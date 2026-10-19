Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 19 до 25 жовтня

Новий тиждень, який розпочався 19-го і триватиме до 25 жовтня, принесе знакам Зодіаку несподівані повороти та нові можливості. Карти Таро підкажуть, на що варто звернути увагу в коханні, роботі та стосунках.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному з них, розповідає Styler з посиланням на Metro .

Овен

Карта Таро: Лицар Монет

Овнам цього тижня варто запастися терпінням і зосередитися на довгострокових цілях. Наполегливість, послідовність і відповідальне ставлення до справ допоможуть досягти бажаного результату, навіть якщо прогрес здаватиметься повільним. Не відволікайтеся на чужий хаос - зараз ваша головна перевага полягає у вмінні рухатися вперед крок за кроком.

Телець

Карта Таро: Смерть

На Тельців чекає завершення певного етапу, яке давно назрівало й тепер звільнить місце для нового. Не варто триматися за те, що вже втратило актуальність: зміни допоможуть переосмислити пріоритети та відкрити перспективи, про які ви раніше не замислювалися. Дозвольте собі рухатися вперед без зайвого жалю за минулим.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Близнюкам доведеться проявити витримку та продемонструвати вміння справлятися з непередбачуваними обставинами. Навіть якщо навколо пануватимуть метушня та непорозуміння, ви зможете знайти вихід і стати сильнішими завдяки отриманому досвіду. Не бійтеся труднощів - ваша гнучкість допоможе перетворити хаос на можливість.

Рак

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Ракам варто бути готовими до критики, суперечок і зіткнення різних поглядів. Не сприймайте кожне зауваження близько до серця: уважно придивіться до ситуації, спробуйте зрозуміти мотиви інших людей і зробіть корисні висновки. Цей тиждень допоможе краще розібратися в оточенні та навчитися реагувати на конфлікти спокійніше.

Лев

Карта Таро: Сімка Монет

Левам час відпустити те, що більше не приносить користі, - чи то застарілі обов'язки, виснажливі стосунки або заняття, які втратили сенс. Не намагайтеся за будь-яку ціну втримати минуле та довести свою правоту. Звільнивши простір для нового, ви відчуєте полегшення й зможете зосередитися на справді важливих речах.

Діва

Карта Таро: Відлюдник

Для Дів тиждень може виявитися насиченим на цікаві знайомства, перспективні пропозиції та корисну інформацію. Не виключені приємні новини щодо роботи, нові союзи або несподівані запрошення, які відкриють перед вами додаткові можливості. Водночас не втрачайте власної думки серед чужих історій і пліток - використовуйте отримані знання собі на користь.

Терези

Карта Таро: Шістка Кубків

Терезам може нагадати про себе минуле: не виключені несподівані повідомлення від колишніх друзів, знайомих або людей, за якими ви сумували. Не поспішайте відкидати можливість відновити спілкування, адже цього разу обставини можуть скластися інакше. Якщо теж відчуваєте ностальгію, дозвольте собі відверту розмову та прислухайтеся до інтуїції.

Скорпіон

Карта Таро: Десятка Жезлів

Скорпіонам варто почати тиждень без поспіху та не брати на себе більше обов'язків, ніж вони можуть виконати. Навіть якщо з'явиться безліч спокусливих пропозицій і планів, знайдіть час для відпочинку, відновлення сил і усамітнення. Коли думки стануть яснішими, ви зможете визначити, чого насправді хочете від нового особистого року та як найкраще цього досягти.

Стрілець

Карта Таро: Десятка Кубків

На Стрільців чекає сприятливий період для кохання, романтики та зміцнення близьких стосунків. Не стримуйте почуттів: фліртуйте, зізнавайтеся в симпатії, наважуйтеся на відверті розмови й не бійтеся робити красиві жести. Також приділіть увагу родині та друзям — саме підтримка близьких зробить цей тиждень особливо теплим і щасливим.

Козоріг

Карта Таро: Сила

Козороги зможуть перетворити навіть непрості обставини на власну перевагу. Ваша витримка, рішучість і вміння зберігати холодний розум допоможуть розібратися в заплутаних ситуаціях та побачити те, що раніше залишалося поза увагою. Не бійтеся змін і несподіванок - цього тижня вони можуть стати поштовхом до важливих рішень.

Водолій

Карта Таро: Шістка Мечів

Водоліям доведеться попрощатися з чимось або кимось, і це завершення може принести довгоочікуване полегшення. Не варто драматизувати ситуацію чи намагатися втримати те, що вже вичерпало себе: прийміть зміни з гідністю та побажайте всім причетним добра. Попереду на вас чекають нові горизонти, а завершення старого етапу допоможе впевненіше рухатися вперед.

Риби

Карта Таро: Паж Жезлів

Рибам варто уникати зайвих драм, чужих таємниць і настроїв, які можуть забрати їхню енергію. Проявляйте співчуття, але не дозволяйте проблемам інших людей затьмарювати ваші власні радощі. Тиждень сприятиме пригодам, експериментам і веселому спілкуванню, тож частіше обирайте компанію тих, хто надихає вас на нові враження.