроградні Венера й Меркурій: що астролог Соловйова радить не робити до 25 жовтня

До кінця тижня астрологічний фон залишатиметься нерівним: великі покупки, фінансові рішення та зміни в особистому житті краще не квапити. Натомість варто завершувати розпочаті справи, а 21, 22 і 25 жовтня - бути особливо обережними.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які дні до кінця тижня будуть найвдалішими та коли краще відкласти важливі справи.

Ретроградна Венера та Меркурій: що варто врахувати

За прогнозом Соловйової, з 3 жовтня до 14 листопада триває ретроградний період Венери. Астролог радить у цей час не планувати пластичні операції та косметологічні процедури, не реєструвати шлюб, не починати нових стосунків і не поспішати з великими покупками, кредитами та фінансовими проєктами.

Натомість цей період, на її думку, варто використати для переосмислення особистих і ділових взаємин, розв'язання старих конфліктів, перегляду гардероба та творчих занять.

До 24 жовтня також триває тіньовий період ретроградного Меркурія, а з 24 жовтня до 13 листопада, за прогнозом астролога, почнеться його ретроградний рух.

У цей час вона радить не планувати важливих переговорів, підписання нових договорів, придбання техніки, важливих платежів та відповідальних відряджень. Натомість можна повертатися до старих проєктів, відновлювати контакти, шукати загублені речі та збирати інформацію.

20 жовтня

За прогнозом астролога, день несприятливий для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Також вона радить не починати нову роботу, не купувати й не ремонтувати автомобіль або побутову техніку, не планувати далеких подорожей і не перевантажувати себе роботою.

21 жовтня

Соловйова радить уникати пліток, зайвих розмов і неперевіреної інформації. За її прогнозом, цього дня варто уважніше стежити за особистими речами, оскільки можливі обман і шахрайство.

Астролог також рекомендує не планувати значних фізичних та інтелектуальних навантажень.

Окремо вона звертає увагу на період, коли Місяць буде без курсу, - з 11:42 до 15:35 за київським часом.

За астрологічною інтерпретацією, у цей час краще не починати важливих справ, не робити значних покупок і не покладатися на нові пропозиції, які можуть виявитися неперспективними.

22 жовтня

Цього дня астролог радить не починати нових справ у сферах бізнесу, юриспруденції, освіти, науки та міжнародної співпраці.

Натомість варто підбити підсумки й приділити увагу вже розпочатим завданням. Соловйова також рекомендує не загострювати конфліктів, оскільки після сварки може бути складніше відновити стосунки.

Ще одна порада - не зациклюватися на власних проблемах і не перевантажувати серцево-судинну систему.

23 жовтня: Сонце переходить у знак Скорпіона

В п'ятницю, 23 жовтня, Сонце перейде у знак Скорпіона та залишатиметься там до 22 листопада 2026 року.

Астролог вважає, що позитивний вплив цього періоду можуть відчути Скорпіони, Риби, Раки, Козероги та Діви. Тельцям, Левам і Водоліям вона радить бути уважнішими.

За словами Соловйової, зміни можуть стосуватися фінансів, ризиків, здоров'я, романтичних стосунків, дозвілля з дітьми, розваг і кар'єри.

Крім того, 23 жовтня Місяць буде без курсу з 06:31 до 22:53 за київським часом. У цей проміжок она рекомендує не починати важливих справ, не робити значних покупок і не ухвалювати відповідальних рішень.

24 жовтня

Астролог радить не планувати нових важливих справ, хірургічних і стоматологічних втручань та візитів до перукарні.

За її прогнозом, цього дня можуть посилитися туга, смуток і меланхолія. Вона рекомендує переключити увагу на корисні заняття, домашні справи та самовдосконалення.

Також Соловйова радить дотримуватися режиму й поважати власний та чужий час.

25 жовтня

Катерина Соловйова характеризує цей період як складний через можливі спокуси та емоційне напруження. Вона радить не починати нових справ, пов'язаних із розвагами, азартними іграми, романтичними пригодами, престижними посадами та дорогими речами.

Натомість краще завершувати розпочаті проєкти, підбивати підсумки та повертати борги. Астролог також рекомендує уникати імпульсивних рішень і надмірного нервового напруження.

Окреме застереження стосується періоду з 12:05 до 13:47 за київським часом, коли Місяць, за її даними, перебуватиме в так званому руйнівному градусі Овна.

Соловйова пов'язує цей час із випробуваннями на витримку та вмінням контролювати емоції. Тому вона радить не призначати на цей проміжок важливих справ і уникати рішень, ухвалених під впливом страху чи гніву.